Агаларов: «Недовольны поражением от ЦСКА. „Анжи“ всегда играет на победу»

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ (0:2) и рассказал о том, как игроки справляются с тяжёлой финансовой ситуацией в клубе.
О матче с ЦСКА
Недовольны поражением – мы всегда играем на победу. Очень хотим побеждать, невзирая на то, какой соперник против нас играет: команда из верхней части турнирной таблицы или из числа аутсайдеров. Не лучшим образом провели первый тайм, наверное, нервничали. Во второй половине игры успокоились и стали действовать лучше, стало что-то получаться.
Почему не получалось реализовывать атаки? Возможно, сказалась нехватка мастерства и хладнокровия в завершении. Поэтому чуть не получалась игра впереди.
О предстоящей игре с «Ростовом»
«Ростов» борется за еврокубки, но нам тоже нужны очки, у нас идёт борьба за выживание. Будем биться и сражаться, чтобы победить «Ростов».
О том, как игроки мотивируют себя выходить на поле при тяжёлом финансовом положении клуба
В первую очередь, мы профессионалы. Деньги – это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное – делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы.
Нам перечисляют какие-то средства от РФС. По-моему, деньги за телевизионные права. Но это совсем небольшие суммы. Лично я живу с родителями. А многим игрокам, конечно, не хватает. У некоторых семьи и дети, которых нужно содержать.
Но... Не судьба видимо
Но... Не судьба видимо