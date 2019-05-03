ГлавнаяНовости

Рахимов: «Приблизительно знаю, кто распускает слухи о моей отставке»

вчера, 21:32

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал слухи о том, что летом он может покинуть грозненскую команду.

Я к этим слухам отношусь совершенно нормально. Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов. Приходя сюда по приглашению Рамзана Ахматовича (Кадырова – прим.) и президента клуба Магомеда Даудова, я знал, что буду делать всё возможное для клуба «Ахмат». Я знаю, что атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Ребята помогают друг другу, и этот внутренний микроклимат дорогого стоит.

Приблизительно знаю, кто эти слухи распускает, поэтому для меня это не является какой-то проблемой. Только вопрос – почему анонимно? Если что-то знаете, то почему бы не представиться. Иначе этих людей можно назвать доносчиками и интриганами. Такие люди есть всегда, рано или поздно они из футбола исчезают.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Урала»: «„Спартаку“ повезло больше, но везет сильнейшим»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Фернандо: «„Спартак“ постарается сделать всё, чтобы попасть в Лигу Европы»
Сегодня, 17:09 Комментарии4
Червиченко: «Видимо, в этом месяце зарплата у Кононова будет»
Сегодня, 16:52 Комментарии9
Рейнгольд: «В этом году „Спартак“ завалил все, что можно»
Сегодня, 16:48 Комментарии12
Кононов остался недоволен игрой Глушенкова
Сегодня, 16:42 Комментарии3
Кононов: «Давление и критика в „Спартаке“ будет всегда»
Сегодня, 16:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   65 / 964
сегодня в 06:58
Норм тренер, укрепите состав должным образом, в первый же сезон может вывести клуб в еврокубки!
mihaluch
mihaluch
   55 / 964
вчера в 23:39
Ходят слухи что Рашид Рахимов может летом покинуть грозненскую команду, . т. к. он записался в отряд космонавтов.
beefs
beefs
   232 / 964
вчера в 22:55
Началось теперь в Грозном...
Морозовский
Морозовский
   4 / 964
вчера в 22:51
45-й паралллллллельный николка утку пустил - приВет с большого бодуна!
minai
minai
   301 / 964
вчера в 22:41
Рахимов поёт:
Кто не знаю распускает слухи зря-я-а-а-а
Что живу я без печали и забо-о-о-о-т
LOpp
LOpp
   17 / 964
вчера в 22:09
Перед матчем Ахмат-Зенит Газпром утки запускает.
Грязные методы.
Стыдно за Зенит.
particular
particular
   2 / 964
вчера в 22:08
"...Мне слухи строить и жить помогают,
Они, как мяч, и стучат и летят,
И те, кто с блефом по жизни шагают,
Те никогда и нигде не пролетят!.." (В. Лебедев-Кумач - избранное)
cska plus
cska plus
   23 / 964
вчера в 22:06
Рахимов нормально работает с Ахматом.
Abris
Abris
   503 / 964
вчера в 22:05
Покидать команды почти каждый год Рахимову не привыкать.
ДСА
ДСА
   137 / 964
вчера в 22:01
Топчется на месте: ни вверх, ни вниз.
mangoх12
mangoх12
   30 / 964
вчера в 21:57
конкуренты наверно , сейчас много безработных тренеров
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   230 / 964
вчера в 21:57
Все слухи идут только из тарасовки.
pomor45
pomor45
   75 / 964
вчера в 21:51
Одни исчезают, другие появляются.
Питермен
Питермен
   18 / 964
вчера в 21:49
Это пупсики делают, кто же ещё может гадить
ermak6848
ermak6848
   155 / 964
вчера в 21:41
китайцы или итальянцы...других близко Нет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100