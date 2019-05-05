Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

Зенит» стабильно провёл матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат. Безусловно, команда стала сильнее после того, как её пополнили три высококлассных игрока (Прим. - Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос). Поздравляю команду со значимой победой, и ждём сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020.