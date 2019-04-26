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Рейнгольд: «Футболисты „Спартака“ думают только о деньгах»

26 апреля 2019, 16:07

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение команды в Туле.

Игра с «Арсеналом» – это ещё один пинок болельщикам «Спартака». Команда сменила огромное количество тренерских кадров. Настоящий проходной двор. Недавно в команде наконец-то появился человек, который своим не безразличием, своей страстью, любовью к этому обществу, хотя он не спартаковец – это был Каррера. На месте Федуна я бы поставил Каррере в Тушино памятник. Вместо того, чтобы помочь ему в трудную минуту, задержать его в команде, руководство выгнало его. 

Трудно ответить на вопрос о возможных достижениях «Спартака» в этом сезоне. У футболистов на уме одни деньги. Великий Николай Петрович Старостин сказал: «Разрежь меня, и ты увидишь красно-белую кровь», — а сейчас души нет спартаковской»

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Все комментарии
kastites
kastites
   105 / 954
27 апреля в 05:59
От Федуна научились
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 04:08
У старика вообще кипит.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
27 апреля в 03:17
А как дед хотел, чтобы в пищевик шли позориться за ромбик? Разумеется, все идут доить Федуна!
papic337
papic337
   441 / 954
27 апреля в 00:23
А о чём легионеры ещё должны думать? О клубном патриотизме? Да в гробу они его видели. А глядя на них и наши стали такими же.
RamonCSKA
RamonCSKA
   336 / 954
26 апреля в 23:55
надо их разрезать и кровь проверить
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
26 апреля в 23:31
такое сейчас не только в Спартаке...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил 13 RUS
   69 / 954
26 апреля в 23:05
Этот дед спит когда нибудь? Бубнит и бубнит про своих зулусов
кстати Бубнова что-то не слышно
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
26 апреля в 22:57
Болит у старика
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
26 апреля в 21:52
Ну до чего ж Валерий Леонидович рубит правду-матку...
Действительно, красивый пинок под зад болельщикам пупсиков!
alexamit
alexamit
   341 / 954
26 апреля в 21:33
О деньгах все думают.Особенно пенсионеры.
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
26 апреля в 21:28
Этот дед спит когда нибудь? Бубнит и бубнит про своих зулусов
порт
порт
   321 / 954
26 апреля в 21:12
Да и у меня такая же фигня. Очень часто посещают мысли про деньги.
МапС
МапС
   80 / 954
26 апреля в 20:04
Психолог спрашивает солдата:
- О чём вы думаете, когда видите перед собой кирпич?
- О п...де!
- Это почему же?
- А я завсегда об ней думаю...
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
26 апреля в 20:00
Большей глупости,как про "красно-белую кровь" я не читывал...Это даже для иносказания не годится.Белокровие у них у всех,что-ли?
abrek123
abrek123
   76 / 954
26 апреля в 19:41
Все у нас странно стает в стране и не понятно, даже с теми же пенсионерами повышают возраст выхода говорят нужно столько то отработать в стране чтоб получить пенсию, а тут смотришь по телеку говорят паспорта дают днр и лнр и будут получать пенсию если переедут в страну,а где отработать 40 лет и всякое такое как нашим пенсионерам говорят))))Как будто свой народ и в грош в стране не ставят как к рабам относятся и это очень печалит от чиновников такое наблюдать..Удачи и терпения нашему народу...Капитализм убивает футбол но мне кажется с нынешней системой даже если будут играть при пустых трибунах на камеру ничего не изменится все также будут получать и в такой системе болельщики только мешают зарабатыванию...
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил ABir
   371 / 954
26 апреля в 19:33
Жаль только, что количество получаемых игроками денег мало связано с показываемыми результатами. За игры, как с Арсеналом надо не платить деньги, а штрафовать игроков
Тогда все зулусы сбегут из спартака, да еще и оплюют народную команду.
ABir
ABir
   176 / 954
26 апреля в 19:31
Жаль только, что количество получаемых игроками денег мало связано с показываемыми результатами. За игры, как с Арсеналом надо не платить деньги, а штрафовать игроков
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 19:19
Жируют на деньги пенсионеров
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
26 апреля в 19:14
Дед, а как же Спартак всех порвёт?
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил Чист
   432 / 954
26 апреля в 18:59
состав то нормальный а игра не нормально - такой бы состав всему ншему РПЛ ценый бы не было - как говорится яйца мешают всего делов или все дела в коллективе -может после Родионовых что нибудь наладится
Подожди, я же не тебя спрашивал. Что ты за других отвечаешь?
Гавроша
Гавроша ответил cska1948
   30 / 954
26 апреля в 18:55
Рейнгольд ни как не может смириться с тем, что сейчас в СпаМ идут играть не за ромбик, а за ДЕНЬГИ. Что игроков не история клуба, а ДЕНЬГИ волнуют в первую очередь.
Он все время сравнивает, сколько он получал и нынешние. Вот от злости с ума и сходит.
Чист
Чист ответил ДСА
   629 / 954
26 апреля в 18:42
Америку не открыл. О деньгах все думают.
а что тут удевительного ведь живём в капитализме а там окромя капитала не о чём не думают - это в Советское время рвали тельняшку за Родину за клуб - всё это закончилось и спорт превратили в шоу по отбиванию денег им наплевать на остальное - ведь до чего дошло в районных командах стараются приглашать из другого района для чего косу это надо - а надо чиновнику что бы показать результат для начальства а что болельщик перестаёт ходить на игры их не колышет деньги выделяются из бюджета им хватает имею ввиду чиновника
Чист
Чист ответил Плюшевый пупсик
   629 / 954
26 апреля в 18:34
А ты сам за кого?
состав то нормальный а игра не нормально - такой бы состав всему ншему РПЛ ценый бы не было - как говорится яйца мешают всего делов или все дела в коллективе -может после Родионовых что нибудь наладится
Чист
Чист
   629 / 954
26 апреля в 18:30
Да забудьте вы про ромбики это всё кануло в лета -общего ничего нету даже по форме
cska1948
cska1948
   96 / 954
26 апреля в 18:21
Рейнгольд ни как не может смириться с тем, что сейчас в СпаМ идут играть не за ромбик, а за ДЕНЬГИ. Что игроков не история клуба, а ДЕНЬГИ волнуют в первую очередь.
wingback
wingback
   145 / 954
26 апреля в 18:19
Хряки привыкли уже к нечётным числам - к трёшкам,пятёркам,семёркам...
Гавроша
Гавроша ответил МКС
   30 / 954
26 апреля в 18:07
Это и называется маразм
Вот тебе еще про рейнгольда:

МКС
МКС ответил Гавроша
   149 / 954
26 апреля в 18:00
Но он же не помнит, что говорил вчера.
Это и называется маразм
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
26 апреля в 17:52
Тогда им прямая дорога в "Зенит"!
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
26 апреля в 17:50
Вот так прошелся Валера по пупсикам) И макаронника заодно вспомнил! Хотя именно Валерий после разгрома на Энфилде в матче против Ливерпуля костерил и Карреру, и всех спартачей:)
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