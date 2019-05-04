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«Зенит» в матче с «Ахматом» будет выступать в белой форме

сегодня, 11:04
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился 1-й тайм

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня петербургская команда в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» будет выступать в белой форме.

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Все комментарии
матос
матос
   662 / 964
сегодня в 16:25
Грозненцам успеха и наплевать в чем болотные играть будут ;-)
EAGuar As
EAGuar As ответил Port-Petrovsk007
   47 / 964
сегодня в 15:03
Белой цаплей прилечу .
Может что сказать хочу .. . 😋⚠️
Хороший Малый
Хороший Малый
   717 / 964
сегодня в 14:45
Если сегодня «Зенит» в матче с «Ахматом» набирает больше очков, чем «Локо» в гостевом матче с «Арсеналом», мы – чемпионы 👀
Хороший Малый
Хороший Малый
   717 / 964
сегодня в 14:30
Вперед Зенит!!!!
Надо брать 3 очка,и болеть за Тулу.
Бестрофейный
Бестрофейный
   293 / 964
сегодня в 13:55
Зениту победы в чемпионате сегодня!
Parovoznic
Parovoznic ответил ermak6848
   40 / 964
сегодня в 13:18
Хорошо бы, чтобы фк " Ахмат " - 3 очка оставил себе для турнирной таблице Чемпионата...
Для таблицы хорошо. Для ЦСКА плохо.
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
   241 / 964
сегодня в 12:56
Удачи и победы Грозному !
Abverin
Abverin
   221 / 964
сегодня в 12:46
Удачи Зениту!
ermak6848
ermak6848
   155 / 964
сегодня в 12:37
Хорошо бы, чтобы фк " Ахмат " - 3 очка оставил себе для турнирной таблице Чемпионата...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Parovoznic
   59 / 964
сегодня в 12:20
Да хоть голыми! Ваще похрен!))
Грубо, но в точку!
Leningrad 84
Leningrad 84
   59 / 964
сегодня в 12:18
Про форму Зенита Акулич написал, про форму Спартака - тоже, а вот о форме Локомотива что-то молчит.
Видимо, паровозники выйдут против Арсенала в чем-то оригинальном...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   227 / 964
сегодня в 12:14
Об одном хочу,чтобы матч был честный,хочу увидеть силу чемпиона.На сколько он силен.
Кошк 47
Кошк 47
   606 / 964
сегодня в 12:10
Судия продажная казель ти))))
Leningrad 84
Leningrad 84
   59 / 964
сегодня в 12:03
Не важно в какой форме выступать, важно сыграть достойно!
Удачи Зениту (хоть в белом, хоть в синем)!
BARCDJIN
BARCDJIN
   199 / 964
сегодня в 11:56
Любимая команда Вильярреала будет в белых цветах сегодня!
sihafazatron
sihafazatron
   74 / 964
сегодня в 11:50
Что за заголовок? Не узнаю соккер, никакой интриги. Нужно было написать :"зенит рассказал в каких цветах будет играть"
Nafnafik
Nafnafik
   308 / 964
сегодня в 11:47
LOpp
Сегодня 11:42
Посмотрим в каком туре у Газпрома хватит наглости купить чемпионство.

Как на твоей ридной Украине у нас чемпионства и прензиденство не покупают.
LOpp
LOpp
   17 / 964
сегодня в 11:42
Посмотрим в каком туре у Газпрома хватит наглости купить чемпионство.
Parovoznic
Parovoznic ответил Nikola45
   40 / 964
сегодня в 11:41
Вы оригинал! ))
Большой спасиб!)
Alladins
Alladins
   371 / 964
сегодня в 11:40
Красивой победы Зениту назло свиньям всяким!
1 команда
1 команда
   185 / 964
сегодня в 11:37
Зениту удачи и победы в чемпионате!
Nikola45
Nikola45 ответил Parovoznic
   15 / 964
сегодня в 11:32
Да хоть голыми! Ваще похрен!))
Вы оригинал! ))
Nikola45
Nikola45
   15 / 964
сегодня в 11:32
Хорошей честной игры! Зениту удачи!
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
сегодня в 11:31
Оливейра сравнил ситуацию с 1977 годом, когда английский «Ноттингем Форест» вышел в первый дивизион, но узнал об этом только тогда, когда самолёт приземлился на Майорке.
«Да, это будет аналогичная ситуация. Мы сыграем с «Ахматом» в Грозном и вернёмся в Санкт-Петербург сразу после матча. Мы будем в воздухе, когда матч между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» закончится. Мы можем стать чемпионами в самолёте, но мы узнаем об этом только после посадки. У нас не будет интернета в полёте», — сказал Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero
ROLENTO
ROLENTO
   248 / 964
сегодня в 11:28
Сегодня накидаем чичам полную авоську
Parovoznic
Parovoznic
   40 / 964
сегодня в 11:25
Да хоть голыми! Ваще похрен!))
Zenit_84
Zenit_84
   126 / 964
сегодня в 11:18
Ясен пень, ведь она гостевая
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   227 / 964
сегодня в 11:15
Как раз под дождь.)
kastites
kastites
   97 / 964
сегодня в 11:08
Надо было в золотой
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