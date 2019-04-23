Широков: «„Динамо“ не выполняет задачу на сезон»

Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков признался, что команда уже не сможет выполнить задачи, которые были поставлены перед началом сезона.
Какое итоговое место «Динамо» можно будет считать все-таки успешным? Сейчас уже никакое. На данный момент задача не выполняется. Наверное, исходя из турнирной таблицы, десятыми еще можем стать. Но это не то, на что мы рассчитывали.
Мне понятно, в какой в футбол играет команда. Стиль, понятный мне. Причем еще до начала чемпионата.
В конце февраля сообщалось, что новое руководство «Динамо» планирует уволить Широкова.