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Бубнов: «Стать чемпионом за 3 тура до конца – это дорогого стоит!»

сегодня, 04:52
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о победе «Зенита» в чемпионате России.

Чемпионство «Зенита» закономерно. Они прибавляли от игры к игре. За три тура до конца стать чемпионом – это дорогого стоит! Это не тот случай, когда можно сказать, что причина чемпионства – слабость конкурентов.

На протяжении сезона «Зенит» становился лучше в организации игры: как в атаке, так и в обороне. Они сбалансировали свою игру, стабилизировали состав, и после этого уверенно набирали очки. Важную роль в этом сыграли и зимние покупки – Ракицкий, Барриос. Они принесли очень большую пользу «Зениту». Однако это не идеал: в будущем Семаку надо будет сделать игру ещё более гармоничной. Может быть, клуб сделает приобретения, которые помогут усилить состав, чтобы и скамейка была хорошая, не только обойма. Видно, что Семак стремится к сбалансированной игре: старается, чтобы его команда действовала надёжно в обороне и большими силами – в атаке. 

Из имеющихся футболистов основными лидерами назвал бы пару атакующих игроков – Азмуна и Дзюбу. Также это Барриос, Иванович и Ракицкий. Вокруг них «Зенит» будет строить игру в следующем сезоне. Думаю, избавляться «Зенит» ни от кого не будет. Важно сохранить чемпионский состав и усилить его. Питерцам не помешал бы хороший диспетчер.

«Зенит» прибавил не только в игровом плане, но и в плане психологии. В решающих играх с конкурентами они проявили характер: и с «Краснодаром», и с «Локомотивом», и со «Спартаком»… и сегодня с «Ахматом», в том числе. В этом, безусловно, тренерская заслуга.

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Все комментарии
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил Ваня лучший
сегодня в 12:58
Конечно нет. Все сделано в нашем стиле. Продавили деньгами. Фейр плей в России не действует. Футбол, в котором команды сильно не в равном положении не имеет будущего. Это все равно, что боксер тяжелтвес дерётся с легкоаесом. Какой интерес в этом? Фейр плай не случайно переводится как честная игра. А у нас нечестная. Чтобы все так и было создан клуб гегемон, поставлен на должность Дюков, а дальше все пойдёт по накатанной.. Смотреть такой чемпионат неинтересно и неприятно
Похоже, Ваня, ты в футболе не разбираешься от слова совсем. Посмотри кто был чемпионами в предыдущие сезоны. Никак не Зенит. Значит можно побеждать в чемпионате, значит и у других есть деньги. И чемпионаты сейчас интересные, до начала чемпионата никогда не угадать кто будет чемпионом.
Это в 90-е все деньги свозили в Москву, Спартак закупал всех лучших игроков и всех судей и был чемпионом. Тогда действительно было неинтересно. А сейчас за чемпионство борется 5 команд, причем 2 немосковские
mikysss
mikysss ответил Evilhuman
   187 / 1014
сегодня в 12:40
Мясным виднее, ведь именно так и поступили в юбилейный год симоняна . А Зенит поздравляю с честным и заслуженным триумфом.
Ко ко ко естессно Симонян виноват, в том, что Спартак стал в 2017г. за ЧЕТЫРЕ!!! тура чемпионом досрочно, а тут заслуженный триумф, ага щас... вы и минское динамо триумфально победили, все помнят
mikysss
mikysss ответил Ваня лучший
   187 / 1014
сегодня в 12:35
Конечно нет. Все сделано в нашем стиле. Продавили деньгами. Фейр плей в России не действует. Футбол, в котором команды сильно не в равном положении не имеет будущего. Это все равно, что боксер тяжелтвес дерётся с легкоаесом. Какой интерес в этом? Фейр плай не случайно переводится как честная игра. А у нас нечестная. Чтобы все так и было создан клуб гегемон, поставлен на должность Дюков, а дальше все пойдёт по накатанной.. Смотреть такой чемпионат неинтересно и неприятно
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Ваня лучший
       87 / 1014
    сегодня в 12:16
    Лизнул конечно Бубен знатно. Особенно в части усилиться и никого не отправлять. Для Зенита будет исключение. Для всех заявка 25,а для Зенита 46
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил сулейман шлагбаум 1
       87 / 1014
    сегодня в 11:46
    Конечно нет. Все сделано в нашем стиле. Продавили деньгами. Фейр плей в России не действует. Футбол, в
    котором команды сильно не в равном положении не имеет будущего. Это все равно, что боксер тяжелтвес дерётся с легкоаесом. Какой интерес в этом? Фейр плай не случайно
    переводится как честная игра. А у нас нечестная. Чтобы все так и было создан клуб гегемон, поставлен на должность Дюков, а дальше все пойдёт по накатанной.. Смотреть такой чемпионат неинтересно и неприятно
    Литейный 4
    Литейный 4
       16 / 1014
    сегодня в 11:46
    Свиньи вон забрались по их меркам слишком высоко. 5 место для них это дорогого стоит! Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       16 / 1014
    сегодня в 11:45
    Как захватили лидерство в первых турах, так никого вперёд не пропустили.
    Evilhuman
    Evilhuman ответил mikysss
       21 / 1014
    сегодня в 11:44
    Мясным виднее, ведь именно так и поступили в юбилейный год симоняна . А Зенит поздравляю с честным и заслуженным триумфом.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Гавроша
       87 / 1014
    сегодня в 09:53
    А Паредес бесплатно пришёл? За него к то платил?
    Союзник противников
    Союзник противников
       18 / 1014
    сегодня в 09:49
    Все ,на этом фоне,особо поздравляют "Арсенал" и игроков "Зенита",не пригодившихся своей команде.
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона ответил Ангел неБесГрешен
       38 / 1014
    сегодня в 09:36
    Налетели умники, типа Миллер проплатил. Кого вчера он купил- кочегаров или пряников? Тула дома нахлобучивает всех подряд, чемпиона в том числе. Побеждает тот, кто меньше теряет со слабаками и больше набирает с конкурентами. Зенит только с конями имеет отрицательную стату в этом чемпе. И то в следующем туре можно исправить...
      Требл Наингголона
      Требл Наингголона
         38 / 1014
      сегодня в 09:35
      Конечно дорого. Аха-ха)
      Но Газпрому народных денег не жалко.
      сулейман шлагбаум 1
      сулейман шлагбаум 1 ответил Ваня лучший
         337 / 1014
      сегодня в 09:24
      Все решили деньги. На покупку Ракицкого, Бариоса и Азмуна ни у одного клуба денег не хватило бы.Без этих покупок Зенит был бы 4-5
      Ты искренне считаешь, что наши питерские "государи" позволят землякам постоянно купаться в ****ме ?
      сулейман шлагбаум 1
      сулейман шлагбаум 1
         337 / 1014
      сегодня в 09:22
      Успех проекта заключается только в том, что на протяжении сезона быков, паровозов и коней колбасило еще больше, чем бомжей. О свиньях вообще молчу. ЛЧ покажет, что из себя представляет этот чемпион и с чем его будут хавать настоящие команды.
      Морозовский
      Морозовский ответил Leningrad 84
         4 / 1014
      сегодня в 09:19
      Зависть - смертный грех...
      Это не зависть - это ПРЕЗРЕНИЕ.
      neomessi
      neomessi
         156 / 1014
      сегодня в 09:08
      Бомжей с победой!!!!
      kastites
      kastites
         55 / 1014
      сегодня в 08:51
      В следующем году за 5 туров ЗЕНИТ станет чемпионом))))
      mihaluch
      mihaluch
         60 / 1014
      сегодня в 08:40
      В кои времена Бубнов пишет истину.
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил Гавроша
         36 / 1014
      сегодня в 08:39
      Бубнов хоть пришел поздравить, а где ловчев с рейнгольдом?
      Скоро подтянутся...
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил Морозовский
         36 / 1014
      сегодня в 08:38
      Бубун прав: за всё заплачено очень много денег.
      Зависть - смертный грех...
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         36 / 1014
      сегодня в 08:36
      Очень точные слова Александра Викторовича!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         6 / 1014
      сегодня в 08:18
      Ваня "Лучший"

      ))))....продолжай...)))
      Если бы не купили Дриусси и Нобоа - то были бы 6-ми...7-ми
      Если бы не купили Ивановича и Оздоева - то были бы 9-ми..10-ми...и т.д.
      Если бы МС не купил Сане и Агуэро то был бы сейчас на острове 4-м или 5-м...

      Как это подло...со стороны Зенита...взять и усилиться Азмуном...могли же по-человечески....на радость дяде Ване....вместо Азмуна купить Педро Рошу...))))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         13 / 1014
      сегодня в 08:17
      Налетели умники, типа Миллер проплатил. Кого вчера он купил- кочегаров или пряников?
      Тула дома нахлобучивает всех подряд, чемпиона в том числе.
      Побеждает тот, кто меньше теряет со слабаками и больше набирает с конкурентами.
      Зенит только с конями имеет отрицательную стату в этом чемпе.
      И то в следующем туре можно исправить...
      Морозовский
      Морозовский
         4 / 1014
      сегодня в 07:44
      Бубун прав: за всё заплачено очень много денег.
      Гавроша
      Гавроша
         15 / 1014
      сегодня в 07:18
      Бубнов хоть пришел поздравить, а где ловчев с рейнгольдом?
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         191 / 1014
      сегодня в 07:16
      Согласен с экспертом Бубновым
      Comentarios
      Comentarios
         153 / 1014
      сегодня в 07:09
      Чет Бубнова не узнаю. В чем подвох?
      mikysss
      mikysss
         187 / 1014
      сегодня в 06:56
      стать печиненом еще до начала чемпионата вот это дорого стоило
      ДСА
      ДСА
         147 / 1014
      сегодня в 06:21
      Поздравления.
      Mangur
      Mangur
         751 / 1014
      сегодня в 05:25
      Бубнов: «Стать чемпионом за 3 тура до конца – это дорогого стоит!»
      Точна.Миллер дорого оплатил.
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