Почеттино: «Быть может, Кейн успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил шансы нападающего команды Харри Кейна сыграть в финале Лиги чемпионов, если «шпоры» пройдут «Аякс». Напомним, форвард получил травму голеностопа в первом матче 1/4 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» (1:0).

Отвечая на этот вопрос сегодня, я с подсказки интуиции скажу, что, возможно, он будет в строю [к финалу ЛЧ ]. Потому что я знаю Харри Кейна, его приверженность к работе и умение максимально быстро восстанавливаться.

Но я не врач. Это всего лишь моя интуиция. Считаю, что он делает успехи в своём выздоровлении, но сегодня я могу только догадываться о сроках.

Его восстановление проходит быстро, но самым сложным является момент, когда тебе приходится принимать решение об участии игрока в матче.