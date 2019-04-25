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Сане: «Пеп всегда проводит работу над ошибками в перерыве»

25 апреля 2019, 03:18
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане дал комментарий после победы в манчестерском дерби (2:0) в рамках 31-го тура АПЛ. Сане появился на поле на 51-й минуте и спустя 15 минут удвоил преимущество «горожан».

Это была трудная игра. В первом тайме у нас были проблемы, но в итоге мы провели хороший матч. Мы сохраняли терпение и играли в свой футбол.

Пеп Гвардиола [в перерыве] всегда старается помочь нам увидеть, что мы сделали не так хорошо, а что сделали, как было нужно, показывая нам конкретные примеры.

В каждом матче, если ты сидишь на лавке, ты надеешься выйти на поле. Особенно в дерби. Я ждал и надеялся.

Мы просто стараемся наслаждаться процессом, работать и фокусироваться на самих себе. Всё в наших руках.

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prayforspecialone
prayforspecialone
25 апреля в 12:15
Сане спустя 15 минут удвоил преимущество, а вот что делал Лукаку, кроме как промаха по мячу и борьбы с Зинченко непонятно
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
25 апреля в 03:44
И еще тебя он маринует в банке.
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