Бубнов: «Стать чемпионом за 3 тура до конца – это дорогого стоит!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о победе «Зенита» в чемпионате России.

Чемпионство «Зенита» закономерно. Они прибавляли от игры к игре. За три тура до конца стать чемпионом – это дорогого стоит! Это не тот случай, когда можно сказать, что причина чемпионства – слабость конкурентов.

На протяжении сезона «Зенит» становился лучше в организации игры: как в атаке, так и в обороне. Они сбалансировали свою игру, стабилизировали состав, и после этого уверенно набирали очки. Важную роль в этом сыграли и зимние покупки – Ракицкий, Барриос. Они принесли очень большую пользу «Зениту». Однако это не идеал: в будущем Семаку надо будет сделать игру ещё более гармоничной. Может быть, клуб сделает приобретения, которые помогут усилить состав, чтобы и скамейка была хорошая, не только обойма. Видно, что Семак стремится к сбалансированной игре: старается, чтобы его команда действовала надёжно в обороне и большими силами – в атаке.

Из имеющихся футболистов основными лидерами назвал бы пару атакующих игроков – Азмуна и Дзюбу. Также это Барриос, Иванович и Ракицкий. Вокруг них «Зенит» будет строить игру в следующем сезоне. Думаю, избавляться «Зенит» ни от кого не будет. Важно сохранить чемпионский состав и усилить его. Питерцам не помешал бы хороший диспетчер.

«Зенит» прибавил не только в игровом плане, но и в плане психологии. В решающих играх с конкурентами они проявили характер: и с «Краснодаром», и с «Локомотивом», и со «Спартаком»… и сегодня с «Ахматом», в том числе. В этом, безусловно, тренерская заслуга.