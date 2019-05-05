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«Ростов» и «Краснодар» определились с формами

сегодня, 10:14
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар19:00 Не начался

«Ростов» и «Краснодар» показали формы на матч 27-го тура РПЛ.

Ростовская команда сегодня будет выступать в желтом комплекте формы, а краснодарская - в белом.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Шуnя771
сегодня в 11:49
Имеет право на жизнь. Посмотрим, в южном дерби на первое место выходит "набить морду"...)))
Как говориться, надо посмотреть.
В любом случае в моих интересах потеря очков ЦСКА и Краснодара.
Краснодар мне симпатичен, как в принципе и Ростов, но турнирная ситуация требует крови конкурентов!
Шуnя771
Шуnя771 ответил Байкал-38.
сегодня в 11:18
Отчасти соглашусь, южное дерби, но сейчас можно 4-5 матчей так назвать, особенно если на кону многое стоит. Московское дерби ЦСКА-Динамо повесомее будет и ставки там ненамного, но выше. Хотя ожидания бесшабашной игры может испортить, несколькими фактами. Ростов в последнее время выглядит не важно и есть такое ощущение, что они больше кубком грезят, чем чемпионатом. А над Краснодаром опять довлеет груз серебра и участия в ЛЧ. Игра может как порадовать, так и разочаровать.
Имеет право на жизнь. Посмотрим, в южном дерби на первое место выходит "набить морду"...)))
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Шуnя771
сегодня в 10:43
Игра тура! Удачи Ростову!
Отчасти соглашусь, южное дерби, но сейчас можно 4-5 матчей так назвать, особенно если на кону многое стоит. Московское дерби ЦСКА-Динамо повесомее будет и ставки там ненамного, но выше.
Хотя ожидания бесшабашной игры может испортить, несколькими фактами.
Ростов в последнее время выглядит не важно и есть такое ощущение, что они больше кубком грезят, чем чемпионатом.
А над Краснодаром опять довлеет груз серебра и участия в ЛЧ.
Игра может как порадовать, так и разочаровать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:26
Валера!

Верим!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:25
Игра тура!

Удачи Ростову!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 10:18
Ростов удачи💪💪💪💪💪💪💪💪💪⭕🌻
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