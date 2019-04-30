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Азмун: «Я никогда не сдаюсь»

30 апреля 2019, 19:00

Форвард «Зенита» Сердар Азмун вспомнил свой конфликт с болельщиками сборной Ирана после ЧМ-18.

Я никогда не сдаюсь. Неправда, что виной всему фанаты. Абсолютная ложь. Знаете, есть два типа болельщиков. Одни знают твою цену, а другие — нет. Будучи футболистом, я осознаю, что сегодня тебя могут критиковать, а завтра — вновь возносить. Мне всего 24 года, но я уже вхожу в пятёрку лучших бомбардиров Ирана. Статистика не лжёт. Но некоторые люди начали оскорблять меня и мою семью. Никто на это не имеет права. Если вы хотите что-то мне сказать, подойдите и сделайте это, а не пишите в социальных сетях.

Но мне известно, почему это произошло. В Иране есть команда, которая относится ко мне отрицательно. А мой отец критиковал их, потому что хотел защитить меня. Так бы поступил любой человек на его месте. Во время мундиаля людям не нравилось, что я не забивал. Но этого не происходило, лишь потому что вся сборная играла в оборонительный футбол, и я оказывался один на один с лучшими защитниками мира. Но моя точка зрения такова: я родился мужчиной и должен вести себя по-мужски. Если бы начал им отвечать, то всё бы это потеряло смысл.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
   174 / 954
01 мая в 03:03
Чувствуется что парень прошел Ростовскую школу МУЖИКИ. Бьется в игре за каждый мяч. Удачи
FILL3286
FILL3286 ответил Питермен
   31 / 954
30 апреля в 19:10
Это питерский Дух
Это татаро-питерский баклан!! ахахахахах
Который заработает денег в проекте и через год два убежит с аншлаг-клуба)))
Питермен
Питермен
   22 / 954
30 апреля в 19:03
Это питерский Дух
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