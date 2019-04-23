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Широков: «„Динамо“ не выполняет задачу на сезон»

23 апреля 2019, 20:37

Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков признался, что команда уже не сможет выполнить задачи, которые были поставлены перед началом сезона.

Какое итоговое место «Динамо» можно будет считать все-таки успешным? Сейчас уже никакое. На данный момент задача не выполняется. Наверное, исходя из турнирной таблицы, десятыми еще можем стать. Но это не то, на что мы рассчитывали.

Мне понятно, в какой в футбол играет команда. Стиль, понятный мне. Причем еще до начала чемпионата.

В конце февраля сообщалось, что новое руководство «Динамо» планирует уволить Широкова. 

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Все комментарии
ABir
ABir
   176 / 954
24 апреля в 05:03
Так Широков же ещё недавно руководил всем футболом Московской области
valt134
valt134
   286 / 954
23 апреля в 23:54
Ну кто сказал,что Хохлов-тренер??? На звание «физрука» тянет с натяжкой. Он и в Кубани был «ни о чем». Гоните вы его поганой метлой.
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
23 апреля в 23:11
Тренер у них совсем ниочем
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
23 апреля в 23:06
Широкова в тренеры, какой-бы он ни был, но все-таки наш!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 21:42
Широково не тонет.
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
23 апреля в 21:06
А можете в стыки, а потом в пердив - это как карта ляжет...
kust07
kust07
   82 / 954
23 апреля в 20:47
Динамо играет неплохо,странно что внизу таблицы
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
23 апреля в 20:41
Это еще хорошо, если десятое...
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
23 апреля в 20:40
Рома все знает)))
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