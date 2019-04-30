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Ракитич: «Мы уверены в себе и рвемся в бой»

30 апреля 2019, 19:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич готовится к поединку против «Ливерпуля» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мы уверены в себе и рвемся в бой. Команда переключилась на Лигу чемпионов, и сейчас нас ждет самый прекрасный матч. Давайте выиграем все!

Лионель Месси - лидер нашей команды, и мы готовы к этому испытанию. Мы хотим реабилитироваться за несколько розыгрышей Лиги чемпионов, которые провели ниже своего уровня. Мы готовы и невероятно хотим победить. Очень важно забить и сохранить свои ворота на замке.

Это будет тяжелый матч. Мы должны показать качественный футбол, обязательно забить, но терять голову нельзя. В обороне следует сыграть плотнее, как мы делали это в последних матчах.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
01 мая в 17:13
Удачи! =)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
30 апреля в 21:34
Правильно говорит Хорват.
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