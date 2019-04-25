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Рэшфорд: «Сегодня мы не играли как „Манчестер Юнайтед“. Это неправильно»

25 апреля 2019, 02:20
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 31-го тура АПЛ.

Сегодня мы не играли как «Манчестер Юнайтед». Это неправильно. Работать и вкладывать все силы за эту эмблему, болельщиков, клуб и за себя – это минимум того, что мы должны делать.

Мы проделали нелёгкий путь, чтобы добраться туда, где мы находимся. И то, что сейчас мы не показываем той игры, что была в январских матчах, разочаровывает. Мы знаем, в чём проблема. Дело в психологии и готовности бежать за свою команду.

Забудьте таблицу и топ-4 – нельзя проигрывать в этом матче. Для поклонника МЮ это очевидно, и мы должны быть честными друг с другом.

Нужно забыть топ-4 и борьбу за Лигу чемпионов. Мы должны начать играть как «Манчестер Юнайтед» ради самих себя.

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
25 апреля в 15:35
да ппц как неправильно
galem72
galem72
   333 / 954
25 апреля в 11:39
"...Сегодня мы не играли как Манчестер Юнайтед..."

К сожалению, они давно уже не играют как МЮ! ((
Artuom
Artuom
   203 / 954
25 апреля в 08:20
Только на словах и можете... А на деле...
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 06:37
Вы и с "ирисками" играли неправильно. Зато контракт выбил!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   667 / 954
25 апреля в 06:22
Вы уже давно не играете, как МЮ.
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