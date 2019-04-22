Гвардиола: «Не знаю, что съел Бернарду Силва, но ему нехорошо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Бернарду Силвы, а также оценил игровые качества Фила Фодена.

Я не знаю, что такого Силва съел в субботу, но ему было нехорошо.

Фил Фоден в каждом матче играет на высочайшем уровне. Он способен играть против больших команд. Я ежедневно вижу его на тренировках, что-то в нем есть особенное. В своей карьере я видел множество игроков, но у этого парня есть что-то, чего нет у других.