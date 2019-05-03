Украина избежала наказания за натурализацию Мораеса

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КДК УЕФА заявил, что игрок «Шахтера» Жуниор Мораес может выступать за сборную Украины. Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков — настоящих патриотов Украины, и в УЕФА , и в ФИФА .

Ранее сообщалось, что этнический бразилец не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого «желто-синим» грозили два технических поражения.