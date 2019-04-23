Уткин назвал лучший матч в истории чемпионата России

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями после матча между «Краснодаром» и «Зенитом» в рамках 24-го тура РПЛ .

Не согласен, что мы увидели лучший матч в истории РПЛ . Скорее, здесь подходит понятие самый остросюжетный, интересный и зрелищный. Сейчас в чемпионате России нет тех исполнителей и тренеров, которые были лет 5-6 назад. В этом нет ничего ужасного, но это так. На утро, когда проснулся, был в настоящем восторге. Подумал: «Видел ли я что-то подобное?». Вспомнил один матч — это было совсем давно в 96-м году. Конец чемпионата, на стадионе «Торпедо» играли «Торпедо» и «Спартак». Это был остросюжетный чемпионат. Незабываемая совершенно игра.