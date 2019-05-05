«Ростов» и «Краснодар» определились с формами

«Ростов» и «Краснодар» показали формы на матч 27-го тура РПЛ.
Ростовская команда сегодня будет выступать в желтом комплекте формы, а краснодарская - в белом.
«Ростов» и «Краснодар» показали формы на матч 27-го тура РПЛ.
Ростовская команда сегодня будет выступать в желтом комплекте формы, а краснодарская - в белом.
В любом случае в моих интересах потеря очков ЦСКА и Краснодара.
Краснодар мне симпатичен, как в принципе и Ростов, но турнирная ситуация требует крови конкурентов!
В любом случае в моих интересах потеря очков ЦСКА и Краснодара.
Краснодар мне симпатичен, как в принципе и Ростов, но турнирная ситуация требует крови конкурентов!
Хотя ожидания бесшабашной игры может испортить, несколькими фактами.
Ростов в последнее время выглядит не важно и есть такое ощущение, что они больше кубком грезят, чем чемпионатом.
А над Краснодаром опять довлеет груз серебра и участия в ЛЧ.
Игра может как порадовать, так и разочаровать.
Хотя ожидания бесшабашной игры может испортить, несколькими фактами.
Ростов в последнее время выглядит не важно и есть такое ощущение, что они больше кубком грезят, чем чемпионатом.
А над Краснодаром опять довлеет груз серебра и участия в ЛЧ.
Игра может как порадовать, так и разочаровать.
Верим!
Верим!
Удачи Ростову!
Удачи Ростову!