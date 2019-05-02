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Райола предпочитает, чтобы де Лигт перешел в «Баварию», МЮ или «Ювентус»

вчера, 18:35

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матийса де Лигта, желает, чтобы во время летнего трансферного окна игрок перешел в «Баварию», «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус». Такой информацией поделилась испанская пресса.

Сам 19-летний де Лигт предпочитает вариант с «Барселоной», однако Райола считает нужным выбрать клуб, который предложит наилучшие финансовые условия.

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Все комментарии
KaZёL
KaZёL
   216 / 954
сегодня в 12:12
В котолонской отходнике прогресса не видать тогда ему, в Мюнхен бы, Маттс и Джером уже не тянут.
Ikarus74
Ikarus74
   603 / 954
сегодня в 09:42
Хитрит чертяка, врядли перечисленные им клубы сделают лучшие предложения чем барса. Самое лучшее предложение по парню мог бы сделать ПСЖ, но катарские арабы вроде не хотят быть более лохами, а вот МС (со стареющим Компани) Райола точно дразнит. МЮ Юве и Бавария это же прямой намёк Пепу, чтобы уговорил шейхов.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:46
А Райолу кто то спросит о его предпочтениях...
Правдин Семён
Правдин Семён
   82 / 954
сегодня в 08:30
Райола предпочитает деньги. Точка.
Van Vanovich
Van Vanovich
   191 / 954
сегодня в 07:57
А нельзя отказаться от этого жадного Райолы...
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
сегодня в 06:02
Загубит Райола карьеру парню .
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   261 / 954
сегодня в 05:58
Пусть сам выбирает.
Gahi
Gahi
   174 / 954
сегодня в 03:21
Еще рано после финала Л/Ч цена подскочит.
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
сегодня в 01:48
Надеюсь перейдет в Баварию.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил NAZAR 007
   386 / 954
сегодня в 00:39
Ключевое слово может выстрелить, так же и в БЛ и лол лигу и сериале, так что не аргумент,
Беспределов
Беспределов
   628 / 954
вчера в 23:54
Беспредел агента
beefs
beefs
   196 / 954
вчера в 23:51
Хорошее желание...
NK_505s
NK_505s
   521 / 954
вчера в 23:06
де Лигт предпочитает, жадный ненасытный агент выбирает
NOVA
NOVA
   170 / 954
вчера в 22:55
лучше конечно же для развития мю!! барса это конец карьеры в таком возрасте!!
BARCDJIN
BARCDJIN
   181 / 954
вчера в 22:42
Мстит нам эта с....
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   249 / 954
вчера в 22:37
Мало ли что он хочет
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Bavaria_M
   15 / 954
вчера в 21:22
В апл нет противостояния, там либо мю как раньше, ну а щас это мс, а ливер такая же жалкая породие на противостояние как и бд и наполи
В АПЛ может выстрелить как Челси еще пару лет назад с Конте,
МЮ чуть ранее с Фергюссоном, Сити с Пеллигрини, а ныне с Пепом,
а просто Лестер с Раньери забыл ? А Ливер с Клоппом....Нет, что не говори,
в АПЛ объективно конкуретнее, чем в других топ-чемпах, статистика одна чего стоит....

А насчет деЛигта вспомнил, потому что чем-то Андерссона напомнил,
который играл у Оттмара лет 20 назад, тоже передачи вразрез вперед
выдавал крутые и самые важнейшие голы порой клепал,помню чемпионство
он сделал вроде с Шальке тогда, центрдеф, но постраше Лигта был на десяток,
д и потом в завоевании титула Лиги чемпионов помог, такой пахарь швед был...
Bavaria_M
Bavaria_M ответил NAZAR 007
   386 / 954
вчера в 21:14
В апл нет противостояния, там либо мю как раньше, ну а щас это мс, а ливер такая же жалкая породие на противостояние как и бд и наполи
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Happyboy Barca
   386 / 954
вчера в 21:13
Вот именно и нечего ему делать в барсе и лол лигу, где нет противостояния, по твоей логике ему в рпл над ибо там афигеть противостояние
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Happyboy Barca
   15 / 954
вчера в 20:39
а там он сможет развиваться? чемпионат без конкурентов
По большому счету, только в Англии немалая конкурентоспособность ежегодно.

В остальных топ-чемпах стабильно каждый год кто-то явный лидер по всему ходу.
В Испании или Барса или Реал, в Германии Бавария и редко-Боруссия ,во Франции
стабильно-ПСЖ , в Италии - Ювентус . Де Лигт вроде и сам высказывался, что хотел
в пару к Ван Дейку, видимо на перспективу блоком сразу в сборную,но у Ван Дейка
в паре Матип, захочет ли Клопп, да и главное, агент не рассматривает Ливерпуль.
А вот варик с МЮ вполне вероятен, там вроде один Смоллинг железный центр....
barcamilan
barcamilan
   487 / 954
вчера в 20:30
мино думает только о себе и ему плевать на своего подопечного
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил NAZAR 007
   156 / 954
вчера в 20:12
Вот де Лигт, как раз, из разряда тех самых футболистов, близких к классической Баварии времен Хиттцфельда, центрдеф с выочайшим процентом передач и видением поля. По большому счету, Баварии бы блок дефов приобрести в защиту : де Йонг и де Лигт, вот хороший бетон был бы на ближайшую перспективу.
а там он сможет развиваться? чемпионат без конкурентов
Comentarios
Comentarios
   179 / 954
вчера в 19:44
Начинается распродажа Аякса (
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
вчера в 19:42
Надо бы молодых в "Аяксе" года на два сохранить, тогда глядишь и трофей завоюют, и цена возрастёт.
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 954
вчера в 19:24
Вот де Лигт, как раз, из разряда тех самых футболистов,
близких к классической Баварии времен Хиттцфельда,
центрдеф с выочайшим процентом передач и видением поля.
По большому счету, Баварии бы блок дефов приобрести в защиту :
де Йонг и де Лигт, вот хороший бетон был бы на ближайшую перспективу.
shlifen
shlifen
   346 / 954
вчера в 19:18
Отличный защитник, с очень спорным агентом... Не каждый ещё захочет иметь дело с таким геморроем. Игрока подписать будет одна проблема, а дальше начнется - каждый год будет требовать продления и бонусов за подписание себе...

До сих пор не пойму нафиг он с Райолой связался.... =((
Брулин
Брулин
   29 / 954
вчера в 19:12
Надеюсь Де Лигт окажется умнее и у него хватит смелости повлиять на свою судьбу.
dimagas1
dimagas1
   299 / 954
вчера в 18:58
Райола доить умеет)))
minai
minai
   328 / 954
вчера в 18:57
Какая нахрен Вавария! Этот клуп - бледная тень Аякса.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   262 / 954
вчера в 18:51
Вообще как-то пох куда он перейдёт.
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