Отец Дзюбы: «Артём столько раз выручал Карпина, а тот о него ноги вытирал»

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, прокомментировал первое чемпионство своего сына и рассказал о конфликте футболиста с Валерием Карпиным во времена выступлений за «Спартак».
Довлело ли над Артёмом, что чемпионство никак не получается выиграть? Нет, он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь. Тёма ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, диванным – как говорит Артём — зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.
То же самое он делал ещё в «Спартаке» при Карпине. Артём столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он всё хорошо делал. Это всё накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов.
...переход игрока в другой клуб (смена места работы ) - это нормально...
...семья , дети и прочее...
...зюба воспитанник клуба и лить помои на клуб ! ....вот его главная беда , не Карпин или Федун виноваты , а !!! - Спартак !.........иудушка и сын иуды и дети иудушками будут при таком воспитании и понятии о чести....
...а его способности на ЧМ я ранее оценил ...Россия будет помнить долго - факт !
...переход игрока в другой клуб (смена места работы ) - это нормально...
...семья , дети и прочее...
...зюба воспитанник клуба и лить помои на клуб ! ....вот его главная беда , не Карпин или Федун виноваты , а !!! - Спартак !.........иудушка и сын иуды и дети иудушками будут при таком воспитании и понятии о чести....
...а его способности на ЧМ я ранее оценил ...Россия будет помнить долго - факт !
...Откровенно говоря Карпин (Валерий Георгиевич) очень приятный человек ...
...и совсем скоро он станет лучшим тренером , лучшего российского клуба (если капиталюги не перетянут)
...Откровенно говоря Карпин (Валерий Георгиевич) очень приятный человек ...
...и совсем скоро он станет лучшим тренером , лучшего российского клуба (если капиталюги не перетянут)
К чему это вью?
К чему это вью?
А корреспондент - провокатор явно за Спартак болеет?!?
И папе радоваться надо, а не прошлые обиды вспоминать. Сын - чемпион, гуляй папа!!!
А корреспондент - провокатор явно за Спартак болеет?!?
И папе радоваться надо, а не прошлые обиды вспоминать. Сын - чемпион, гуляй папа!!!
Дзюба - лучший игрок 2018 года, чемпион, обладатель кубка и суперкубка.
Валера водит автобус в Ростове и систематически унижает спартак, который бьётся за пятую точку.
Дзюба - лучший игрок 2018 года, чемпион, обладатель кубка и суперкубка.
Валера водит автобус в Ростове и систематически унижает спартак, который бьётся за пятую точку.
«Тренеришка. Ушёл в Зенит за Чемпионством, за ЛЧ»
Продался ты Дзюба, для меня ты такой же как и Быстров!
«Тренеришка. Ушёл в Зенит за Чемпионством, за ЛЧ»
Продался ты Дзюба, для меня ты такой же как и Быстров!
Валера Дзюбу закалял,
А если б сразу доверял,
То не просулся б "Буцефал".
Мораль проста: что б злее стать,
Вообще не стоит "доверять"...)))
Валера Дзюбу закалял,
А если б сразу доверял,
То не просулся б "Буцефал".
Мораль проста: что б злее стать,
Вообще не стоит "доверять"...)))