Агаларов рассказал, как Адиев настраивает игроков «Анжи» на матчи

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов отметил, что главный тренер команды Магомед Адиев очень хорошо мотивирует игроков перед матчами.
Например, перед матчем с ЦСКА он сказал нам, что игра пройдёт в Москве, а в этом городе всегда есть спрос на игроков. Что в таких матчах можно себя показать и перейти в столичный клуб или другие команды. На таких играх часто присутствует много скаутов. Так что нужно отчасти и самих себя настраивать. Наш тренер всегда находит нужные слова – он отличный мотиватор и тактик.
Многим запомнилась его недавняя речь после поражения от «Зенита» (0:5), где Адиев сравнил «Анжи» с пустым стаканом, который стоял рядом с ним. Специалист намекал на отсутствие средств в клубе
Да, я это видел. Такие вещи очень впечатляют. Даже захотелось вернуться назад и переиграть встречу ещё раз. Доказать самому себе и остальным, что мы не по делу проиграли матч с таким крупным счётом.
Тренер не говорит, что команда должна играть, он говорит каждый должен себя продать, так как завтра ты окажешься на улице.
Тренер не говорит, что команда должна играть, он говорит каждый должен себя продать, так как завтра ты окажешься на улице.