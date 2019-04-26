Смородская: «Странно, что в „Спартаке“ доверяют Кононову»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не планирует работать в «Спартаке».
Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлечённость главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке». Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал? Непонятно. Абсолютно нелогичные решения совета директоров московского клуба.
Напомним, что сегодня «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба.
Я конечно не знаю кого поставят гендиром, но скорее всего это будет человек с нормальным опытом
Я конечно не знаю кого поставят гендиром, но скорее всего это будет человек с нормальным опытом
Еще более не понимаю, что Смородская потеряла в футболе?
Еще более не понимаю, что Смородская потеряла в футболе?
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Именно за то, что Кононов ни чего выдающегося в СпаМе не сделал и не сделает, Федун ему безгранично верит. Федун понимает, что Кононов не Каррера и подлянки, в виде золотых медалей, ему не подбросит.
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Именно за то, что Кононов ни чего выдающегося в СпаМе не сделал и не сделает, Федун ему безгранично верит. Федун понимает, что Кононов не Каррера и подлянки, в виде золотых медалей, ему не подбросит.