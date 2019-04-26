Рейнгольд: «Футболисты „Спартака“ думают только о деньгах»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение команды в Туле.

Игра с «Арсеналом» – это ещё один пинок болельщикам «Спартака». Команда сменила огромное количество тренерских кадров. Настоящий проходной двор. Недавно в команде наконец-то появился человек, который своим не безразличием, своей страстью, любовью к этому обществу, хотя он не спартаковец – это был Каррера. На месте Федуна я бы поставил Каррере в Тушино памятник. Вместо того, чтобы помочь ему в трудную минуту, задержать его в команде, руководство выгнало его.

Трудно ответить на вопрос о возможных достижениях «Спартака» в этом сезоне. У футболистов на уме одни деньги. Великий Николай Петрович Старостин сказал: «Разрежь меня, и ты увидишь красно-белую кровь», — а сейчас души нет спартаковской»