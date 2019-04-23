КДК не будет отдельно наказывать Ари за стычку в игре с «Зенитом»

23 апреля 2019, 16:29

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация не будет отдельно наказывать нападающего «Краснодара» Ари, который спровоцировал потасовку во время матча 24-го тура РПЛ , когда «быки» принимали «Зенит» (2:3).

– Ари, как зачинщик конфликта, будет наказан?

– В рапорте делегата матча указано, что футболисты и тренеры, которые находились в технической зоне и были включены в заявку, выходили за пределы технической зоны. Наказание понесли все те футболисты, которые указаны в нашем решении, а также главные тренеры обеих команд. Отдельно никто там не выделен, так, как и написано в рапорте.

– В этот список включен и Ари? Никаких отдельных штрафов нет?

– Да, Ари включен в этот список.