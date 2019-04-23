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Генич: «„Локомотив“ обыграет „Ростов“»

23 апреля 2019, 18:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный комментатор Константин Генич рассуждает о предстоящем матче «Ростова» и «Локомотива» в рамках 25-го тура РПЛ.

Интересно, что придумает Карпин под этого соперника, ведь «Локо» — команда очень опытная и мускулистая — имеет все шансы увезти три очка. Бороться за чемпионство ему сложновато, но за прямое попадание в ЛЧ — все шансы, «Локомотиву» надо выигрывать. В нынешней системе координат он должен побеждать «Ростов»: команда Сёмина хорошо сложена, практически без слабых мест. Борьба будет очень тяжелой и вязкой, но скажется индивидуальное мастерство гостей. Мой прогноз — 0:1. 

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 954
24 апреля в 16:52
Прогнозист, ёлки зелёные... Только игра покажет, кто на что годится.
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 15:40
Ужна ничья...
saviola_09
saviola_09
   905 / 954
24 апреля в 14:44
Не люблю я такие прогнозы.. На практике выходит все наоборот. Карпин не раз обыгрывал Сёмина. Локомотиву нужно очень постараться, чтобы увезти победу из Ростова.
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
24 апреля в 08:05
Генич , со своим голосом гермафродита лучше только пиши, никогда по телевизору не выступай.
А то итак футбол как балет выглядит, а этот голубок еще и со своим голоском.
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 07:53
Будем посмотреть...
112910415
112910415
   97 / 954
24 апреля в 05:25
Ростов победит.
Или не сумеет - тогда ничья.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 05:15
Локо хотя бы ничейку сбацать. В Ростове и это трудно будет сделать.
Ed_Magic
Ed_Magic
24 апреля в 02:49
ЛОКО забьёт 2, а комбайнёры 0....
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
24 апреля в 00:56
Генич большой,ему виднее.
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
24 апреля в 00:17
Матч на три результата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 00:00
Шансы 50 на 50...
Ars Ars 1
Ars Ars 1
   528 / 954
23 апреля в 23:51
ничья. причём нулевая.

именно этого бала ржд хватит в концовке чемпа.

смотрите календарь) у нас по нему результаты рассчитываются, а не по прогнозам Генича)
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
23 апреля в 23:22
увидим...
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
23 апреля в 23:08
    Levadia
    Levadia
       164 / 954
    23 апреля в 22:34
    Игра покажет.
    Чего раньше времени языком молоть?
    Serg3.12
    Serg3.12
       23 / 954
    23 апреля в 22:10
    Мой прогноз 0-0)
    Caniggia
    Caniggia
       59 / 954
    23 апреля в 21:53
    Вообще непредсказуемо. Ростов будет вгрызаться в зону ЛЕ, а Локо - ЛЧ. Должно быть интересно, но много моментов не будет и скорее всего игра до гола.
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил serh62
       36 / 954
    23 апреля в 21:52
    За это уважаю!Не ожидал.
    serh62
    serh62 ответил Саня Локомотив
       79 / 954
    23 апреля в 21:51
    А как ЦСКА чемпионства брал,при помощи липовых пенделей,на протяжении неодного сезона,непомнишь???
    бывало и такое
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил serh62
       36 / 954
    23 апреля в 21:50
    А как ЦСКА чемпионства брал,при помощи липовых пенделей,на протяжении неодного сезона,непомнишь???
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    23 апреля в 21:50
    Прогнозы дело неблагодарное...
    serh62
    serh62 ответил Саня Локомотив
       79 / 954
    23 апреля в 21:47
    Не думаю.Мы ведь не кони,Нам за просто так пенальти не ставят.
    именно вам и ставят...не нужно лицемерить
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       93 / 954
    23 апреля в 21:42
    Значит, 100 % счёт будет другой.
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил serh62
       36 / 954
    23 апреля в 21:38
    Не думаю.Мы ведь не кони,Нам за просто так пенальти не ставят.
    serh62
    serh62
       79 / 954
    23 апреля в 21:30
    будет пенальти в ворота ростова...может даже и не один.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       246 / 954
    23 апреля в 21:10
    Откуда такая уверенность? Или договоренность?
    starche
    starche
       204 / 954
    23 апреля в 21:10
    Это далеко не факт.Наиболее вероятна ничнйка.
    mugik1973
    mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
    23 апреля в 21:06
    Табун тоже хотел нагнуть Оренбург, но в этоге нагнули сивых меренов
    cska1948
    cska1948
       96 / 954
    23 апреля в 21:05
    Далеко не факт, что Локо победит. Ростов дома умеет упираться и взять на его поле ТРИ очка будет НЕ просто!
    13 RUS
    13 RUS
       175 / 954
    23 апреля в 21:04
    Удачи Локо
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