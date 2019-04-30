Азмун: «Каждый футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рад, что в следующем сезоне команде предстоит выступать в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов — лучший турнир для лучших команд. Каждый футболист мечтает туда попасть. Даже Криштиану Роналду всегда радуется победам в этих соревнованиях из-за столь высокого уровня игры, за которой следит весь мир. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен.

Я буду рад забить любому коллективу в этом турнире. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю всё от меня зависящее.