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Эмери: «Мы ещё можем быть оптимистами и вернуться в топ-4»

25 апреля 2019, 03:55
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:3) в матче 31-го тура АПЛ.

Ещё перед матчем мы знали, что будет сложно, потому что «Вулверхэмптон» чувствует себя уверенно на протяжении всего сезона. Они хороши в обороне, и у них очень быстрые игроки в атаке. Они были очень хорошо организованны, и нам было трудно это изменить.

В первые 25 минут мы были очень хороши, контролировали мяч, но не имели много шансов на гол.

В перерыве мы поговорили и попытались воспринять второй тайм как новый матч, сыграли иначе и забили гол. Мы можем быть разочарованы, но в Премьер-Лиге необходимо сохранять стабильность на протяжении 38 матчей.

Сегодня мы расстроены, но нужно вспомнить о том, какими мы были три месяца назад. Мы ещё можем сохранять оптимизм и вернуться в первую четвёрку.

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Все комментарии
drimmer
drimmer
   225 / 954
25 апреля в 21:13
у Арсенала упадок сил пополам с кризисом идей в разгаре (c) Характеристика развеселила)
ОАО Ходжалинские удобрения
ОАО Ходжалинские удобрения ответил prayforspecialone
   626 / 954
25 апреля в 13:57
будет эпично, если попадут в ЛЧ через АПЛ и ЛЕ выиграют
Так и будет.
aNOOBis
aNOOBis
   167 / 954
25 апреля в 12:34
У шести клубов "Boxing day" (покруче рождественского), которую неделю. МС и МЮ немного могут вздохнуть свободней. Тоттенхэм спад уже похоже перетерпел (да и потеря богатыря всея Англии только на руку), у Арсенала упадок сил пополам с кризисом идей в разгаре.
prayforspecialone
prayforspecialone
25 апреля в 12:16
будет эпично, если попадут в ЛЧ через АПЛ и ЛЕ выиграют
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
25 апреля в 10:45
Уровень Арсенала на сегодняшний день, зона ЛЕ.
LMI
LMI
   657 / 954
25 апреля в 09:23
Это уже попахивает маразмом. А ведь еще не так уж и стар
serset
serset
   840 / 954
25 апреля в 08:39
Рубен Невеш 28, Дохерти 37, Жота 45+2 !!! Очень хороши они были до 25-ой минуты)))
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
25 апреля в 07:21
Все спотыкаются в борьбе за места в Лиге Чемпионов.
konst19
konst19
25 апреля в 06:52
Может лучше и не надо в топ 4. Если не можете справиться с волками зачем тогда позориться в ЛЧ
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
25 апреля в 06:43
Молчал бы лучше
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 06:40
Неожиданный результат.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
25 апреля в 04:40
пока еще можете, но осталось не так уж и много матчей...
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