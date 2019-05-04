«Спартак» определился с формой на матч с «Уралом»

«Спартак» показал форму на матч 27-го тура РПЛ против «Урала».
Московская команда сегодня будет выступать в белой форме.
🔴⚪ Против «Урала» сыграем в белом!#Спартак #Spartak #ВпередСпартак #УралСпартак #РПЛ pic.twitter.com/1Zls8HljEb
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) May 4, 2019
🔴⚪ Против «Урала» сыграем в белом!#Спартак #Spartak #ВпередСпартак #УралСпартак #РПЛ pic.twitter.com/1Zls8HljEb
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Сейчас появится Ловчев и скажет " Не правильно выбрали форму...."
Сейчас появится Ловчев и скажет " Не правильно выбрали форму...."
Урал крупно победит
………………………
тогда болеем все за Парфёнова, за Урал!
Ур-аааал!
Урал крупно победит
………………………
тогда болеем все за Парфёнова, за Урал!
Ур-аааал!
минус десять слабо мне на один пост сделать!
минус десять слабо мне на один пост сделать!
Хорошая форма у "Найка".
Лучше, чем была наша "адидасовская".
Я про пошив.
Но я б такую не одел.
Хорошая форма у "Найка".
Лучше, чем была наша "адидасовская".
Я про пошив.
Но я б такую не одел.
или у вас очередь ? ))))
или у вас очередь ? ))))
Никогда не замечал!
Никогда не замечал!
С начала игры белая к концу коричневая ))
С начала игры белая к концу коричневая ))