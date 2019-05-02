Владельцы ПСЖ могут снизить финансирование клуба

вчера, 15:18

Владельцы ПСЖ планируют значительно сократить финансирование клуба. Причина - постоянные неудачи в Лиге чемпионов. Руководство парижан устало от постоянной критики в адрес команды и считает, что она вредит их имиджу.

Кроме того, руководителей также не устраивают высокие налоги во Франции — за восемь лет французское правительство получило от катарцев более миллиарда евро.

Qatar Sports Investments ведет переговоры с «Ромой» и рассматривает вопрос о вложении средств в какой-либо из клубов Чемпионшипа.