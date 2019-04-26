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Мостовой: «Болельщики „Спартака“ будут рады возвращению Карреры»

26 апреля 2019, 14:18

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова.

Три гола от «Арсенала» за первые 25 минут и бессилие весь матч — это позор. Любой тренер, который приходит в команду, должен думать о том, в какой момент его могут убрать. Однако остаётся всего пять туров. До конца чемпионата Кононов доработает. Если из пяти матчей три он проиграет, руководство должно уже всерьёз задуматься о его замене. 

Кто может сменить Кононова? Любой. Когда стоял вопрос о совмещении поста главного тренера сборной, многие говорили, что некого ставить на пост. А по факту пост мог занять кто угодно, то же самое и здесь. За полгода до появления Массимо Карреры в «Спартаке» любого человека со стадиона из 45 тысяч можно было спросить, кто это такой? Никто бы и не ответил, а сейчас болельщики будут рады его возвращению. 

«Спартак» нестабилен, любая команда, которая хочет иметь возможность стабильно играть, должна иметь постоянный состав. У «Спартака» бесконечные перемены. Вчера снова четыре человека сменили, в сравнении с предыдущей игрой. Когда Кононов пришёл в «Спартак», он говорил какие-то глупости: «Дайте мне четыре месяца…» Дайте мне три года и 500 миллионов, и я тоже сделаю. 

Ещё три-четыре тура назад я говорил, что «Спартак» может побороться за чемпионство, если бы они обыграли ЦСКА. Сейчас нужно смотреть на команды снизу, которые поджимают «Спартак»: «Арсенал», «Ростов», «Оренбург». 

Победа «Спартака» в следующем туре позволит им побороться за место в Лиге Европы, а за место в Лиге чемпионов будет бороться куда сложнее. «Локомотив» догнать будет трудно.

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Все комментарии
Palex
Palex ответил RIR68
   50 / 959
26 апреля в 21:49
не, не так Карпин: "Кариока - лучший" Романцев: "Мукунку - он хороший")))
Если не ошибаюсь,то Романцев бухой на пресс-конференции о Мукунку говорил.
RIR68
RIR68 ответил Palex
   113 / 959
26 апреля в 21:35
Мукунку хороший.
не, не так
Карпин: "Кариока - лучший"
Романцев: "Мукунку - он хороший")))
Не Ярцев
Не Ярцев
   568 / 959
26 апреля в 20:59
Беспомощность Кононова просто поражает! Да в этом составе Спартак убог, как большинство команд премьер-лиги...Но большинство команд премьер-лиги не играет в такой убогий футбол, как Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
26 апреля в 19:39
Каррера без юбилея бесполезен, а вот 0:7 перебить может!
cska1948
cska1948
   93 / 959
26 апреля в 18:29
Как вы понять не можете, что Федун выгнал Карреру именно за то, что Массимо выиграл "золото"?! Он Валеру за "серебро" и то выгнал, а вы наивно полагаете, что Федун Карреру вернёт.
League1
League1
   321 / 959
26 апреля в 18:12
Мост туп, как сто двадцать зал.... А из него зделали иксперта. И тут зал....ыча от счастья понесло......
clop
clop
   148 / 959
26 апреля в 16:24
А уж Глушаков-то как обрадуется!
beefs
beefs
   194 / 959
26 апреля в 15:51
Карьере не спасёт...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   427 / 959
26 апреля в 15:24
В запорожец можно усадить хоть Хэмилтона)
Lu4nik
Lu4nik
26 апреля в 15:22
мы и возвращению Эмери будем рады, если что...
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
26 апреля в 15:13
Нафига выставили запоздало мнение "почётного мостовика",если Федун уже сказал,что возвращения Карреры не будет,а Кононов продолжит работать главным тренером "Спартака"?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил mangoх12
   214 / 959
26 апреля в 15:02
Валеру возаращайте он уже топ)
..овно в траве ваш Валерик ,впрочем ,как и все тренеры РПЛ !
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
26 апреля в 14:59
Ссаными тряпками прогнали, а теперь Хелп кричат. Гыгыгы
la_masia
la_masia ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   146 / 959
26 апреля в 14:55
Был родной Аленичев.
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
26 апреля в 14:42
Валеру возаращайте он уже топ)
Palex
Palex ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   50 / 959
26 апреля в 14:35
Мукунку хороший.
poodle
poodle
   244 / 959
26 апреля в 14:35
Все как один говорят о позоре Спартака!)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
26 апреля в 14:33
НАФИГ НУЖЕН ЭТОТ КАРЕРА ! НУЖНО СВОЕГО РОДНОГО НАЗНАЧИТЬ ВМЕСТО ПИДЖАКА ! НАПРИМЕР ШАЛИМОВА ИЛИ ТИХОНОВА ! ЕСЛИ ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА ХОЧЕТСЯ - ТО МОЖНО РОБСОНА ИЛИ МУКУНКУ !

ГЫ-ГЫ
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
26 апреля в 14:31
Это будет унижением для Спартака и лично для Федуна.
Крейсер
Крейсер
   335 / 959
26 апреля в 14:30
Федун и братик Андрюша на это не пойдут.
Чтобы Массимо вернулся в Спартак, обделаться должен не только Кононов, но и следующий тренер.
Вот тогда пустые трибуны и негатив от болельщиков, может заставить Федуна задуматься о возвращении.
удав
удав
   118 / 959
26 апреля в 14:30
валера-каррера -вера - вот основа основ спартака=)
ДСА
ДСА
   132 / 959
26 апреля в 14:27
С уходом Карьеры стало только хуже.и перспектив вообще не видно.
МКС
МКС
   162 / 959
26 апреля в 14:23
Что бы преобразить Спартак одного Карреры недостаточно

Замена руководчтва + карт бланш тренеру по подбору игроков в состав

Тогда еще что то можно изменить

А так - переливание из пустого в порожнее
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
26 апреля в 14:20
А болельщики Арсенала ждут не дождуться возвращения физрука из Спартака...
cska plus
cska plus
   20 / 959
26 апреля в 14:20
А губошлёп, комбар, ещенко и федун нет.
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