Ракитич: «Мы уверены в себе и рвемся в бой»

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич готовится к поединку против «Ливерпуля» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мы уверены в себе и рвемся в бой. Команда переключилась на Лигу чемпионов, и сейчас нас ждет самый прекрасный матч. Давайте выиграем все!

Лионель Месси - лидер нашей команды, и мы готовы к этому испытанию. Мы хотим реабилитироваться за несколько розыгрышей Лиги чемпионов, которые провели ниже своего уровня. Мы готовы и невероятно хотим победить. Очень важно забить и сохранить свои ворота на замке.

Это будет тяжелый матч. Мы должны показать качественный футбол, обязательно забить, но терять голову нельзя. В обороне следует сыграть плотнее, как мы делали это в последних матчах.