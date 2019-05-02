Райола предпочитает, чтобы де Лигт перешел в «Баварию», МЮ или «Ювентус»

вчера, 18:35

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матийса де Лигта, желает, чтобы во время летнего трансферного окна игрок перешел в «Баварию», «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус». Такой информацией поделилась испанская пресса.

Сам 19-летний де Лигт предпочитает вариант с «Барселоной», однако Райола считает нужным выбрать клуб, который предложит наилучшие финансовые условия.