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Украина избежала наказания за натурализацию Мораеса

сегодня, 12:23

КДК УЕФА заявил, что игрок «Шахтера» Жуниор Мораес может выступать за сборную Украины. Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков — настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА.

Ранее сообщалось, что этнический бразилец не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого «желто-синим» грозили два технических поражения.

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Все комментарии
San Skra
San Skra ответил poodle
   627 / 954
сегодня в 17:28
а что по жестче,меня лично все устраивает при нынешнем руководстве,получил образование,работаю,на всё хватает,что по напрасно хаить власть,есть недостатки (конечно,как и везде),но я доволен своей жизнью!)
Парень, не хочу тебя разочаровывать, но ты живешь в полицейском государстве. Если при этом тебя все устраивает, значит Пу молодец и я рад, что вы нашли друг друга.
Palex
Palex ответил poodle
   49 / 954
сегодня в 17:20
Ну главное,что тебе хорошо,а на остальное нас...ь. Молодец,так держать!
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
сегодня в 17:00
Эх, повезло хохлам! Но пусть не расслабляются)
Самедов Агил
Самедов Агил
   106 / 954
сегодня в 16:58
Справедливость берет вверх, Украина хорошо в футбол играет! Рад за соседей! Пора на большой турнир выходит! Дерзайте дальше
San Skra
San Skra ответил berda2003
   627 / 954
сегодня в 16:47
нищету ущербную всегда жалеют... это и понятно: на чужой территории, с выдуманным языком, с ворованными бразильцами - ничего своего.
Интересно, а какой язык считается не выдуманным?! Территории :) Думаю, вам не крым нужно было возвращать, а Киев. Русь то киевская была. Согласен?
San Skra
San Skra ответил berda2003
   627 / 954
сегодня в 16:35
нищету ущербную всегда жалеют... это и понятно: на чужой территории, с выдуманным языком, с ворованными бразильцами - ничего своего.
В вашей сборной нет натурализованных игроков?
berda2003
berda2003
   481 / 954
сегодня в 16:34
нищету ущербную всегда жалеют... это и понятно: на чужой территории, с выдуманным языком, с ворованными бразильцами - ничего своего.
San Skra
San Skra ответил iri13
   627 / 954
сегодня в 16:33
..разве "зомби" можно что то доказать?..плюнь.
Мне про "зомби" будет говорить человек у которого в стране есть такие люди как Киселев, Соловьев и Скабеева. Не падайте хоть вы так низко. Прошу вас.
iri13
iri13 ответил kolpankolpan
   248 / 954
сегодня в 16:28
А уж нам то и вовсе не надо украинцев.Мы русские люди.К нам русские пожалуйста.А хохлы -увольтесь навсегда.
так..простите..а не сами ли они в этом виноваты?..доскакались..русские долго терпят..но всему есть предел..и не надо представителям Украины обиженных здесь (и не только) изображать, в общем, за что боролись.
San Skra
San Skra ответил poodle
   627 / 954
сегодня в 16:27
Путин,путин,путиН...вот,написал в комментах,и ничего!)
Что же ты пробелы между словами не ставишь? Попробуй.. ;)
Лена Младова
Лена Младова ответил poodle
   936 / 954
сегодня в 16:21
Путин,путин,путиН...вот,написал в комментах,и ничего!)
М-да... Не сработала автоматика блокировки. Кранты России!)))
KaZёL
KaZёL ответил Штиль
   216 / 954
сегодня в 16:17
Сало Украине, гэроям сала. Это максимум.
Штиль
Штиль
   188 / 954
сегодня в 16:12
этот патриот Украины хотя бы 10 слов знает по-украински?)
KaZёL
KaZёL ответил Mаэстро
   216 / 954
сегодня в 16:10
Повторюсь, считать это их право, но я не про это писал, я с конца 80х живу в Европе, и хоть очень редко, но проскакивает у нас разговоры о Украине, и о её безвиз, так вот, все мои знакомые(на секунду, среди них нет ни одного русскоговорящего) категорично... Накер не задалась Украина в ЕС и шенгенской зоне.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   379 / 954
сегодня в 16:04
Даже здесь президент УФФ считает себя националистом говоря мы всех патриотов украины,что вы украинцы там совсем замешаны на этих националистов и так ненавидите Россию а ведь пиндосам вы нафиг нужны,плевать хотели на вас им лишь бы гадость сделать какую нибудь России
KaZёL
KaZёL ответил Mаэстро
   216 / 954
сегодня в 16:01
Уважать и презирать это сугубо личное дело каждого гражданина, а вот как в целом в Европе относятся к странам бывшего СССР... Это уже печально, и даже Прибалты не стали полноправными Европейцами...
Mаэстро
Mаэстро ответил kolpankolpan
   723 / 954
сегодня в 15:58
А уж нам то и вовсе не надо украинцев.Мы русские люди.К нам русские пожалуйста.А хохлы -увольтесь навсегда.
просто в Украине до сих пор есть люди которые считают русских братским народом
Mаэстро
Mаэстро ответил KaZёL
   723 / 954
сегодня в 15:57
Куда бежать то? В Европе вас презирают, считают людьми третьего сорта, в Азии и Африке.. Тоже самое, выход один отгородиться от всего Мира, и быть счастливым.
я русский, и уверен что в прогрессивной европе ксенофобия и разделиние людей по сортам - пережиток прошлого, русских если там и презирают то уж точно не всех, по крайней мере к добропорядочным людям относятся нормально
Hypnoz
Hypnoz
   103 / 954
сегодня в 15:50
Ну и правильно ! Развели бюрократию, по такой мелочи.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Mаэстро
   456 / 954
сегодня в 15:47
Вот Украинцы, прочитайте ниже комментарии людей из братского народа, и поймите наконец, что страшнее врага чем эти "братья-славяне" у вас не будет, бегите от русского мира, бегите и не возвращайтесь никогда.
А уж нам то и вовсе не надо украинцев.Мы русские люди.К нам русские пожалуйста.А хохлы -увольтесь навсегда.
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
сегодня в 15:45
Чёта все комменты про политику.
Вам телевизора мало?
(это я ворчу)
KaZёL
KaZёL ответил Mаэстро
   216 / 954
сегодня в 15:33
Куда бежать то? В Европе вас презирают, считают людьми третьего сорта, в Азии и Африке.. Тоже самое, выход один отгородиться от всего Мира, и быть счастливым.
Mаэстро
Mаэстро
   723 / 954
сегодня в 15:17
Вот Украинцы, прочитайте ниже комментарии людей из братского народа, и поймите наконец, что страшнее врага чем эти "братья-славяне" у вас не будет, бегите от русского мира, бегите и не возвращайтесь никогда.
beefs
beefs
   196 / 954
сегодня в 14:47
Обошлось...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
сегодня в 14:40
А зря...
удав
удав ответил hohoл
   129 / 954
сегодня в 14:35
Может ты лучше расскажешь про допинг пробы ваших спортсменов, а не будешь совать свой пятак в чужое государство?
    poodle
    poodle ответил Palex
       295 / 954
    сегодня в 14:26
    А по жестче?
    а что по жестче,меня лично все устраивает при нынешнем руководстве,получил образование,работаю,на всё хватает,что по напрасно хаить власть,есть недостатки (конечно,как и везде),но я доволен своей жизнью!)
    KaZёL
    KaZёL ответил poodle
       216 / 954
    сегодня в 14:26
    Одним словом везде хорошо, если рядом нет хохла, обгородить забором, колючей проволокой, на электричество и запереть их от всего Мира в своей незалэжнай.
    drug01
    drug01
       120 / 954
    сегодня в 14:25
    Молодцы денег итак мало
    poodle
    poodle ответил KaZёL
       295 / 954
    сегодня в 14:22
    Я бы им не только интернет отключил а и электричество, варвары должны жить в каменном веке.
    ага,чтоб все переехали в Россию,нам такое,счастье,тоже не у76ась,это хорошо что я в Питере живу,а южным регионам как быть,это ж давай работу им и т.д.,нее на* нужно!
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