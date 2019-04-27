Агаларов: «Недовольны поражением от ЦСКА. „Анжи“ всегда играет на победу»

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ (0:2) и рассказал о том, как игроки справляются с тяжёлой финансовой ситуацией в клубе.

О матче с ЦСКА

Недовольны поражением – мы всегда играем на победу. Очень хотим побеждать, невзирая на то, какой соперник против нас играет: команда из верхней части турнирной таблицы или из числа аутсайдеров. Не лучшим образом провели первый тайм, наверное, нервничали. Во второй половине игры успокоились и стали действовать лучше, стало что-то получаться.

Почему не получалось реализовывать атаки? Возможно, сказалась нехватка мастерства и хладнокровия в завершении. Поэтому чуть не получалась игра впереди.

О предстоящей игре с «Ростовом»

«Ростов» борется за еврокубки, но нам тоже нужны очки, у нас идёт борьба за выживание. Будем биться и сражаться, чтобы победить «Ростов».

О том, как игроки мотивируют себя выходить на поле при тяжёлом финансовом положении клуба

В первую очередь, мы профессионалы. Деньги – это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное – делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы.