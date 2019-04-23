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Уткин назвал лучший матч в истории чемпионата России

23 апреля 2019, 20:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями после матча между «Краснодаром» и «Зенитом» в рамках 24-го тура РПЛ.

Не согласен, что мы увидели лучший матч в истории РПЛ. Скорее, здесь подходит понятие самый остросюжетный, интересный и зрелищный. Сейчас в чемпионате России нет тех исполнителей и тренеров, которые были лет 5-6 назад. В этом нет ничего ужасного, но это так. На утро, когда проснулся, был в настоящем восторге. Подумал: «Видел ли я что-то подобное?». Вспомнил один матч — это было совсем давно в 96-м году. Конец чемпионата, на стадионе «Торпедо» играли «Торпедо» и «Спартак». Это был остросюжетный чемпионат. Незабываемая совершенно игра.

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Все комментарии
parallels
parallels ответил MAUS
   3 / 954
24 апреля в 12:03
потому что матчи 90-ых годов нужно было смотреть, тогда и будет с чем сравнивать! У меня на памяти , золотой матч Спартак- Динамо К, с золотым голом Валеры Шмарова! (но это Чемпионат СССР)
дело в том, что тут разные поколения. я чисто физически не мог смотреть чемпионат ссср 😄
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   155 / 954
24 апреля в 11:22
Да прекрасный матч был в Краснодаре. Что вспоминать прошедшее тысячелетие.) 😊 вот таких бы игр по больше и болел на стадике бы удвоилось. Уткин ку-ку....
Вася Васильев
Вася Васильев
24 апреля в 10:33
Да полно таких матчей было , просто чердак так не орал
Garrincha58
Garrincha58
   315 / 954
24 апреля в 09:07
какая хрен разница какой и когда лучший раньше было одно сейчас другое в футболе всегда будет кто то и что то лучше предыдущего что игры что команды что игроки
figrant
figrant ответил КЭТиК
24 апреля в 08:33
Ту игру уже никто не помнит
А я помню, и был на стадионе тогда. Пройдёт время и эту игру закроют новые яркие матчи.
rubinovyi2
rubinovyi2
   384 / 954
24 апреля в 08:22
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
24 апреля в 08:16
Неплохой матч был с показом "африканского"... Зря спартаковца выгнали....
В девятеров гоняли..., как котов у Булгакова)))
Шуnя771
Шуnя771 ответил mihaluch
   34 / 954
24 апреля в 08:14
А если Советский Союз вспомнить?
Он тогда был в утробе мамы))
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
24 апреля в 08:13
Подхватил знамя Червиченко?
Уткин - Червиченко...
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
24 апреля в 08:12
Давненько не слышно было Василия...))
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
24 апреля в 08:04
Да со спамом в европе все остросюжетные матчи 18+
mensk
mensk
   602 / 954
24 апреля в 08:04
Просто тебе не доверяю.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
24 апреля в 07:42
Со Спартаком все матчи смешные.
Тага Дага
Тага Дага
   247 / 954
24 апреля в 07:31
В чемпионский год Спартака был лучший матч...Спартак Зенит. ..3-1.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 07:03
Лучший матч был сыгран на днях...
ALIEV AA
ALIEV AA
24 апреля в 06:49
Было много классных матчей. Локо-ЦСКА 3:2 в 2005, где на последней минуте забил Пашинин, Локо-Спартак 4:3, 2 раза так играли
MAUS
MAUS ответил parallels
   71 / 954
24 апреля в 06:27
в нашем чемпионате лично я не видел матча круче последнего. по идее, я должен написать про спартак и многократные пятёрочки) но нет. зрелищный футбол был именно в краснодаре.
потому что матчи 90-ых годов нужно было смотреть, тогда и будет с чем сравнивать!
У меня на памяти , золотой матч Спартак- Динамо К, с золотым голом Валеры Шмарова! (но это Чемпионат СССР)
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
24 апреля в 06:26
Ту игру уже никто не помнит
Лучший игрок Федуна
Лучший игрок Федуна
   568 / 954
24 апреля в 05:54
Все лучшие матчи - это матчи тарасовки под свисток Лапочкина.
GKN
GKN
   727 / 954
24 апреля в 05:38
Пересмотреть захотелось
wingback
wingback
   145 / 954
24 апреля в 05:38
жиробас скучает по бромантановым временам...
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 04:15
А если Советский Союз вспомнить?
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
24 апреля в 01:35
каждому свое...
Дракон1988
Дракон1988
   169 / 954
24 апреля в 01:18
Невозможно назвать лучший матч без клубных пристрастий.Просто такие игры заносить в золотой фонд РПЛ,не более))
moralesoul
moralesoul
24 апреля в 01:16
старпёры согласны
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
24 апреля в 01:08
Зенит-Сатурн 1-0 норм было, Когда, если бы не Домингес, мог быть красно-белый чемпион, которому через кабинеты позорное динамо слило без борьбы!
Wolf77785
Wolf77785 ответил ПерекатиПоле
   42 / 954
24 апреля в 01:07
Мне запомнился матч, когда хрюнов 5:2 обыграли при Боаше. Проигрывали после первого тайма 2:1, причём хрюны как в лучшие бронматановые годы люто наседали и могли ещё 1-2 закатить. Но на второй тайм вышел другой, заряженный Зенит. И Халк, Дзюба, Маурисио, Гарсия положили 4 на классе. Я давно на соккере, до сих пор свежи в памяти радостные похрюкивания после первого тайма и визг боли и отчаянья после второго.
ммм, я тогда на стадионе был, мощно и легко порвали проект!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 01:00
Ну кто бы сомневался! Обязательно нужно приплести внутриМКАДных. Да еще 2 штуки...
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
24 апреля в 00:15
+500
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
24 апреля в 00:13
Уткин прав. Феерический матч с драматической развязкой для одной команды, и счастливым окончанием для другой. Фантастический матч
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