Смородская: «Странно, что в „Спартаке“ доверяют Кононову»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не планирует работать в «Спартаке».

Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлечённость главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке». Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал? Непонятно. Абсолютно нелогичные решения совета директоров московского клуба.