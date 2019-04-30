Вальверде: «У „Ливерпуля“ превосходное нападение»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассуждает о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Тем, кто думает, что это самая важная игра в моей карьере, хочу сказать, что когда ты играешь в матче, три очка в котором спасают тебя от вылета, то это тоже весьма напряженная ситуация. Мне нравится сбивать с ситуации лишний драматизм, когда это возможно.

Скорость, с которой играет «Ливерпуль», ошеломительна. Клопп насаждал такой футбол, еще когда был в «Боруссии». Такой игре присуща высокая интенсивность, скорость, и у них превосходное нападение. Являемся ли мы на данный момент двумя командами, набравшими наилучший ход в Европе? Не знаю, зато знаю, что обе команды играют в полуфинале Лиги чемпионов. Мы настроены на победу, но прекрасно осознаем, как важно будет не дать забить сопернику. Мы должны провести два матча. Они используют чужие ошибки и могут задавить соперника за 15 минут. Надо их остановить.