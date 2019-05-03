Рахимов: «Приблизительно знаю, кто распускает слухи о моей отставке»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал слухи о том, что летом он может покинуть грозненскую команду.

Я к этим слухам отношусь совершенно нормально. Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов. Приходя сюда по приглашению Рамзана Ахматовича (Кадырова – прим.) и президента клуба Магомеда Даудова, я знал, что буду делать всё возможное для клуба «Ахмат». Я знаю, что атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Ребята помогают друг другу, и этот внутренний микроклимат дорогого стоит.

Приблизительно знаю, кто эти слухи распускает, поэтому для меня это не является какой-то проблемой. Только вопрос – почему анонимно? Если что-то знаете, то почему бы не представиться. Иначе этих людей можно назвать доносчиками и интриганами. Такие люди есть всегда, рано или поздно они из футбола исчезают.