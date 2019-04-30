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Азмун: «Каждый футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов»

30 апреля 2019, 18:37

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рад, что в следующем сезоне команде предстоит выступать в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов — лучший турнир для лучших команд. Каждый футболист мечтает туда попасть. Даже Криштиану Роналду всегда радуется победам в этих соревнованиях из-за столь высокого уровня игры, за которой следит весь мир. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен.

Я буду рад забить любому коллективу в этом турнире. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю всё от меня зависящее.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
   174 / 954
01 мая в 03:19
У Азмуна опыт есть, пошумели в Еврокубках с МУЖИКАМИ из Ростова, теперь и с Зенитом нужно показать себя достойно. Удачи
Absinthe
Absinthe ответил Scuderia Ferrari
   483 / 954
30 апреля в 22:01
Давненько российских клубов в плей-офф ЛЧ не было
У российских клубов в этом плане шансы изначально 50%, так как в ЛЧ играют два клуба из России, один из которых (благодаря работе Гинера с судьями)Цска, неизменно на протяжении нескольких лет, обожающий 4-е место ( и ничего с этим не поделаешь)
Гавроша
Гавроша ответил FILL3286
   30 / 954
30 апреля в 20:24
Сыграешь,опозоришься и больше не захочешь там играть!!! А бакланов там все попустят!!! Там дандолка,вардара,вильяреала не будет! Но мы хоть посмеемся с проекта((!!!
Футболисты мечтают там сыграть, а пупсики мечтают слить.
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
30 апреля в 18:45
Сыграешь,опозоришься и больше не захочешь там играть!!!
А бакланов там все попустят!!!
Там дандолка,вардара,вильяреала не будет!
Но мы хоть посмеемся с проекта((!!!
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
30 апреля в 18:43
Удачи Зениту в ЛЧ!
Пожалуй, это единственный российский клуб, который может сейчас выступить там достойно.
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
30 апреля в 18:43
мечты сбываются
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
30 апреля в 18:40
Давненько российских клубов в плей-офф ЛЧ не было
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