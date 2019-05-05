Панов: «Не буду поздравлять „Зенит“ с чемпионством»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал победу петербургского клуба в чемпионате России. Панов является болельщиком «Спартака» и членом фанатского объединения «красно-белых» «Фратрии».
Я не буду поздравлять «Зенит». Думаю, команда заслуженно стала чемпионом. Они набрали столько очков, сколько позволило им стать чемпионами.
Главный фактор чемпионства? Думаю, командная игра в большей степени. Семак тоже приложил руку, всё-таки команда играет за тренера, добивается результата вместе с тренером.
Кокорин? Кокорин же играл, поэтому я думаю, он также заслужил быть чемпионом.
Пусть поздравляет своих любимых пупсиков с заслуженным 5-7 местом...
Пусть поздравляет своих любимых пупсиков с заслуженным 5-7 местом...
Скока отвалили за Халка, Витселя и К"?
Собачки Витселя летали на самолёте....
Скока отвалили за Халка, Витселя и К"?
Собачки Витселя летали на самолёте....
Я не говорю, что вираж паиньки и всё правильно делают, есть и там нелюди. За то, что какой они баннер про Яшина вывесили им надо было бошки поотрывать. Я к этому крайне негативно отношусь. За это они получили по полной и после этого такого уже не было.
Можно красиво и с юмором подкалывать соперников, такое я наоборот приветствую, но главное не переходить грань дозволенного.
Я не говорю, что вираж паиньки и всё правильно делают, есть и там нелюди. За то, что какой они баннер про Яшина вывесили им надо было бошки поотрывать. Я к этому крайне негативно отношусь. За это они получили по полной и после этого такого уже не было.
Можно красиво и с юмором подкалывать соперников, такое я наоборот приветствую, но главное не переходить грань дозволенного.
нужно было больше просить !
нужно было больше просить !
Все эти разговорчики:
Ну как там дела,
Вчера, мол, погода хорошая была,
А новый президент самбо обожает,
По телеку сказали – свет подорожает.
А я вот чемпионство Зенита не буду справлять!
Все.......................
Все эти разговорчики:
Ну как там дела,
Вчера, мол, погода хорошая была,
А новый президент самбо обожает,
По телеку сказали – свет подорожает.
А я вот чемпионство Зенита не буду справлять!
Все.......................
https://youtu.be/fOkf06-bqWk
Настоящие болельщики Спартака считают, что фратия только вредит Спартаку.
В Питере вираж тоже иногда чудачит не по детский, но я не слышу от остальных питерских болельщиков таких осуждений, наоборот только гордятся виражом. Там даже Шнур зажигает.
Настоящие болельщики Спартака считают, что фратия только вредит Спартаку.
В Питере вираж тоже иногда чудачит не по детский, но я не слышу от остальных питерских болельщиков таких осуждений, наоборот только гордятся виражом. Там даже Шнур зажигает.
Понравилось "Панов является болельщиком «Спартака» и членом фанатского объединения «красно-белых» «Фратрии»"
Это как Борис Моисеев в женской бане — свой среди чужих, чужой среди своих!
Понравилось "Панов является болельщиком «Спартака» и членом фанатского объединения «красно-белых» «Фратрии»"
Это как Борис Моисеев в женской бане — свой среди чужих, чужой среди своих!
Что это за Чемпионство....без поздравлений Саши Панова ???
Что это за Чемпионство....без поздравлений Саши Панова ???