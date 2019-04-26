Мостовой: «Болельщики „Спартака“ будут рады возвращению Карреры»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова.

Три гола от «Арсенала» за первые 25 минут и бессилие весь матч — это позор. Любой тренер, который приходит в команду, должен думать о том, в какой момент его могут убрать. Однако остаётся всего пять туров. До конца чемпионата Кононов доработает. Если из пяти матчей три он проиграет, руководство должно уже всерьёз задуматься о его замене.

Кто может сменить Кононова? Любой. Когда стоял вопрос о совмещении поста главного тренера сборной, многие говорили, что некого ставить на пост. А по факту пост мог занять кто угодно, то же самое и здесь. За полгода до появления Массимо Карреры в «Спартаке» любого человека со стадиона из 45 тысяч можно было спросить, кто это такой? Никто бы и не ответил, а сейчас болельщики будут рады его возвращению.

«Спартак» нестабилен, любая команда, которая хочет иметь возможность стабильно играть, должна иметь постоянный состав. У «Спартака» бесконечные перемены. Вчера снова четыре человека сменили, в сравнении с предыдущей игрой. Когда Кононов пришёл в «Спартак», он говорил какие-то глупости: «Дайте мне четыре месяца…» Дайте мне три года и 500 миллионов, и я тоже сделаю.

Ещё три-четыре тура назад я говорил, что «Спартак» может побороться за чемпионство, если бы они обыграли ЦСКА . Сейчас нужно смотреть на команды снизу, которые поджимают «Спартак»: «Арсенал», «Ростов», «Оренбург».

Победа «Спартака» в следующем туре позволит им побороться за место в Лиге Европы, а за место в Лиге чемпионов будет бороться куда сложнее. «Локомотив» догнать будет трудно.