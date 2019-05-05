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Отец Дзюбы: «Артём столько раз выручал Карпина, а тот о него ноги вытирал»

сегодня, 01:17

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, прокомментировал первое чемпионство своего сына и рассказал о конфликте футболиста с Валерием Карпиным во времена выступлений за «Спартак».

Довлело ли над Артёмом, что чемпионство никак не получается выиграть? Нет, он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь. Тёма ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, диванным – как говорит Артём — зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу. 

То же самое он делал ещё в «Спартаке» при Карпине. Артём столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он всё хорошо делал. Это всё накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов.

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Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил MAUS
   647 / 1014
сегодня в 12:34
А вообще Дзюба - Иуда! «Тренеришка. Ушёл в Зенит за Чемпионством, за ЛЧ» Продался ты Дзюба, для меня ты такой же как и Быстров!
...а причём здесь Быстров ?
...переход игрока в другой клуб (смена места работы ) - это нормально...
...семья , дети и прочее...
...зюба воспитанник клуба и лить помои на клуб ! ....вот его главная беда , не Карпин или Федун виноваты , а !!! - Спартак !.........иудушка и сын иуды и дети иудушками будут при таком воспитании и понятии о чести....
...а его способности на ЧМ я ранее оценил ...Россия будет помнить долго - факт !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   207 / 1014
сегодня в 12:30
Веселись газпром, радуйсяДзюба.)) 😊
Заполярный
Заполярный
   279 / 1014
сегодня в 12:27
ДЕРЕВО ОНО И В ПУСТЫНЕ ДЕРЕВО ( перекати поле)
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил kust07
   647 / 1014
сегодня в 12:14
Откровенно говоря Карпин неприятный человек
...в каком смысле ? и с какой стороны смотреть ?
...Откровенно говоря Карпин (Валерий Георгиевич) очень приятный человек ...
...и совсем скоро он станет лучшим тренером , лучшего российского клуба (если капиталюги не перетянут)
Верг
Верг
   584 / 1014
сегодня в 12:13
Дзюба наконец то стал чемпионом к тридцати одному году!
d_fincher
d_fincher
   203 / 1014
сегодня в 12:12
Журналисты, тренеры, болельщики и правила - враги зенитовца. Все вокруг виноваты. Но хорошо, что есть Газпром. Что его чиновники испокон века блюдут справедливость в РФС, сперва Мутко, теперь Дюков.
berda2003
berda2003
   457 / 1014
сегодня в 12:01
папа, карпин сделал дзюбу 56ом? и, как следствие, он отдаёт честь прикладывая лапу к пустой башке...
kust07
kust07
   117 / 1014
сегодня в 11:27
Откровенно говоря Карпин неприятный человек
Правдин Семён
Правдин Семён ответил nik9373
   106 / 1014
сегодня в 11:24
Он и раньше оправдывал его.Просто до этого Дзюба не был чемпионом и он выражался аккуратнее.
Drossel
Drossel
   298 / 1014
сегодня в 11:15
Дзюба лучший нап России это факт других у нас просто нет(
Kresi frok
Kresi frok
   101 / 1014
сегодня в 11:02
Волера пытался сделать все возможное, чтобы дерево не позорило сборную и ведущие клубы расийского футбола, но усатого это не остановило и дзуда продолжает бегать как палено за рф. Спасибо волера за надежду...
Levadia
Levadia
   88 / 1014
сегодня в 10:48
У папы на радостях крышу снесло?
К чему это вью?
ЮЗИК
ЮЗИК
   322 / 1014
сегодня в 10:44
Никогда не считал его суперфорвардом
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 1014
сегодня в 10:37
Ну вот какого папа влез??? Зачем прошлое ворошить??? Артем тоже не ангел и язык у него без костей, особо по молодости был. Это сейчас парень повзрослел, поумнел.
А корреспондент - провокатор явно за Спартак болеет?!?
И папе радоваться надо, а не прошлые обиды вспоминать. Сын - чемпион, гуляй папа!!!
Тага Дага
Тага Дага
   171 / 1014
сегодня в 10:22
16 матчей не забивал....Карпин виноват,яблоко от яблони далеко не падает. ..что сын,что и отец,футболер...
drug01
drug01
   151 / 1014
сегодня в 10:14
Вот какие мысли!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   42 / 1014
сегодня в 10:14
Жизнь всё расставила по своим местам.
Дзюба - лучший игрок 2018 года, чемпион, обладатель кубка и суперкубка.
Валера водит автобус в Ростове и систематически унижает спартак, который бьётся за пятую точку.
морозз
морозз
   61 / 1014
сегодня в 10:09
Обида сквозит в его словах, Артём не только играя в Спартаке попадал регулярно в аренду...вспомним и то как Зенит на свою голову отправил его в аренду! Значит где то Артём не дорабатывал а когда получал пинок от аренды, то становился злее на себя и начинал работать в полную силу! Прошедший ЧМ показал его настоящий уровень лидера и он ему теперь обязан соответствовать!
MAUS
MAUS
   67 / 1014
сегодня в 10:07
А вообще Дзюба - Иуда!
«Тренеришка. Ушёл в Зенит за Чемпионством, за ЛЧ»
Продался ты Дзюба, для меня ты такой же как и Быстров!
MAUS
MAUS
   67 / 1014
сегодня в 10:03
а может это тренеришка Эмери вытирал ноги об Артёмку))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1014
сегодня в 09:58
Ну зачем вспоминать Спартак)))))))
Исмет
Исмет
   538 / 1014
сегодня в 09:56
дзюба позорник и тряпка
Hypnoz
Hypnoz
   109 / 1014
сегодня в 09:47
Дзюба и бомжи достойны друг друга ))) ! Супер нап и супер клуб. Вилльяреал не даст соврать !
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 1014
сегодня в 09:45
Артёмку вообще обижали все, кому не лень...А что с ним делал "тренеришка"-страшно описывать!!!
Томик
Томик ответил particular
   574 / 1014
сегодня в 09:42
Тяжело ему становиться... Папа то до сих пор нихрена не ориентируется.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   42 / 1014
сегодня в 09:38
Тут дело не в Валере, сам спартак - порочный клуб достойный представлять Москву в ФНЛ.
nikoladolgov
nikoladolgov
   275 / 1014
сегодня в 09:33
Ну хоть Карпин его играть научил, а не только в штрафной стоять. как бревно
Багров-брат
Багров-брат
   448 / 1014
сегодня в 09:25
Валера ног не вытирал,
Валера Дзюбу закалял,
А если б сразу доверял,
То не просулся б "Буцефал".
Мораль проста: что б злее стать,
Вообще не стоит "доверять"...)))
Doping87
Doping87
   98 / 1014
сегодня в 09:19
Аренды Дзюбу закаляют.
Aivust
Aivust
сегодня в 09:18
Карпин редиска.
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