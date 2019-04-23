Радимов: «„Зенит“ должен обыграть „Динамо“»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассуждает о предстоящем матче команды с «Динамо» в рамках 25-го тура РПЛ .

«Динамо»? На самом деле они прилично сейчас выглядят. Другое дело, что за «неплохо играют» очков не дают. И я не думаю, что на данный момент «Динамо» — серьезный конкурент для «Зенита» на «Газпром Арене». Если бы играли в Химках, возможно, это была бы несколько другая история. А дома… Все-таки обыграть в Петербурге «Динамо» и «Крылья» должно быть легче, чем «Краснодар» на выезде. Нет, опасность для «Зенита» в той же игре с «Динамо», конечно, существует. Забьет, скажем, «Динамо» два мяча в первые 20 минут, и что потом делать? В футболе ведь все что хочешь может произойти. Но как я вижу расклад со стороны, безусловный фаворит в этой игре — «Зенит». На эмоциях он должен «Динамо» проходить.