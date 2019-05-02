«Ним» потроллил голевой юбилей Месси

Французский футбольный клуб «Ним» пошутил на тему юбилейного 600-го гола нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
600 голов и ни одного в наши ворота
Французский футбольный клуб «Ним» пошутил на тему юбилейного 600-го гола нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
600 голов и ни одного в наши ворота
А где-же Леганес? Ну ведь это на нём Месси набивает свою статистику, как уверены некоторые недалёкие! А вот же он - на 24 месте! Целых ВОСЕМЬ голов из шестиста, 75ая часть!
А где-же Леганес? Ну ведь это на нём Месси набивает свою статистику, как уверены некоторые недалёкие! А вот же он - на 24 месте! Целых ВОСЕМЬ голов из шестиста, 75ая часть!
А Дембеле видимо хочет в Ливерпуль)
А Дембеле видимо хочет в Ливерпуль)