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Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

сегодня, 02:01

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

Зенит» стабильно провёл матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат. Безусловно, команда стала сильнее после того, как её пополнили три высококлассных игрока (Прим. - Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос). Поздравляю команду со значимой победой, и ждём сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020.

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mihaluch
mihaluch
   60 / 1014
сегодня в 02:18
Черчесов во время поддержал "Зенит".
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