Компани: «Ещё ничего не решено. „Сити“ нужны три победы»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани после победы в манчестерском дерби (2:0) в интервью Sky Sports подчеркнул, что судьба чемпионства ещё не решена.
Мы начали встречу не так хорошо, как хотелось бы, но такое может произойти.
Мы хорошо оборонялись, когда это было необходимо и во втором тайме вошли в свой ритм и забили голы.
Это важный матч, потому что это дерби. В чемпионате ещё ничего не решено. Выезд к «Бернли» будет трудной игрой. И нам, и «Ливерпулю» предстоит сыграть ещё предостаточно минут.
Нам нужны три победы. Мы не можем ждать, что наш соперник будет терять очки.