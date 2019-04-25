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Сульшер: «Де Хеа очень старается над улучшением своей игры»

25 апреля 2019, 02:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выступление голкипера МЮ Давида Де Хеа в матче 31-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:2).

Думаю, Давид сделал несколько потрясающих сейвов сегодня. Это высокие стандарты, которые Давид сам себе установил. Он очень старается, чтобы улучшить свою игру.

Когда мы переживаем такое время, нужно просто держаться вместе, задраить люки и следить за тем, чтобы не делать ничего опрометчивого, глупого, продолжать работать и быть единой командой, потому что мы должны продолжить бороться уже в воскресенье.

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Все комментарии
4ел
4ел
   736 / 954
25 апреля в 16:03
Надеюсь Оле даст отдохнуть де хеи до завершения сезона. Ромеро будет стоять не хуже.
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 13:25
Да всей команде надо стараться улучшить свою игру!
galem72
galem72
   333 / 954
25 апреля в 11:41
Пожалуйста, футбольный Бог, забери в другие клубы в это летнее ТО дехея, санчеса и пагбу! На их игру и рожи уже смотреть не возможно!
kastites
kastites
   105 / 954
25 апреля в 06:35
Де хея слабый вратарь
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
25 апреля в 06:16
А ещё он опять очень старается над улучшением контракта. Видимо это вещи глубоко взаимосвязанные.
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