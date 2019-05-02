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Владельцы ПСЖ могут снизить финансирование клуба

вчера, 15:18

Владельцы ПСЖ планируют значительно сократить финансирование клуба. Причина - постоянные неудачи в Лиге чемпионов. Руководство парижан устало от постоянной критики в адрес команды и считает, что она вредит их имиджу.

Кроме того, руководителей также не устраивают высокие налоги во Франции — за восемь лет французское правительство получило от катарцев более миллиарда евро.

Qatar Sports Investments ведет переговоры с «Ромой» и рассматривает вопрос о вложении средств в какой-либо из клубов Чемпионшипа.

Будущее же ПСЖ будет зависеть от результатов команды в ближайшие годы.

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Все комментарии
hohoл
hohoл ответил AmIIIeR89
   515 / 954
сегодня в 13:34
В Англии налоги еще больше
Не друг, во Франции выше
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:47
Пора поднимать налоги во Франции...)
Правдин Семён
Правдин Семён
   82 / 954
сегодня в 08:27
Вряд ли сокращение финансирования будет значительным.
dok66
dok66
   644 / 954
сегодня в 07:00
Шейхи тоже умеют считать деньги . Надоело терять свои нефтедоллары впустую . И правильно , давно пора
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
сегодня в 04:39
Все. Сдулся мешок. Монако, Лион и Бордо наконец возрадуются. У них появится шанс на борьбу в чемпионате =)
Gahi
Gahi
   174 / 954
сегодня в 01:52
Вот и лопнул мыльный пузырь с мыльным Неймаром.
mondial18
mondial18
   725 / 954
вчера в 23:51
давно пора
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   548 / 954
вчера в 23:43
Миллиард просто на убийство интриги в чемпионате действительно перебор. Лион в нулевые делал тоже же самое и без шейхов.
Сливки общества
Сливки общества
   623 / 954
вчера в 23:04
Французские налоги - это веская причина)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
вчера в 22:04
Не деньги мячик пинают!!!
NK_505s
NK_505s
   521 / 954
вчера в 22:02
всякие неймары сделают банкротами шейхов)
Nazi
Nazi
   518 / 954
вчера в 21:13
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил allemz
       210 / 954
    вчера в 20:43
    Ждем Мбаппе и Неймара в Реале Ждем Верратти и Менье в МЮ Ждем Кавани и Ди Марию в Наполи Ждем Дракслера в Баварии Ждем Рабьо в Реале Ждем Маркиньоса и Тиаго Силву в Милане Ждем Буффона в Парме Ждем Паредеса в любом паредасном клубе Ждем Кимпембе в Монако Ждем Алвеса в Зените Ждем катарских шейхов в Роме
    Мы делили апельсин, много нас, а он один! Праздничный торт всем разрезали, себе не досталось, Неймар пусть идет в Реал в один день с Роном родился, а Мбаппе, если не в МЮ то пускай лучше в Ман.Сити, Агуеро, сезонами лихорадит то на коне, то блекнет временами, мбаппе ему бы на замену, плюс летом тоже игроков продавать будут, можно прикупить, и в нападении на долго застолбить ценный кадр!
    bsww
    bsww
       314 / 954
    вчера в 20:38
    Согласен, катарцам надо избавиться от ПСЖ и тогда наши "смогут" конкурировать с лягушками за 5 место вместе с португальцами
    saha100
    saha100 ответил Питермен
       133 / 954
    вчера в 19:32
    Скоро и вашему мешку конец настанет
    rparamonov
    rparamonov
       412 / 954
    вчера в 19:26
    По поводу голосования в новости, моего ответа нет. Мой ответ: Я бы никогда не купил бы клуб во французской лиге. Никакой и никогда.
    rparamonov
    rparamonov
       412 / 954
    вчера в 19:24
    В английском Чемпионшипе есть очень достойные варианты: Лидс, Астон Вилла, Ноттингем. Я бы последний купил бы на их месте. Два Кубка Чемпионов дорогого стоит. На данный момент дешевле всех. А еще недавно в Лиге 2 валялся. Даром можно было забирать а не в никчемный ПСЖ валить сотнями миллионов. P.S. Есть слухи, что Qatar Sports Спартак просматривает на предмет покупки.
    vovan32
    vovan32
       677 / 954
    вчера в 19:14
    Сейчас лягушатники заквакают по арабски )))))
    vastudio
    vastudio
       338 / 954
    вчера в 19:13
    Вот и закончится проект?))) Неймарушка уже плачет?)))
    kotmyshka
    kotmyshka
       122 / 954
    вчера в 19:06
    ну и ладно
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       105 / 954
    вчера в 18:30
    да чтоб вообще никак)
    beefs
    beefs
       196 / 954
    вчера в 18:17
    В этом году переборщил...
    safari-05
    safari-05
    вчера в 18:13
    Кажись в Анжи хотят вложиться. )))
    dino-hsv
    dino-hsv
       100 / 954
    вчера в 18:07
    да лучше бы в аякс вложились, чтобы команду на запчасти не разобрали.
    juvenale
    juvenale
       38 / 954
    вчера в 18:01
    наигрались в мешок
    toshkanchik07
    toshkanchik07
       558 / 954
    вчера в 17:58
    Ну кстати на их месте действительно было бы правильным шагом взять клуб из Чемпионшипа и вывести в АПЛ. Там их клуб даже если середняком станет - будет приносить доход владельцам. А ПСЖ - сугубо убыточный проект и им останется.
    SSC Napoli
    SSC Napoli
       746 / 954
    вчера в 17:57
    Сматывайте удочки.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       69 / 954
    вчера в 17:54
    кабинетные стервятники уже кружат над полумертвым французским львом
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       243 / 954
    вчера в 17:48
    Столько бабла и пока в холостую
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда
       215 / 954
    вчера в 17:48
    шейхи устали вкладывать в убыточный проект
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