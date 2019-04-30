Назначены арбитры на полуфинальные матчи Лиги Европы

30 апреля 2019, 13:00

УЕФА назначил арбитров на первые полуфинальные матчи Лиги Европы.

«Айнтрахт» и «Челси» рассудит испанская бригада арбитров во главе с Гранде Карлосом Дель Серро. Его ассистенты - Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Дополнительные ассистенты - Хесус Хиль Мансано и Хосе Санчес. Четвертый арбитр - Рауль Кабанеро.

Матч «Арсенал» - «Валенсия» обслужат французские рефери во главе с Клеманом Тюрпеном. Ему помогут Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные ассистенты - Бенуа Бастьен и Рюдди Бюке. Четвертый арбитр - Хишам Закрани.

Обе встречи состоятся 2 мая в 22:00 по московскому времени.