«Зенит» в матче с «Ахматом» будет выступать в белой форме

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня петербургская команда в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» будет выступать в белой форме.
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня петербургская команда в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» будет выступать в белой форме.
Может что сказать хочу .. . 😋⚠️
Может что сказать хочу .. . 😋⚠️
Надо брать 3 очка,и болеть за Тулу.
Надо брать 3 очка,и болеть за Тулу.
Видимо, паровозники выйдут против Арсенала в чем-то оригинальном...
Видимо, паровозники выйдут против Арсенала в чем-то оригинальном...
Удачи Зениту (хоть в белом, хоть в синем)!
Удачи Зениту (хоть в белом, хоть в синем)!
Сегодня 11:42
Посмотрим в каком туре у Газпрома хватит наглости купить чемпионство.
Как на твоей ридной Украине у нас чемпионства и прензиденство не покупают.
Сегодня 11:42
Посмотрим в каком туре у Газпрома хватит наглости купить чемпионство.
Как на твоей ридной Украине у нас чемпионства и прензиденство не покупают.
«Да, это будет аналогичная ситуация. Мы сыграем с «Ахматом» в Грозном и вернёмся в Санкт-Петербург сразу после матча. Мы будем в воздухе, когда матч между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» закончится. Мы можем стать чемпионами в самолёте, но мы узнаем об этом только после посадки. У нас не будет интернета в полёте», — сказал Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero
«Да, это будет аналогичная ситуация. Мы сыграем с «Ахматом» в Грозном и вернёмся в Санкт-Петербург сразу после матча. Мы будем в воздухе, когда матч между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» закончится. Мы можем стать чемпионами в самолёте, но мы узнаем об этом только после посадки. У нас не будет интернета в полёте», — сказал Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero