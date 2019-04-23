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КДК не будет отдельно наказывать Ари за стычку в игре с «Зенитом»

23 апреля 2019, 16:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация не будет отдельно наказывать нападающего «Краснодара» Ари, который спровоцировал потасовку во время матча 24-го тура РПЛ, когда «быки» принимали «Зенит» (2:3).

– Ари, как зачинщик конфликта, будет наказан? 
– В рапорте делегата матча указано, что футболисты и тренеры, которые находились в технической зоне и были включены в заявку, выходили за пределы технической зоны. Наказание понесли все те футболисты, которые указаны в нашем решении, а также главные тренеры обеих команд. Отдельно никто там не выделен, так, как и написано в рапорте.

– В этот список включен и Ари? Никаких отдельных штрафов нет?
– Да, Ари включен в этот список.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
23 апреля в 20:46
Тарасовское воспитание не выбить!
grazie100
grazie100
   466 / 954
23 апреля в 20:46
Главное задача московсих судей помочь Краснодару обыграть Зенит- провалилась, но хамить и отрывать ноги они разрешали(!), но не помогло.(!!!!) Ари выделяется соим злым и дерзким нравом, он часто критикует Россию . Кто он такой???
valt134
valt134
   286 / 954
23 апреля в 19:56
Во многом, имённо Оздоев зачинщик. Время тянул мастерски. С поля плёлся как баба на сносях. «Отработал» «народные денежки» по полной.
Garrincha58
Garrincha58
   315 / 954
23 апреля в 19:54
в бразилии много диких обезьян!
kastites
kastites
   105 / 954
23 апреля в 19:29
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 954
    23 апреля в 18:48
    Ари вспомнил свое спартаковское прошлое. Стыдно. Гыгыгы
    pomor45
    pomor45 ответил Союзник противников
       75 / 954
    23 апреля в 18:41
    И как они наказаны,списком?
    Как, как? С писком. Артур что-то невнятное пропищал, а остальные промолчали.
    pomor45
    pomor45
       75 / 954
    23 апреля в 18:37
    Слишком снисходительны в футболе к провокаторам - и не только у нас.
    Питер рулит
    Питер рулит
       85 / 954
    23 апреля в 18:36
    судейка ....(слов нет)..посадил Зенит на левые карточки,а ни пенальти,ни удаления -типа не видел....
    Да победили,но осадок остался...
    Levadia
    Levadia
       164 / 954
    23 апреля в 18:31
    Петросянщина какая-то!
    drive45
    drive45
       640 / 954
    23 апреля в 18:30
    Краснодар сам себя наказал , удар с Зенитом не выдержал. А вот Ари как футболиста пенсионного возраста пожалели.
    Bayern Best
    Bayern Best
       193 / 954
    23 апреля в 18:28
    Ну им виднее.
    leopit
    leopit
       491 / 954
    23 апреля в 18:26
    свинский проступок надо наказать.......
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    23 апреля в 18:17
    И как они наказаны,списком?
    sn_spb
    sn_spb
       524 / 954
    23 апреля в 18:01
    Конечно не будет, а зачем? все го то неспортивное поведение.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       226 / 954
    23 апреля в 17:58
    Любит Ари побурагозить.
    ermak6848
    ermak6848
       196 / 954
    23 апреля в 17:31
    да никому ничего не будет..
    За чем портить перед отпуском парням настроение
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 954
    23 апреля в 17:02
    КДК и Судейский Корпус никогда и никого не будет наказывать за действия против Зенита......

    Пусть Дзюба хоть 20 раз уронят в штрафной....Перейра Оздоеву не только ноги но и руки прямой ногой пометит...а Ари хоть штабелями уложит всех попавшихся ему под горячую руку на бровке..- КДК и егоровцы будут безмолвны.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 954
    23 апреля в 17:01
    Ари наФулюганил матча на 3. Гыгыгы
    ПАРАДАС ИЗ ПСЖ
    ПАРАДАС ИЗ ПСЖ
       730 / 954
    23 апреля в 16:38
    Мелкий подленький провакаторишка. в цска его
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       58 / 954
    23 апреля в 16:37
    Иногда в Ари еще просыпается тарасовская свинья
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