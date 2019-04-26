Первак: «„Спартаку“ нужен руководитель, который будет доверять Кононову»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в московский клуб на один из руководящих постов.
Из работодателей мне точно никто не звонил. Пока я слышу только домыслы корреспондентов, и всё. Не знаю, что думает об этом руководство «Спартака». Я мог бы вступить в переговоры, но это очень непростое дело. Хорошо, что со здоровьем всё в порядке. Как говорится, спасибо зарядке.
Я такой менеджер, что работаю по принципу «где трудно, там и лучше». Это сам Федун говорил, когда провожал меня из клуба.
Сейчас в «Спартаке» есть большие помехи, в том числе грузино-итальянский дуэт (Тимур Гурцкая и Марко Трабукки), который поёт о возможном возвращении Карреры. Эти ребята долго стояли рядом со «Спартаком», много намутили с разными трансферами. Теперь пришёл человек с совершенно другим, творческим подходом (Олег Кононов). Ему надо помочь, нужен руководитель, который его закроет и оградит со всех сторон, выстроит доверие. Может, поэтому возникла моя кандидатура.
Напомним, что недавно «Спартак» крупно уступил тульскому «Арсеналу».
Интересно было бы посмотреть на Первака у руля снова
Интересно было бы посмотреть на Первака у руля снова
Не может быть топ-клуб в конце первой сотни!
Не может быть топ-клуб в конце первой сотни!
На то и Спартак со своими традициями и историей ..
На то и Спартак со своими традициями и историей ..
По определению в топ-клубе должен работать топ-тренер, а Кононов - не топ...
Поэтому, Кононову надо тихо топ-топ из Спартака в Арсенал или типа того...
По определению в топ-клубе должен работать топ-тренер, а Кононов - не топ...
Поэтому, Кононову надо тихо топ-топ из Спартака в Арсенал или типа того...
Кому верить?
Каждый рвёт кусок прикрываясь Спартаком.
Всеобщее спихивание проблем друг на друга уже достало.
Кому верить?
Каждый рвёт кусок прикрываясь Спартаком.
Всеобщее спихивание проблем друг на друга уже достало.