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«Ним» потроллил голевой юбилей Месси

вчера, 09:36

Французский футбольный клуб «Ним» пошутил на тему юбилейного 600-го гола нападающего «Барселоны» Лионеля Месси

600 голов и ни одного в наши ворота 🙄

 

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   304 / 954
сегодня в 16:50
Севилья, первый клуб Мадрида, Валенсия, второй клуб Мадрида, Эспаньол, Атлетик.
А где-же Леганес? Ну ведь это на нём Месси набивает свою статистику, как уверены некоторые недалёкие! А вот же он - на 24 месте! Целых ВОСЕМЬ голов из шестиста, 75ая часть!
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
вчера в 13:37
Подождите, реал, Атлетико, Валенсия ...а как же Осасуна, Эйбар...моя жизнь не будет прежней....
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
вчера в 13:05
Спартак Москва - в Топе )
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
вчера в 13:00
заявитесь в чемп Испании. За один сезон накидает осасуновскую норму
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
вчера в 11:52
Месси больше всех забивал грандам Испании-Реалу,Атлетико,Валенсии но все равно будут петь про Осасуну,когда Осасуна меньше пропускает От Месси,чем Реал
дурман
дурман
   90 / 954
вчера в 11:22
Вот это уровень 🤣🤣🤣
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
вчера в 10:49
А что реально слабо?:)
mikysss
mikysss ответил 25процентный клоун
   146 / 954
вчера в 10:34
Да он и Спартаку то случайно забил,и вчера с рикошета и добивания
братюнь в том 2012 году он в обоих матчах по дублю нам забил - врядли случайно))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
вчера в 10:21
Нормально :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
вчера в 10:19
Смешно, ага!
la_masia
la_masia ответил Scuderia Ferrari
   149 / 954
вчера в 10:11
Да вчера повезло во многих моментах.
А Дембеле видимо хочет в Ливерпуль)
barcamilan
barcamilan
   487 / 954
вчера в 10:11
ну так может сказать и лечче и ян регенсбург и т.д., подумаешь...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил la_masia
   6 / 954
вчера в 10:07
Вчера была Понферрадина в лучшем случае))))))
neomessi
neomessi
   144 / 954
вчера в 10:05
🤣🤣🤣🤣
Neymar 10
Neymar 10
   224 / 954
вчера в 10:04
месси уже выехал ...
la_masia
la_masia
   149 / 954
вчера в 10:03
Эту картинку нужно сохранить троллям которые все время говорят что Месси только Ейбарам и Гранадам забивает.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
вчера в 10:01
Да он и Спартаку то случайно забил,и вчера с рикошета и добивания
Mixacka
Mixacka
   544 / 954
вчера в 09:54
Ахахах , орнул ))
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