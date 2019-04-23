КДК не будет отдельно наказывать Ари за стычку в игре с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация не будет отдельно наказывать нападающего «Краснодара» Ари, который спровоцировал потасовку во время матча 24-го тура РПЛ, когда «быки» принимали «Зенит» (2:3).
– Ари, как зачинщик конфликта, будет наказан?
– В рапорте делегата матча указано, что футболисты и тренеры, которые находились в технической зоне и были включены в заявку, выходили за пределы технической зоны. Наказание понесли все те футболисты, которые указаны в нашем решении, а также главные тренеры обеих команд. Отдельно никто там не выделен, так, как и написано в рапорте.
– В этот список включен и Ари? Никаких отдельных штрафов нет?
– Да, Ари включен в этот список.
Да победили,но осадок остался...
Да победили,но осадок остался...
За чем портить перед отпуском парням настроение
За чем портить перед отпуском парням настроение
Пусть Дзюба хоть 20 раз уронят в штрафной....Перейра Оздоеву не только ноги но и руки прямой ногой пометит...а Ари хоть штабелями уложит всех попавшихся ему под горячую руку на бровке..- КДК и егоровцы будут безмолвны.
Пусть Дзюба хоть 20 раз уронят в штрафной....Перейра Оздоеву не только ноги но и руки прямой ногой пометит...а Ари хоть штабелями уложит всех попавшихся ему под горячую руку на бровке..- КДК и егоровцы будут безмолвны.