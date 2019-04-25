Эмери: «Мы ещё можем быть оптимистами и вернуться в топ-4»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:3) в матче 31-го тура АПЛ .

Ещё перед матчем мы знали, что будет сложно, потому что «Вулверхэмптон» чувствует себя уверенно на протяжении всего сезона. Они хороши в обороне, и у них очень быстрые игроки в атаке. Они были очень хорошо организованны, и нам было трудно это изменить.

В первые 25 минут мы были очень хороши, контролировали мяч, но не имели много шансов на гол.

В перерыве мы поговорили и попытались воспринять второй тайм как новый матч, сыграли иначе и забили гол. Мы можем быть разочарованы, но в Премьер-Лиге необходимо сохранять стабильность на протяжении 38 матчей.

Сегодня мы расстроены, но нужно вспомнить о том, какими мы были три месяца назад. Мы ещё можем сохранять оптимизм и вернуться в первую четвёрку.