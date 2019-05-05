Панов: «Не буду поздравлять „Зенит“ с чемпионством»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал победу петербургского клуба в чемпионате России. Панов является болельщиком «Спартака» и членом фанатского объединения «красно-белых» «Фратрии».

Я не буду поздравлять «Зенит». Думаю, команда заслуженно стала чемпионом. Они набрали столько очков, сколько позволило им стать чемпионами.

Главный фактор чемпионства? Думаю, командная игра в большей степени. Семак тоже приложил руку, всё-таки команда играет за тренера, добивается результата вместе с тренером.

Кокорин? Кокорин же играл, поэтому я думаю, он также заслужил быть чемпионом.