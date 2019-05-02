Владельцы ПСЖ могут снизить финансирование клуба

Владельцы ПСЖ планируют значительно сократить финансирование клуба. Причина - постоянные неудачи в Лиге чемпионов. Руководство парижан устало от постоянной критики в адрес команды и считает, что она вредит их имиджу.
Кроме того, руководителей также не устраивают высокие налоги во Франции — за восемь лет французское правительство получило от катарцев более миллиарда евро.
Qatar Sports Investments ведет переговоры с «Ромой» и рассматривает вопрос о вложении средств в какой-либо из клубов Чемпионшипа.
Будущее же ПСЖ будет зависеть от результатов команды в ближайшие годы.
Чего ж вы так радуетесь то милие детки? Что с того что во Франции не станет конкурентноспособной команды? Кому от этого хорошо станет, теплее и радужнее жить?😁
Наверно только вам. Ну и крен с вами. Пусть хоть расформируют ПСЖ. Зато всегда будет сб. Франции, которая не напрягаясь отправит всех ваших лейсов, суаресов, ракитичов, модричов, де брюйнов, салахов и кого угодно в пампасы..😁😁
Да здравствует Франция.
И даже если ПСЖ загнется, все равно России никогда не видать искомого 5 места в рейтинге УЕФА, по той простой причине что футбол не есть игра русских. Хоккей пожалуйста, но не футбол. В футболе вы ноль и нулем будете пока крутится шар земной.
И еще для того чела что назвал Париж помойкой. Так вот вчера твой великий клуб размазал по траве один чипсоед. Да и апл выйграть у вас не выходит лет 20 с лишним да?:) Вот так помойка не правда ли, при том что апл выйграл сам грозный лестер😁
Всем пока. Глорите за реал баρбилону. Больше футболу никто не нужен😁
Чего ж вы так радуетесь то милие детки? Что с того что во Франции не станет конкурентноспособной команды? Кому от этого хорошо станет, теплее и радужнее жить?😁
Наверно только вам. Ну и крен с вами. Пусть хоть расформируют ПСЖ. Зато всегда будет сб. Франции, которая не напрягаясь отправит всех ваших лейсов, суаресов, ракитичов, модричов, де брюйнов, салахов и кого угодно в пампасы..😁😁
Да здравствует Франция.
И даже если ПСЖ загнется, все равно России никогда не видать искомого 5 места в рейтинге УЕФА, по той простой причине что футбол не есть игра русских. Хоккей пожалуйста, но не футбол. В футболе вы ноль и нулем будете пока крутится шар земной.
И еще для того чела что назвал Париж помойкой. Так вот вчера твой великий клуб размазал по траве один чипсоед. Да и апл выйграть у вас не выходит лет 20 с лишним да?:) Вот так помойка не правда ли, при том что апл выйграл сам грозный лестер😁
Всем пока. Глорите за реал баρбилону. Больше футболу никто не нужен😁