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Панов: «Не буду поздравлять „Зенит“ с чемпионством»

сегодня, 02:09

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал победу петербургского клуба в чемпионате России. Панов является болельщиком «Спартака» и членом фанатского объединения «красно-белых» «Фратрии».

Я не буду поздравлять «Зенит». Думаю, команда заслуженно стала чемпионом. Они набрали столько очков, сколько позволило им стать чемпионами. 

Главный фактор чемпионства? Думаю, командная игра в большей степени. Семак тоже приложил руку, всё-таки команда играет за тренера, добивается результата вместе с тренером. 

Кокорин? Кокорин же играл, поэтому я думаю, он также заслужил быть чемпионом.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Leningrad 84
   330 / 1014
сегодня в 12:57
Да кому нужны его свинские поздравления? Пусть поздравляет своих любимых пупсиков с заслуженным 5-7 местом...
Сколько можно вякать ? Память что ли короткая ? Где вы были в прошлом сезоне ?
yrasikos22
yrasikos22 ответил Шуnя771
   272 / 1014
сегодня в 12:05
Просто смешно...
Это не смешно а грустно,когда команды имеют богатых спонсоров а показывают игру слабее уровня середняков,поэтому у нас и чемпионат слабый.
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 1014
сегодня в 11:49
От такого собак никто в Зените даже слова не хочет слышать. Гыгыгы
Leningrad 84
Leningrad 84
   36 / 1014
сегодня в 11:39
Да кому нужны его свинские поздравления?
Пусть поздравляет своих любимых пупсиков с заслуженным 5-7 местом...
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   767 / 1014
сегодня в 10:39
Не зря ему поджопник отвесили на Петровском.
Garrincha58
Garrincha58
   339 / 1014
сегодня в 10:36
мальчик с пальчик перебежчик
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   290 / 1014
сегодня в 10:32
Интересно, кто ему за это вью дал 500р?
plusnindimon
plusnindimon
   536 / 1014
сегодня в 10:28
Поздравь своих братьев КБ лучше
Шуnя771
Шуnя771 ответил MAUS
   27 / 1014
сегодня в 10:21
Анжи и так получил денег , за то что слил игру))) нужно было больше просить !
Да мы о другом коллега)
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 1014
сегодня в 10:21
Какой наивный народ в комментариях о бюджете Анжи времен Керимова и "скромных" вливаний Газпрома...
Скока отвалили за Халка, Витселя и К"?
Собачки Витселя летали на самолёте....
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   164 / 1014
сегодня в 10:18
Зачем-то прочитал о Панове. Ощущение-как в кучу дерма вляпался.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Байкал-38.
   27 / 1014
сегодня в 10:17
Думаю вряд ли, разворовали бы сразу. Эту историю уже проходили тогда такой бюджет был у Анжи, что Зениту только мечтать можно было. А на одни подарки игрокам сколько уходило!
Да нет, ситуация была немного другая... Свисток...))
Шуnя771
Шуnя771 ответил yrasikos22
   27 / 1014
сегодня в 10:15
У Спартака неограниченный бюджет и что один трофей за 16 лет и провал в Европе у Локомотива тоже неограниченный бюджет и что?за последние 10 лет один кубок и одно чемпионство,дело не в количестве бюджета а в правильности его использования,у Краснодара и Цска и Арсенала меньше бюджет чем у Локо и Спартака но они играют лучше.
Просто смешно...
Ruslan3132
Ruslan3132
   111 / 1014
сегодня в 10:01
интересно, Зенит сильно расстроится? ))
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Багров-брат
   75 / 1014
сегодня в 09:56
Давно ты, однако, братан, в Питере на стадионе не был...))) Ещё чудок, и "Вираж" станет не лучше "Фратрии". Идея уходит, остаётся одно, "иногда чудачить"...)))
Я там не разу не был, но хочу побывать, как в принципе и на Локо и на открывашки!
Я не говорю, что вираж паиньки и всё правильно делают, есть и там нелюди. За то, что какой они баннер про Яшина вывесили им надо было бошки поотрывать. Я к этому крайне негативно отношусь. За это они получили по полной и после этого такого уже не было.
Можно красиво и с юмором подкалывать соперников, такое я наоборот приветствую, но главное не переходить грань дозволенного.
MAUS
MAUS ответил Шуnя771
   67 / 1014
сегодня в 09:54
Интересно с таким бюджетом (походу неограниченным) Анжи смог бы стать чемпионом? Думаю легко!
Анжи и так получил денег , за то что слил игру)))
нужно было больше просить !
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 1014
сегодня в 09:47
Свинобомж,а с выигрышем ЛЧ 2019-2020 поздравлять будешь???
Байкал-38.
Байкал-38.
   75 / 1014
сегодня в 09:47
Панов запел!

Все эти разговорчики:
Ну как там дела,
Вчера, мол, погода хорошая была,
А новый президент самбо обожает,
По телеку сказали – свет подорожает.
А я вот чемпионство Зенита не буду справлять!
Все.......................
Багров-брат
Багров-брат ответил Байкал-38.
   448 / 1014
сегодня в 09:42
Только то, что в рядах фратии есть такой как Панов, говорит какая это "организация". Настоящие болельщики Спартака считают, что фратия только вредит Спартаку. В Питере вираж тоже иногда чудачит не по детский, но я не слышу от остальных питерских болельщиков таких осуждений, наоборот только гордятся виражом. Там даже Шнур зажигает.
Давно ты, однако, братан, в Питере на стадионе не был...))) Ещё чудок, и "Вираж" станет не лучше "Фратрии". Идея уходит, остаётся одно, "иногда чудачить"...)))
Багров-брат
Багров-брат
   448 / 1014
сегодня в 09:38
Так и хочется сказать Панову: "Дядя Вы дурак?"...)))
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Jeck Denielse
   75 / 1014
сегодня в 09:35
Так он уже не тот и не другой.....он третий...))) https://www.youtube.com/watch?v=fOkf06-bqWk
Одним словом Панов политическая проститутка....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38.
   6 / 1014
сегодня в 09:26
Только то, что в рядах фратии есть такой как Панов, говорит какая это "организация". Настоящие болельщики Спартака считают, что фратия только вредит Спартаку. В Питере вираж тоже иногда чудачит не по детский, но я не слышу от остальных питерских болельщиков таких осуждений, наоборот только гордятся виражом. Там даже Шнур зажигает.
Так он уже не тот и не другой.....он третий...)))

ЮЗИК
ЮЗИК
   322 / 1014
сегодня в 09:23
Сколько яда у человека, кто бы не выиграл, чемпион есть чемпион, значить заслужил
Doping87
Doping87
   98 / 1014
сегодня в 09:18
А что, если Панов не поздравит медали не дадут нам?
Байкал-38.
Байкал-38. ответил grazie100
   75 / 1014
сегодня в 09:15
Замечательно, что в у только спартаковских болельщиков есть такие как Панов, которые демонстрируют всем нам сплочённость их рядов. Бывший игрок Зенита, продавшие весь свой игроций путь, ради корыта с харчами. Свиньи и есть свиньи...Фратия, у вас есть хоть немного ума и гордости, принимая в свои ряды таких инвалидов совести , как Панов?Он ещё выложил поздравление с чемпионство и написал, что не поздравляет... Чем вы там его кормите?
Только то, что в рядах фратии есть такой как Панов, говорит какая это "организация".
Настоящие болельщики Спартака считают, что фратия только вредит Спартаку.
В Питере вираж тоже иногда чудачит не по детский, но я не слышу от остальных питерских болельщиков таких осуждений, наоборот только гордятся виражом. Там даже Шнур зажигает.
grazie100
grazie100
   389 / 1014
сегодня в 09:08
Замечательно, что в у только спартаковских болельщиков есть такие как Панов, которые демонстрируют всем нам сплочённость их рядов. Бывший игрок Зенита, продавшие весь свой игроций путь, ради корыта с харчами. Свиньи и есть свиньи...Фратия, у вас есть хоть немного ума и гордости, принимая в свои ряды таких инвалидов совести , как Панов?Он ещё выложил поздравление с чемпионство и написал, что не поздравляет... Чем вы там его кормите?
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Шуnя771
   75 / 1014
сегодня в 09:08
Интересно с таким бюджетом (походу неограниченным) Анжи смог бы стать чемпионом? Думаю легко!
Думаю вряд ли, разворовали бы сразу. Эту историю уже проходили тогда такой бюджет был у Анжи, что Зениту только мечтать можно было. А на одни подарки игрокам сколько уходило!
Байкал-38.
Байкал-38.
   75 / 1014
сегодня в 09:03
А кто сказал, что Зенит чемпион? Панов не поздравил, всё лишить его (Зенит) этого звания, вот когда поздравит, тогда и вручать золотые медали.


Понравилось "Панов является болельщиком «Спартака» и членом фанатского объединения «красно-белых» «Фратрии»"
Это как Борис Моисеев в женской бане — свой среди чужих, чужой среди своих!
kastites
kastites
   55 / 1014
сегодня в 08:54
Черт - в чистом виде
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1014
сегодня в 08:29
Срочно переиграть чемпионат....
Что это за Чемпионство....без поздравлений Саши Панова ???
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