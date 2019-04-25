Сульшер: «Де Хеа очень старается над улучшением своей игры»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выступление голкипера МЮ Давида Де Хеа в матче 31-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:2).

Думаю, Давид сделал несколько потрясающих сейвов сегодня. Это высокие стандарты, которые Давид сам себе установил. Он очень старается, чтобы улучшить свою игру.

Когда мы переживаем такое время, нужно просто держаться вместе, задраить люки и следить за тем, чтобы не делать ничего опрометчивого, глупого, продолжать работать и быть единой командой, потому что мы должны продолжить бороться уже в воскресенье.