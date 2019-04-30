ГлавнаяНовости

Назначены арбитры на полуфинальные матчи Лиги Европы

30 апреля 2019, 13:00

УЕФА назначил арбитров на первые полуфинальные матчи Лиги Европы.

«Айнтрахт» и «Челси» рассудит испанская бригада арбитров во главе с Гранде Карлосом Дель Серро. Его ассистенты -  Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Дополнительные ассистенты - Хесус Хиль Мансано и Хосе Санчес. Четвертый арбитр - Рауль Кабанеро.

Матч «Арсенал» - «Валенсия» обслужат французские рефери во главе с Клеманом Тюрпеном. Ему помогут Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные ассистенты - Бенуа Бастьен и Рюдди Бюке. Четвертый арбитр - Хишам Закрани.

Обе встречи состоятся 2 мая в 22:00 по московскому времени.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноПустовойтова рассудит «Барселону» и «Лион» в финале женской ЛЧ
01 мая Комментарии13
Турбин рассудит «Арсенал» и «Локомотив» в 27-м туре РПЛ
30 апреля Комментарии51
Хусаинов: «Уремович фолил на Зе Луише. Это на 500% пенальти»
30 апреля Комментарии23
Назначены арбитры на матч «Барселона» - «Ливерпуль»
29 апреля Комментарии39
Хусаинов: «Фернандес подставился под удар. Это не пенальти»
28 апреля Комментарии19
Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов
28 апреля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Sаshа
   264 / 954
30 апреля в 21:36
финал Арсенал-Айнтрахт
немцы скорее всего там.а вот канониры - непредсказуемые и не известно,что могут сотворить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   264 / 954
30 апреля в 21:35
нормальные рефери,которые отлично обслуживали предыдущие матчи,как испанец,так и француз.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
30 апреля в 19:07
Вроде бы все нормально.
Димoн
Димoн
   32 / 954
30 апреля в 16:53
интересные матчи ожидаются, будем смотреть
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   46 / 954
30 апреля в 15:16
Там наверху аналитика уже радуется газпромовскому судейке тюрпену, который зенитку с минским динамо тащил(((((
В лиге 1 он ручной судья монако,чтобы галалалалалавин в фнл не вылетел(((((
НЫТЬ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
30 апреля в 15:12
Тюрпен - нормально)
Sаshа
Sаshа
   178 / 954
30 апреля в 13:56
финал Арсенал-Айнтрахт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
30 апреля в 13:23
Блин, в душЕ надеялся увидеть Карасёва или накрайняк Москалёва. Но эти персонажи только в России котируются...
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   79 / 954
30 апреля в 13:22
а лучший клуб восточной европы кто будет обслуживать???
ах да,они же отвильяреаленные,забыл совсем((
Стыдно за зенит!!
АХАХАХАХАХА
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
30 апреля в 13:04
Сложная работа, но высокооплачиваемая
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100