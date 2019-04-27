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Агаларов: «Недовольны поражением от ЦСКА. „Анжи“ всегда играет на победу»

27 апреля 2019, 01:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ (0:2) и рассказал о том, как игроки справляются с тяжёлой финансовой ситуацией в клубе.

О матче с ЦСКА

Недовольны поражением – мы всегда играем на победу. Очень хотим побеждать, невзирая на то, какой соперник против нас играет: команда из верхней части турнирной таблицы или из числа аутсайдеров. Не лучшим образом провели первый тайм, наверное, нервничали. Во второй половине игры успокоились и стали действовать лучше, стало что-то получаться. 

Почему не получалось реализовывать атаки? Возможно, сказалась нехватка мастерства и хладнокровия в завершении. Поэтому чуть не получалась игра впереди. 

О предстоящей игре с «Ростовом»

«Ростов» борется за еврокубки, но нам тоже нужны очки, у нас идёт борьба за выживание. Будем биться и сражаться, чтобы победить «Ростов». 

О том, как игроки мотивируют себя выходить на поле при тяжёлом финансовом положении клуба

В первую очередь, мы профессионалы. Деньги – это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное – делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы. 

Нам перечисляют какие-то средства от РФС. По-моему, деньги за телевизионные права. Но это совсем небольшие суммы. Лично я живу с родителями. А многим игрокам, конечно, не хватает. У некоторых семьи и дети, которых нужно содержать.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил МапС
   34 / 954
27 апреля в 12:53
Меня победы конюшни тоже не радуют.
Мну тоже! (Привет Сергей)
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 12:52
С Ростовом будет жарко...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jum13
   21 / 954
27 апреля в 11:41
А сколько Зенит забил в Махачкале?
Один. И 5 дома. Ещё будут вопросы?
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   52 / 954
27 апреля в 11:32
Чтобы побеждать, нужно забивать. 11 голов в 25 матчах - страсть к победе...
А сколько Зенит забил в Махачкале?
КАМЮ
КАМЮ ответил МапС
   120 / 954
27 апреля в 09:06
Меня победы конюшни тоже не радуют.
А я бы порадовался победе СпаМа.
Но... Не судьба видимо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
27 апреля в 08:16
Чтобы побеждать, нужно забивать. 11 голов в 25 матчах - страсть к победе...
Absinthe5
Absinthe5
   346 / 954
27 апреля в 06:59
Вообще, конечно, очень стыдно проигрывать какому-то Цска)
МапС
МапС
   80 / 954
27 апреля в 06:12
Меня победы конюшни тоже не радуют.
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 04:04
Никто из нынешнего состава Анжи без работы не останется, все молодцы а Дюпин супермолодец, если не в Анжи то в любом другом клубе будут востребованы.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
27 апреля в 03:55
2-0 вполне достойно.
311
311
   53 / 954
27 апреля в 01:33
Делать себе имя это конечно хорошо, но также начинали все нынешние дети лимита! Главное, чтобы Агаларов не останавливался в требованиях к себе и был амбициозен!)
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