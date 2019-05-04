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«Спартак» определился с формой на матч с «Уралом»

сегодня, 11:48
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» показал форму на матч 27-го тура РПЛ против «Урала». 

Московская команда сегодня будет выступать в белой форме.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   196 / 964
сегодня в 13:50
Уралу уверенной, красивой победы!
oncha
oncha ответил Jeck Denielse
   645 / 964
сегодня в 12:52
Наблюдая сегодня за Соккером ...пришёл к выводу ,что... Сейчас появится Ловчев и скажет " Не правильно выбрали форму...."
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       7 / 964
    сегодня в 12:51
    Наблюдая сегодня за Соккером ...пришёл к выводу ,что...
    Сейчас появится Ловчев и скажет " Не правильно выбрали форму...."
    cska1948
    cska1948
       139 / 964
    сегодня в 12:46
    С формой определился, а с содержанием?
    Лучший игрок Федуна
    Лучший игрок Федуна ответил CВИН
       460 / 964
    сегодня в 12:45
    Важнее форма Лапочкина
    Форма Лапочкина всегда с ромбиком.
    Alladins
    Alladins
       371 / 964
    сегодня в 12:44
    Судья сегодня в такой же будет?
    CВИН
    CВИН
       434 / 964
    сегодня в 12:43
    Важнее форма Лапочкина
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       13 / 964
    сегодня в 12:39
    Опять коричневая после матча будет!
    MAUS
    MAUS
       78 / 964
    сегодня в 12:34
    kastites 130 / 957 сегодня в 12:15
    Урал крупно победит
    ………………………
    тогда болеем все за Парфёнова, за Урал!
    Ур-аааал!
    EAGuar As
    EAGuar As
       47 / 964
    сегодня в 12:30
    Удачи Спартаку .
    mangoх12
    mangoх12
       30 / 964
    сегодня в 12:19
    совсем найк себя не уважает
    kastites
    kastites
       97 / 964
    сегодня в 12:15
    Урал крупно победит
    Оливье Гpуйяp
    Оливье Гpуйяp ответил sihafazatron
       85 / 964
    сегодня в 12:14
    Да ещё и мятую
    Кошк 47
    Кошк 47
       606 / 964
    сегодня в 12:08
      MAUS
      MAUS ответил Brigar
         78 / 964
      сегодня в 12:05
      Заранее стыдно за пупсиков.
      а шо вы только один дизлайк ляпнули, давайте еще 5 , а лучше оптом ))))
      минус десять слабо мне на один пост сделать!
      Parovoznic
      Parovoznic
         40 / 964
      сегодня в 12:05
      Рассмотрел вблизи.
      Хорошая форма у "Найка".
      Лучше, чем была наша "адидасовская".
      Я про пошив.
      Но я б такую не одел.
      MAUS
      MAUS
         78 / 964
      сегодня в 12:02
      ааа, Парфёнов сегодня опять будет рвать свое очко, чтобы в следующих турах позорно слиться другим командам)))
      LOpp
      LOpp
         17 / 964
      сегодня в 12:02
      Главное не форма, а содержание.
      Brigar
      Brigar
         506 / 964
      сегодня в 12:01
      Заранее стыдно за пупсиков.
      MAUS
      MAUS ответил MAUS
         78 / 964
      сегодня в 12:00
      все боты отписались ))) или у вас очередь ? ))))
      да шо вы Микола говорите)))
      Nikola45
      Nikola45 ответил MAUS
         15 / 964
      сегодня в 11:59
      все боты отписались ))) или у вас очередь ? ))))
      Не беспокойтесь Вам тоже место хватит написать какую нибудь гадость о родном клубе ))
      Nikola45
      Nikola45 ответил Parovoznic
         15 / 964
      сегодня в 11:57
      А у Спартака "Найк", что ли? Никогда не замечал!
        MAUS
        MAUS
           78 / 964
        сегодня в 11:57
        все боты отписались )))
        или у вас очередь ? ))))
        azures
        azures
           495 / 964
        сегодня в 11:56
        В такой форме только 7-0 проигрывать.
        Parovoznic
        Parovoznic
           40 / 964
        сегодня в 11:56
        А у Спартака "Найк", что ли?
        Никогда не замечал!
        Nikola45
        Nikola45
           15 / 964
        сегодня в 11:52
        Традиционно! Форма хамелион! ))
        С начала игры белая к концу коричневая ))
        sihafazatron
        sihafazatron
           74 / 964
        сегодня в 11:52
        Бросили на землю, как тряпку ненужную
        счет 7-0
        счет 7-0
           214 / 964
        сегодня в 11:51
        Удачи Уралу!
        Бестрофейный
        Бестрофейный
           293 / 964
        сегодня в 11:50
        В любой форме Урал свиней вынесет.
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