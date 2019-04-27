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Агаларов рассказал, как Адиев настраивает игроков «Анжи» на матчи

27 апреля 2019, 01:54

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов отметил, что главный тренер команды Магомед Адиев очень хорошо мотивирует игроков перед матчами.

Например, перед матчем с ЦСКА он сказал нам, что игра пройдёт в Москве, а в этом городе всегда есть спрос на игроков. Что в таких матчах можно себя показать и перейти в столичный клуб или другие команды. На таких играх часто присутствует много скаутов. Так что нужно отчасти и самих себя настраивать. Наш тренер всегда находит нужные слова – он отличный мотиватор и тактик. 

Многим запомнилась его недавняя речь после поражения от «Зенита» (0:5), где Адиев сравнил «Анжи» с пустым стаканом, который стоял рядом с ним. Специалист намекал на отсутствие средств в клубе

Да, я это видел. Такие вещи очень впечатляют. Даже захотелось вернуться назад и переиграть встречу ещё раз. Доказать самому себе и остальным, что мы не по делу проиграли матч с таким крупным счётом.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 10:34
По игре Анжи с кучей его проблем, Магомел действительно хороший мотиватор, хочу сказать, что горцы достойно выглядят на поле несмотря на неудачи.
Charlie Scene
Charlie Scene
   363 / 954
27 апреля в 09:45
этот Агаларов не родственник хозяина Крокус Араза Агаларова?
beefs
beefs
   191 / 954
27 апреля в 05:43
Жалко Анжи...
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
27 апреля в 05:00
Слова тренера похожи на отпевание Анжи!
Тренер не говорит, что команда должна играть, он говорит каждый должен себя продать, так как завтра ты окажешься на улице.
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
27 апреля в 03:39
Кроме мотивации должна быть еще игра
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 02:43
Всё, про "Анжи" можно забыть.
311
311
   53 / 954
27 апреля в 02:03
Прямо как показ на панели!)
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