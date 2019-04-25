Сане: «Пеп всегда проводит работу над ошибками в перерыве»

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане дал комментарий после победы в манчестерском дерби (2:0) в рамках 31-го тура АПЛ . Сане появился на поле на 51-й минуте и спустя 15 минут удвоил преимущество «горожан».

Это была трудная игра. В первом тайме у нас были проблемы, но в итоге мы провели хороший матч. Мы сохраняли терпение и играли в свой футбол.

Пеп Гвардиола [в перерыве] всегда старается помочь нам увидеть, что мы сделали не так хорошо, а что сделали, как было нужно, показывая нам конкретные примеры.

В каждом матче, если ты сидишь на лавке, ты надеешься выйти на поле. Особенно в дерби. Я ждал и надеялся.

Мы просто стараемся наслаждаться процессом, работать и фокусироваться на самих себе. Всё в наших руках.