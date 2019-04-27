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Почеттино: «Быть может, Кейн успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов»

27 апреля 2019, 05:27

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил шансы нападающего команды Харри Кейна сыграть в финале Лиги чемпионов, если «шпоры» пройдут «Аякс». Напомним, форвард получил травму голеностопа в первом матче 1/4 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» (1:0).

Отвечая на этот вопрос сегодня, я с подсказки интуиции скажу, что, возможно, он будет в строю [к финалу ЛЧ]. Потому что я знаю Харри Кейна, его приверженность к работе и умение максимально быстро восстанавливаться.

Но я не врач. Это всего лишь моя интуиция. Считаю, что он делает успехи в своём выздоровлении, но сегодня я могу только догадываться о сроках.

Его восстановление проходит быстро, но самым сложным является момент, когда тебе приходится принимать решение об участии игрока в матче.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс» состоится в ближайший вторник. Если лондонцы сумеют одолеть аяксидов в двухматчевом противостоянии, то 1 июня сыграют в финале с победителем пары «Барселона» - «Ливерпуль».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Василий 50
   620 / 954
29 апреля в 22:18
За "Аякс" поболеть?
после Дельфа ему остаётся только болеть и болеть... всё таки рождественский гусь не к столу оказался.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 22:12
одному уже интуиция нашептала полуфинал, ох-ха-хо...
Aza Liverpool
Aza Liverpool
29 апреля в 12:51
да его, как зрителя, и сейчас особо ничего не беспокоит
marvel777
marvel777 ответил RTS-25
   285 / 954
28 апреля в 23:33
Этот Почеттино просто ох.....й тип. Были "мудрецы" и в Реале, и в Юве. Уже пьют пиво. Эты сперва пройди детский сад "неразлучных друзей", а потом будешь лечить своего "урагана".
так и пускай наступит на те же грабли)
RTS-25
RTS-25
   630 / 954
28 апреля в 08:21
Этот Почеттино просто ох.....й тип. Были "мудрецы" и в Реале, и в Юве. Уже пьют пиво. Эты сперва пройди детский сад "неразлучных друзей", а потом будешь лечить своего "урагана".
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest ответил RedRedTeam
   377 / 954
27 апреля в 12:08
Ливеру по барабану хоть с кейном, хоть без кейна.
Кто бы сомневался что Ливеру по барабану !? Если бы Тоттенхем играл на полуфинале с Барсой ему тоже было бы по барабану будет играть салак или нет))))))))))))))))) на финале шахматного турнира.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   314 / 954
27 апреля в 10:12
Вот вечно Поч впереди паровоза! Зачем каркать заранее? Мы ещё дружбанов не прошли
RedRedTeam
RedRedTeam
   320 / 954
27 апреля в 09:27
Ливеру по барабану хоть с кейном, хоть без кейна.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
27 апреля в 09:17
Как бы не пришлось потом с позором ехать домой.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   471 / 954
27 апреля в 09:06
С такой травмой не успеет.
Martini_1987
Martini_1987
   327 / 954
27 апреля в 08:11
Какой самоуверенный тип, аякс будет играть ещё более агрессивнее, чем до этого, им терять нечего, вот и поглядим ху из ху))
drug01
drug01
   118 / 954
27 апреля в 08:09
Сначало надо туда попасть!!!!!!!
Василий 50
Василий 50
   305 / 954
27 апреля в 07:59
За "Аякс" поболеть?
sergsudak
sergsudak
27 апреля в 07:35
Совсем восстал- ты пройди туда сначала!
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
27 апреля в 07:00
Тоттенхэм первый раз не выглядит аутсайдером.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
27 апреля в 06:45
Аякс далеко не подарок. Шансы равны мне кажется.
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
27 апреля в 05:59
Не нужен , без него лучше играем
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
27 апреля в 05:32
Аякс легко победит шпор. Так что Кейн может отдыхать.
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