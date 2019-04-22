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Гвардиола: «Не знаю, что съел Бернарду Силва, но ему нехорошо»

22 апреля 2019, 00:46

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Бернарду Силвы, а также оценил игровые качества Фила Фодена.

Я не знаю, что такого Силва съел в субботу, но ему было нехорошо.

Фил Фоден в каждом матче играет на высочайшем уровне. Он способен играть против больших команд. Я ежедневно вижу его на тренировках, что-то в нем есть особенное. В своей карьере я видел множество игроков, но у этого парня есть что-то, чего нет у других.

Напомним, Фоден стал первым автором гола «горожан» в АПЛ, родившимся в 2000 году.

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Garrincha58
Garrincha58
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22 апреля в 08:37
токсикоз у него
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