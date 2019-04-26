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Смородская: «Странно, что в „Спартаке“ доверяют Кононову»

26 апреля 2019, 16:17

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не планирует работать в «Спартаке».

Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлечённость главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке». Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал? Непонятно. Абсолютно нелогичные решения совета директоров московского клуба.

Напомним, что сегодня «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба. 

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Все комментарии
Gunther
Gunther ответил mangoх12
30 апреля в 21:28
ахаха молодец тетка потроллила спартачек а вот Семин думаю бы пошел
да что она там потроллила... скорее посмешила людей что сама не профессионал.
Я конечно не знаю кого поставят гендиром, но скорее всего это будет человек с нормальным опытом
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
27 апреля в 00:18
ахаха молодец тетка потроллила спартачек а вот Семин думаю бы пошел
Tostao
Tostao
   334 / 954
26 апреля в 23:51
А сколько у Смородской было "логичных решений"?
Землянин
Землянин
   437 / 954
26 апреля в 23:46
Тебя и не зовут и так некуда )))
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
26 апреля в 22:36
О, спартачи возьмите к себе тётю Олю и вас ждёт "успех"
Не Ярцев
Не Ярцев
   539 / 954
26 апреля в 20:54
Авансы, выданные Кононову - не понятны точно!...Но то, что с любым тренером эта команда в нынешнем составе будет играть в то, во что она играет сегодня - это не вызывает сомнения!
Absinthe5
Absinthe5
   346 / 954
26 апреля в 20:45
Тоже не понимаю, почему поставили Кононова? Но, раз уж поставили, определенное доверие должно быть.
Еще более не понимаю, что Смородская потеряла в футболе?
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
26 апреля в 20:32
Смородскую заместо Кононова, и тогда сбудется мечта всех злопыхателей "Спартака".
cska1948
cska1948 ответил ФК Пупсик
   96 / 954
26 апреля в 19:35
Чтобы продать нужен покупатель. А где он?
Так потому, что серьёзные люди знают, что Федун СпаМ не продаст и нет покупателя. Ведь не зря Федун оценил СпаМ в нереальные деньги - 1,1 миллиарда не российских рублей.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил cska1948
   371 / 954
26 апреля в 19:18
Федун не настолько глуп, чтобы опускать СпаМ в ФНЛ. В таком случае его просто вынудят продать клуб.А это в его планы не входит. Поэтому он и держит команду в районе 3 - 6 места РПЛ. И Кононов вполне подходящий тренер для этого.
Чтобы продать нужен покупатель. А где он?
cska1948
cska1948 ответил ФК Пупсик
   96 / 954
26 апреля в 19:17
А вот золото ФНЛ может устроить. Мазута хватит.
Федун не настолько глуп, чтобы опускать СпаМ в ФНЛ. В таком случае его просто вынудят продать клуб.А это в его планы не входит. Поэтому он и держит команду в районе 3 - 6 места РПЛ. И Кононов вполне подходящий тренер для этого.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил cska1948
   371 / 954
26 апреля в 19:12
"...Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал?..." ------------------------- Именно за то, что Кононов ни чего выдающегося в СпаМе не сделал и не сделает, Федун ему безгранично верит. Федун понимает, что Кононов не Каррера и подлянки, в виде золотых медалей, ему не подбросит.
А вот золото ФНЛ может устроить. Мазута хватит.
cska1948
cska1948
   96 / 954
26 апреля в 19:10
"...Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал?..."
-------------------------

Именно за то, что Кононов ни чего выдающегося в СпаМе не сделал и не сделает, Федун ему безгранично верит. Федун понимает, что Кононов не Каррера и подлянки, в виде золотых медалей, ему не подбросит.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Klаsse
   371 / 954
26 апреля в 19:07
Даже баба из Локо всё понимает, а федун нет.
Надо ее назначить, она поможет.
Klаsse
Klаsse
   394 / 954
26 апреля в 18:46
Даже баба из Локо всё понимает, а федун нет.
Чист
Чист
   629 / 954
26 апреля в 18:43
Только тебя и не хватало
m40
m40 ответил Башмакоса
   952 / 954
26 апреля в 18:27
Тренер не волшебник и не имеет в руках волшебную палочку для чудес. Единственный вариант остаётся только один: получить с легионеров более менее солидные деньги (Фернандо, Зе Луиш, Ханни) и попытаться ч умом их потратить на перспективную молодёжь. Чемпионский состав уже ничего не покажет.
Конечно Кононов не волшеьник в отличие от хрен знает кто там тренерует Арсенал. И времен, чтобы поставить игру в Спартаке у него было мало. Другое дело тренер, пришедший на смену Кононову в Арсенал- у него времени было куда больше...А уж какая молодежь у Арсенала, всем только завидовать. Да и легионеры тоже...
League1
League1
   319 / 954
26 апреля в 18:08
Странно, что бабу, которая создана совсем для другого, кто-то о чём-то спрашивает.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   385 / 954
26 апреля в 17:49
В одном права тетя Оля что какое доверие делает руководство наше Кононову,за чтоооо?
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
26 апреля в 17:48
странно что Смородская была президентом клуба
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гавроша
   14 / 954
26 апреля в 17:47
А может ее тренером назначить? Купит лицензию про, и вперед. Объяснит игрокам, что им нужно есть гречневую кашу и играть пошире.
Она попросит себе зп в 10 миллионов долларов и помощниками всю семью назначить)
Гавроша
Гавроша ответил Так Себе Аналитик
   30 / 954
26 апреля в 17:23
Врет тетя Оля, в любое место пойдет, где деньги можно попилить, а так, как Родионов Федуна доит, и тетя Оля, наверное, РЖД не доила со своими трансферами игроков стоимостью 1 миллион за 5 и родственниками до 5 колена с бешеными зарплатами на всех местах.
А может ее тренером назначить? Купит лицензию про, и вперед. Объяснит игрокам, что им нужно есть гречневую кашу и играть пошире.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
26 апреля в 17:18
Врет тетя Оля, в любое место пойдет, где деньги можно попилить, а так, как Родионов Федуна доит, и тетя Оля, наверное, РЖД не доила со своими трансферами игроков стоимостью 1 миллион за 5 и родственниками до 5 колена с бешеными зарплатами на всех местах.
drug01
drug01
   118 / 954
26 апреля в 17:18
Женский взгляд на потехи Спартак такая реакция....
parallels
parallels
   3 / 954
26 апреля в 17:13
ахаха, вот это унижение! даже смородская не хочет в свинарник! 😂
Palex
Palex ответил Гавроша
   51 / 954
26 апреля в 17:01
На позицию Глушакова.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил Башмакоса
   432 / 954
26 апреля в 16:58
Тренер не волшебник и не имеет в руках волшебную палочку для чудес. Единственный вариант остаётся только один: получить с легионеров более менее солидные деньги (Фернандо, Зе Луиш, Ханни) и попытаться ч умом их потратить на перспективную молодёжь. Чемпионский состав уже ничего не покажет.
Главное купить сомнительных легионеров дорого, а полученные деньги потратить на себя.
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 16:50
Может федун все-таки не пожалеет мазута и наймет смородскую?
Башмакоса
Башмакоса
   731 / 954
26 апреля в 16:47
Тренер не волшебник и не имеет в руках волшебную палочку для чудес. Единственный вариант остаётся только один: получить с легионеров более менее солидные деньги (Фернандо, Зе Луиш, Ханни) и попытаться ч умом их потратить на перспективную молодёжь. Чемпионский состав уже ничего не покажет.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   499 / 954
26 апреля в 16:46
Смородской бы не доверил мешок с гм нести
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