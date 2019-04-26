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Первак: «„Спартаку“ нужен руководитель, который будет доверять Кононову»

26 апреля 2019, 17:11

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в московский клуб на один из руководящих постов.

Из работодателей мне точно никто не звонил. Пока я слышу только домыслы корреспондентов, и всё. Не знаю, что думает об этом руководство «Спартака». Я мог бы вступить в переговоры, но это очень непростое дело. Хорошо, что со здоровьем всё в порядке. Как говорится, спасибо зарядке.

Я такой менеджер, что работаю по принципу «где трудно, там и лучше». Это сам Федун говорил, когда провожал меня из клуба.

Сейчас в «Спартаке» есть большие помехи, в том числе грузино-итальянский дуэт (Тимур Гурцкая и Марко Трабукки), который поёт о возможном возвращении Карреры. Эти ребята долго стояли рядом со «Спартаком», много намутили с разными трансферами. Теперь пришёл человек с совершенно другим, творческим подходом (Олег Кононов). Ему надо помочь, нужен руководитель, который его закроет и оградит со всех сторон, выстроит доверие. Может, поэтому возникла моя кандидатура. 

Напомним, что недавно «Спартак» крупно уступил тульскому «Арсеналу».

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Все комментарии
Gunther
Gunther
30 апреля в 21:30
Все логично говорит, если уж Кононов остается то надо ему помогать а не пытаться тут наварить по быстрому бабла.

Интересно было бы посмотреть на Первака у руля снова
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
27 апреля в 05:09
Кононов скоро уйдет .
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
26 апреля в 21:39
Это кто кому доверять интересно буде
Завтра
Завтра ответил Михаил Полунин
   428 / 954
26 апреля в 20:47
Кононов не нужен. По определению в топ-клубе должен работать топ-тренер, а Кононов - не топ... Поэтому, Кононову надо тихо топ-топ из Спартака в Арсенал или типа того...
А кто сказал что вы топ-клуб?? Вы - обычный середняк, 5 чемпионата в Европе. Это подтверждает рейтинг на сайте УЕФА.
Не может быть топ-клуб в конце первой сотни!
pomor45
pomor45
   75 / 954
26 апреля в 20:28
Пришла пора одну пару сапог (Тимур Гурцкая и Марко Трабукки) заменить на другую (Олег Кононов и Юрий Первак).
Михаил Полунин
Михаил Полунин ответил ermak6848
   594 / 954
26 апреля в 18:36
его надо сделать топ - тренером На то и Спартак со своими традициями и историей ..
Делай! Но в ЦСКА...
ermak6848
ermak6848 ответил Михаил Полунин
   196 / 954
26 апреля в 18:24
Кононов не нужен. По определению в топ-клубе должен работать топ-тренер, а Кононов - не топ... Поэтому, Кононову надо тихо топ-топ из Спартака в Арсенал или типа того...
его надо сделать топ - тренером
На то и Спартак со своими традициями и историей ..
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   594 / 954
26 апреля в 17:56
Кононов не нужен.

По определению в топ-клубе должен работать топ-тренер, а Кононов - не топ...

Поэтому, Кононову надо тихо топ-топ из Спартака в Арсенал или типа того...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
26 апреля в 17:20
Кругом враги.
Кому верить?
Каждый рвёт кусок прикрываясь Спартаком.
Всеобщее спихивание проблем друг на друга уже достало.
wingback
wingback
   145 / 954
26 апреля в 17:14
Позорному спартаку нужен пердив и как можно скорее...
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