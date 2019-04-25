ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Понимали, что МЮ постарается реабилитироваться»

25 апреля 2019, 02:42
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 31-го тура АПЛ.

Мы понимали, что «Юнайтед» постарается отреагировать на результат прошлого матча (Прим. 0:4 с «Эвертоном»), и будет нуждаться в очках для борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Так что это была тяжёлая игра для нас.

Рэшфорд и Лингард были очень опасны в своих контратакующих забегах, но в перерыве я сказал своим парням, что они должны играть на победу. Не важно, проиграем ли мы, стараясь победить, но нам нужно попытаться выиграть этот матч.

После того забега Бернарду Силвы мы показали, как хотели это сделать. Затем вышедший на поле Сане сыграл очень хорошо, и эти голы принесли нам победу. 

Теперь мы должны сохранять спокойствие и отдохнуть перед игрой в воскресенье. Мы знаем, насколько трудной будет выезд к «Бернли».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии4
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии4
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии1
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии46
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Иньеста - Хави: «Ты был моим лучшим партнером на поле»
Сегодня, 14:43 ФотоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
25 апреля в 04:03
Заслуженно победили.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
25 апреля в 03:12
Не слишком реабилитировалмя
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100