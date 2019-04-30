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Вальверде: «У „Ливерпуля“ превосходное нападение»

30 апреля 2019, 19:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассуждает о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Тем, кто думает, что это самая важная игра в моей карьере, хочу сказать, что когда ты играешь в матче, три очка в котором спасают тебя от вылета, то это тоже весьма напряженная ситуация. Мне нравится сбивать с ситуации лишний драматизм, когда это возможно.

Скорость, с которой играет «Ливерпуль», ошеломительна. Клопп насаждал такой футбол, еще когда был в «Боруссии». Такой игре присуща высокая интенсивность, скорость, и у них превосходное нападение. Являемся ли мы на данный момент двумя командами, набравшими наилучший ход в Европе? Не знаю, зато знаю, что обе команды играют в полуфинале Лиги чемпионов. Мы настроены на победу, но прекрасно осознаем, как важно будет не дать забить сопернику. Мы должны провести два матча. Они используют чужие ошибки и могут задавить соперника за 15 минут. Надо их остановить.

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рус фан
рус фан
   236 / 954
01 мая в 00:39
Эрнесто настроен на победу, но Ливер сильно укрепился по сравнению с финалом прошлого года, Клоп так же всегда почти играет на победу, надеюсь игра будет без судейских ляпов.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий ответил заDOOMчивый
   98 / 954
30 апреля в 21:46
с учётом,как Ливерпуль поплыл в ответке с Порту, то могут пару-тройку мячей пропустить и не будет удивительно.Просто у Порту играют дрова,а у Барсы скульптуры... Матч будет очень сложный, конечно наличие ВВД и Беккера всё таки оставляют призрачные шансы на выход в финал. Ну а контры у Красных конечно очень и очень точечные....Но опять же защита и кипер Барсы в разы превосходят Драконов.
ушам своим не поверил бы , Раньше Барселона это проходной двор в обороне и забьем сколько хотим в атаке ..Вальверде прогматичен и обороне уделяет много внимания .А в атаке конечно сильно зависим от настроения Лео. Удачи желать Вам не буду , но клуб достоин уважения . И это ...дай бог ваш вратарь сыграет как в финале прошлого года _)))))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
30 апреля в 21:28
Вальверде уже полные штаны сидит.
Надеюсь он понимает что стоит ему проиграть и его увольнение будет гарантировано
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   264 / 954
30 апреля в 21:20
с учётом,как Ливерпуль поплыл в ответке с Порту, то могут пару-тройку мячей пропустить и не будет удивительно.Просто у Порту играют дрова,а у Барсы скульптуры... Матч будет очень сложный, конечно наличие ВВД и Беккера всё таки оставляют призрачные шансы на выход в финал. Ну а контры у Красных конечно очень и очень точечные....Но опять же защита и кипер Барсы в разы превосходят Драконов.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 954
30 апреля в 19:42
Правильно ..заговаривай зубы им )) конеч у них атака ..у нас Месси и не атака , а у них нууууу аттттакааа))
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