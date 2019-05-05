Бубнов: «Стать чемпионом за 3 тура до конца – это дорогого стоит!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о победе «Зенита» в чемпионате России.
Чемпионство «Зенита» закономерно. Они прибавляли от игры к игре. За три тура до конца стать чемпионом – это дорогого стоит! Это не тот случай, когда можно сказать, что причина чемпионства – слабость конкурентов.
На протяжении сезона «Зенит» становился лучше в организации игры: как в атаке, так и в обороне. Они сбалансировали свою игру, стабилизировали состав, и после этого уверенно набирали очки. Важную роль в этом сыграли и зимние покупки – Ракицкий, Барриос. Они принесли очень большую пользу «Зениту». Однако это не идеал: в будущем Семаку надо будет сделать игру ещё более гармоничной. Может быть, клуб сделает приобретения, которые помогут усилить состав, чтобы и скамейка была хорошая, не только обойма. Видно, что Семак стремится к сбалансированной игре: старается, чтобы его команда действовала надёжно в обороне и большими силами – в атаке.
Из имеющихся футболистов основными лидерами назвал бы пару атакующих игроков – Азмуна и Дзюбу. Также это Барриос, Иванович и Ракицкий. Вокруг них «Зенит» будет строить игру в следующем сезоне. Думаю, избавляться «Зенит» ни от кого не будет. Важно сохранить чемпионский состав и усилить его. Питерцам не помешал бы хороший диспетчер.
«Зенит» прибавил не только в игровом плане, но и в плане психологии. В решающих играх с конкурентами они проявили характер: и с «Краснодаром», и с «Локомотивом», и со «Спартаком»… и сегодня с «Ахматом», в том числе. В этом, безусловно, тренерская заслуга.
Это в 90-е все деньги свозили в Москву, Спартак закупал всех лучших игроков и всех судей и был чемпионом. Тогда действительно было неинтересно. А сейчас за чемпионство борется 5 команд, причем 2 немосковские
Это в 90-е все деньги свозили в Москву, Спартак закупал всех лучших игроков и всех судей и был чемпионом. Тогда действительно было неинтересно. А сейчас за чемпионство борется 5 команд, причем 2 немосковские
котором команды сильно не в равном положении не имеет будущего. Это все равно, что боксер тяжелтвес дерётся с легкоаесом. Какой интерес в этом? Фейр плай не случайно
переводится как честная игра. А у нас нечестная. Чтобы все так и было создан клуб гегемон, поставлен на должность Дюков, а дальше все пойдёт по накатанной.. Смотреть такой чемпионат неинтересно и неприятно
котором команды сильно не в равном положении не имеет будущего. Это все равно, что боксер тяжелтвес дерётся с легкоаесом. Какой интерес в этом? Фейр плай не случайно
переводится как честная игра. А у нас нечестная. Чтобы все так и было создан клуб гегемон, поставлен на должность Дюков, а дальше все пойдёт по накатанной.. Смотреть такой чемпионат неинтересно и неприятно
Но Газпрому народных денег не жалко.
Но Газпрому народных денег не жалко.
))))....продолжай...)))
Если бы не купили Дриусси и Нобоа - то были бы 6-ми...7-ми
Если бы не купили Ивановича и Оздоева - то были бы 9-ми..10-ми...и т.д.
Если бы МС не купил Сане и Агуэро то был бы сейчас на острове 4-м или 5-м...
Как это подло...со стороны Зенита...взять и усилиться Азмуном...могли же по-человечески....на радость дяде Ване....вместо Азмуна купить Педро Рошу...))))
))))....продолжай...)))
Если бы не купили Дриусси и Нобоа - то были бы 6-ми...7-ми
Если бы не купили Ивановича и Оздоева - то были бы 9-ми..10-ми...и т.д.
Если бы МС не купил Сане и Агуэро то был бы сейчас на острове 4-м или 5-м...
Как это подло...со стороны Зенита...взять и усилиться Азмуном...могли же по-человечески....на радость дяде Ване....вместо Азмуна купить Педро Рошу...))))
Тула дома нахлобучивает всех подряд, чемпиона в том числе.
Побеждает тот, кто меньше теряет со слабаками и больше набирает с конкурентами.
Зенит только с конями имеет отрицательную стату в этом чемпе.
И то в следующем туре можно исправить...
Тула дома нахлобучивает всех подряд, чемпиона в том числе.
Побеждает тот, кто меньше теряет со слабаками и больше набирает с конкурентами.
Зенит только с конями имеет отрицательную стату в этом чемпе.
И то в следующем туре можно исправить...
Точна.Миллер дорого оплатил.
Точна.Миллер дорого оплатил.