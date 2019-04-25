Рэшфорд: «Сегодня мы не играли как „Манчестер Юнайтед“. Это неправильно»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 31-го тура АПЛ .

Сегодня мы не играли как «Манчестер Юнайтед». Это неправильно. Работать и вкладывать все силы за эту эмблему, болельщиков, клуб и за себя – это минимум того, что мы должны делать.

Мы проделали нелёгкий путь, чтобы добраться туда, где мы находимся. И то, что сейчас мы не показываем той игры, что была в январских матчах, разочаровывает. Мы знаем, в чём проблема. Дело в психологии и готовности бежать за свою команду.

Забудьте таблицу и топ-4 – нельзя проигрывать в этом матче. Для поклонника МЮ это очевидно, и мы должны быть честными друг с другом.

Нужно забыть топ-4 и борьбу за Лигу чемпионов. Мы должны начать играть как «Манчестер Юнайтед» ради самих себя.