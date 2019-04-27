Агаларов рассказал, как Адиев настраивает игроков «Анжи» на матчи

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов отметил, что главный тренер команды Магомед Адиев очень хорошо мотивирует игроков перед матчами.

Например, перед матчем с ЦСКА он сказал нам, что игра пройдёт в Москве, а в этом городе всегда есть спрос на игроков. Что в таких матчах можно себя показать и перейти в столичный клуб или другие команды. На таких играх часто присутствует много скаутов. Так что нужно отчасти и самих себя настраивать. Наш тренер всегда находит нужные слова – он отличный мотиватор и тактик.

Многим запомнилась его недавняя речь после поражения от «Зенита» (0:5), где Адиев сравнил «Анжи» с пустым стаканом, который стоял рядом с ним. Специалист намекал на отсутствие средств в клубе

Да, я это видел. Такие вещи очень впечатляют. Даже захотелось вернуться назад и переиграть встречу ещё раз. Доказать самому себе и остальным, что мы не по делу проиграли матч с таким крупным счётом.