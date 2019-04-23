Генич: «„Локомотив“ обыграет „Ростов“»

Известный комментатор Константин Генич рассуждает о предстоящем матче «Ростова» и «Локомотива» в рамках 25-го тура РПЛ .

Интересно, что придумает Карпин под этого соперника, ведь «Локо» — команда очень опытная и мускулистая — имеет все шансы увезти три очка. Бороться за чемпионство ему сложновато, но за прямое попадание в ЛЧ — все шансы, «Локомотиву» надо выигрывать. В нынешней системе координат он должен побеждать «Ростов»: команда Сёмина хорошо сложена, практически без слабых мест. Борьба будет очень тяжелой и вязкой, но скажется индивидуальное мастерство гостей. Мой прогноз — 0:1.