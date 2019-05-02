Райола предпочитает, чтобы де Лигт перешел в «Баварию», МЮ или «Ювентус»

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матийса де Лигта, желает, чтобы во время летнего трансферного окна игрок перешел в «Баварию», «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус». Такой информацией поделилась испанская пресса.
Сам 19-летний де Лигт предпочитает вариант с «Барселоной», однако Райола считает нужным выбрать клуб, который предложит наилучшие финансовые условия.
МЮ чуть ранее с Фергюссоном, Сити с Пеллигрини, а ныне с Пепом,
а просто Лестер с Раньери забыл ? А Ливер с Клоппом....Нет, что не говори,
в АПЛ объективно конкуретнее, чем в других топ-чемпах, статистика одна чего стоит....
А насчет деЛигта вспомнил, потому что чем-то Андерссона напомнил,
который играл у Оттмара лет 20 назад, тоже передачи вразрез вперед
выдавал крутые и самые важнейшие голы порой клепал,помню чемпионство
он сделал вроде с Шальке тогда, центрдеф, но постраше Лигта был на десяток,
д и потом в завоевании титула Лиги чемпионов помог, такой пахарь швед был...
МЮ чуть ранее с Фергюссоном, Сити с Пеллигрини, а ныне с Пепом,
а просто Лестер с Раньери забыл ? А Ливер с Клоппом....Нет, что не говори,
в АПЛ объективно конкуретнее, чем в других топ-чемпах, статистика одна чего стоит....
А насчет деЛигта вспомнил, потому что чем-то Андерссона напомнил,
который играл у Оттмара лет 20 назад, тоже передачи вразрез вперед
выдавал крутые и самые важнейшие голы порой клепал,помню чемпионство
он сделал вроде с Шальке тогда, центрдеф, но постраше Лигта был на десяток,
д и потом в завоевании титула Лиги чемпионов помог, такой пахарь швед был...
В остальных топ-чемпах стабильно каждый год кто-то явный лидер по всему ходу.
В Испании или Барса или Реал, в Германии Бавария и редко-Боруссия ,во Франции
стабильно-ПСЖ , в Италии - Ювентус . Де Лигт вроде и сам высказывался, что хотел
в пару к Ван Дейку, видимо на перспективу блоком сразу в сборную,но у Ван Дейка
в паре Матип, захочет ли Клопп, да и главное, агент не рассматривает Ливерпуль.
А вот варик с МЮ вполне вероятен, там вроде один Смоллинг железный центр....
В остальных топ-чемпах стабильно каждый год кто-то явный лидер по всему ходу.
В Испании или Барса или Реал, в Германии Бавария и редко-Боруссия ,во Франции
стабильно-ПСЖ , в Италии - Ювентус . Де Лигт вроде и сам высказывался, что хотел
в пару к Ван Дейку, видимо на перспективу блоком сразу в сборную,но у Ван Дейка
в паре Матип, захочет ли Клопп, да и главное, агент не рассматривает Ливерпуль.
А вот варик с МЮ вполне вероятен, там вроде один Смоллинг железный центр....
близких к классической Баварии времен Хиттцфельда,
центрдеф с выочайшим процентом передач и видением поля.
По большому счету, Баварии бы блок дефов приобрести в защиту :
де Йонг и де Лигт, вот хороший бетон был бы на ближайшую перспективу.
близких к классической Баварии времен Хиттцфельда,
центрдеф с выочайшим процентом передач и видением поля.
По большому счету, Баварии бы блок дефов приобрести в защиту :
де Йонг и де Лигт, вот хороший бетон был бы на ближайшую перспективу.
До сих пор не пойму нафиг он с Райолой связался.... =((
До сих пор не пойму нафиг он с Райолой связался.... =((