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Радимов: «„Зенит“ должен обыграть „Динамо“»

23 апреля 2019, 19:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассуждает о предстоящем матче команды с «Динамо» в рамках 25-го тура РПЛ.

 «Динамо»? На самом деле они прилично сейчас выглядят. Другое дело, что за «неплохо играют» очков не дают. И я не думаю, что на данный момент «Динамо» — серьезный конкурент для «Зенита» на «Газпром Арене». Если бы играли в Химках, возможно, это была бы несколько другая история. А дома… Все-таки обыграть в Петербурге «Динамо» и «Крылья» должно быть легче, чем «Краснодар» на выезде. Нет, опасность для «Зенита» в той же игре с «Динамо», конечно, существует. Забьет, скажем, «Динамо» два мяча в первые 20 минут, и что потом делать? В футболе ведь все что хочешь может произойти. Но как я вижу расклад со стороны, безусловный фаворит в этой игре — «Зенит». На эмоциях он должен «Динамо» проходить. 

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Все комментарии
Димoн
Димoн
   33 / 954
24 апреля в 01:00
Вынесут)
saha100
saha100
   132 / 954
24 апреля в 00:53
зенит пичинен
saha100
saha100 ответил Wolf77785
   132 / 954
24 апреля в 00:48
Ага донейшей группе вильяреал который размазал ваш хвалёный зенит 2 раза. Я представляю что с Зенитом сделали бы рапид с рейнджерс
Wolf77785
Wolf77785 ответил saha100
   42 / 954
24 апреля в 00:47
У вас в Питере во всех грехах виноват Спартак даже в том что вы всосали вильяреалу тоже виноват Спартак
Ага, у вас стыдно за Зенит, а не за 4 место в Лиге Европы в доннейшей группы..
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
24 апреля в 00:18
Время покажет.
saha100
saha100
   132 / 954
24 апреля в 00:12
А вообще лучший матч асмарал зенит 8:3
saha100
saha100 ответил Wolf77785
   132 / 954
24 апреля в 00:11
У вас в Питере во всех грехах виноват Спартак даже в том что вы всосали вильяреалу тоже виноват Спартак
Wolf77785
Wolf77785 ответил saha100
   42 / 954
23 апреля в 23:39
Во-первых меня забанили сразу же после того как я ответил тебе. А во вторых Краснодар был лучше 51ика который в конце позорно тянул время. Вся страна видела.
вся страна видела, как вам дважды Москалев спас очко с нами!
saha100
saha100 ответил parallels
   132 / 954
23 апреля в 22:29
Во-первых меня забанили сразу же после того как я ответил тебе. А во вторых Краснодар был лучше 51ика который в конце позорно тянул время. Вся страна видела.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 22:15
Радимов - успешный тренер!
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
23 апреля в 21:28
Главное, что бы Динамо было зениту ничего не должно)...
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
23 апреля в 21:04
Зенит обязан разорвать Д-мо. Гыгыгы
tolctoy
tolctoy
   261 / 954
23 апреля в 20:53
Надеюсь более классная команда динамо обыграет кремлёвский политпроект.
parallels
parallels ответил saha100
   3 / 954
23 апреля в 20:39
Чудом отскочили в Краснодаре. Теперь надеятся чудом отскочить от мусорской.

не расскажешь, куда ты сам сныкался после этой игры? 😅
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
23 апреля в 20:07
Это тренер Зенита 2 слово взял?
Питермен
Питермен
   22 / 954
23 апреля в 20:05
Должен разгромить, порадовать всю страну продолжением чемпионской игры
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
23 апреля в 19:43
Обязан!
shur
shur
   637 / 954
23 апреля в 19:39
...два мяча, за 20 минут,это не про Динамо,льстит Радимич!!!
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
23 апреля в 19:32
кто бы в этом сомневался)
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
23 апреля в 19:32
Влад америку открыл
Misha78
Misha78
   579 / 954
23 апреля в 19:32
Если будут так же играть, как с Краснодаром, то Динамо будет разгромлено.
kastites
kastites
   105 / 954
23 апреля в 19:30
ЗЕНИТ побед 4:0
saha100
saha100
   132 / 954
23 апреля в 19:29
Чудом отскочили в Краснодаре. Теперь надеятся чудом отскочить от мусорской.
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