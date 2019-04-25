Гвардиола: «Понимали, что МЮ постарается реабилитироваться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 31-го тура АПЛ .

Мы понимали, что «Юнайтед» постарается отреагировать на результат прошлого матча (Прим. 0:4 с «Эвертоном»), и будет нуждаться в очках для борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Так что это была тяжёлая игра для нас.

Рэшфорд и Лингард были очень опасны в своих контратакующих забегах, но в перерыве я сказал своим парням, что они должны играть на победу. Не важно, проиграем ли мы, стараясь победить, но нам нужно попытаться выиграть этот матч.

После того забега Бернарду Силвы мы показали, как хотели это сделать. Затем вышедший на поле Сане сыграл очень хорошо, и эти голы принесли нам победу.

Теперь мы должны сохранять спокойствие и отдохнуть перед игрой в воскресенье. Мы знаем, насколько трудной будет выезд к «Бернли».