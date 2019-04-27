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Адиев: «Сильно хотел, чтобы акция в мою поддержку не состоялась»

27 апреля 2019, 23:42
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что был против акции в его поддержку. Футболисты махачкалинской команды вышли на матч с «Ростовом» в футболках с фотографией Адиева и надписью «Больше, чем просто тренер».

Я, если честно, сильно хотел, чтобы эта акция не состоялась. Когда краем уха услышал, что она должна пройти еще перед «Ахматом», то я строго-настрого запретил ее. Потом, в день матча с ЦСКА, я узнал об этой акции и вновь запретил. Попросил, чтобы ее не было. А то, что приятно или нет, то, отбросив все эмоции, наверно, приятно то, что мои ребята меня ценят, но я такой человек — хочу, чтобы оценка моих действий выражалась не в красивых словах. Я уже в таком возрасте, когда меня радуют действия футболистов, это для меня высшее наслаждение.

Сегодня игроки перед матчем даже футболки в раздевалке не надевали, потому что знали, что я буду недоволен. Надели только в подтрибунном помещении. Спасибо ребятам. Я оценил их жест. И благодарю болельщиков, которые вывесили баннер. Спасибо большое, мне очень приятно. Посмотрим, что мы заслужили через четыре игры. Это, наверно, будет главной оценкой моей деятельности.

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КЭТиК
КЭТиК
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28 апреля в 07:31
Подарили тренеру очко.
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