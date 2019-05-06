Симонян: «Я рад за Семака. Он стал блестящим тренером»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поздравил «Зенит» с чемпионским титулом.
Я от всей души поздравляю всех зенитовцев с победой в чемпионате России, здорово, когда у нас каждый год новый чемпион. Особенно я рад за Семака, он прошел блестяще курсы на получение лицензии тренера, в итоге стал блестящим тренером. Семак проповедуют правильный стиль игры в футбол, тот, которого он сам придерживался, когда был футболистом.
Лига чемпионов? Мы уступаем клубам ведущих чемпионатов, они собирают лучших футболистов, поэтому нашим командам, даже таким, как «Зенит», пока трудно бороться за победу в этом турнире.
Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Когда пришли эти игроки в команду, то Зенит перестал терять очки, в то время, когда конкуренты их постоянно теряли.
Дзюба затерялся в середине и перестал забивать.
Смольников перестал стабильно играть.
Остальные отбывали номер на поле.
Первую половину сезона Семак не смог наладить коллективную игру Зенита и только приход Азмуна и Ракицкого переломили ситуацию - КАРДИНАЛЬНО, за счёт своего индивидуального мастерства!!!
Если бы не они, то Семак имел бы БЛЕДНЫЙ вид!!!
А так он теперь ГЕРОЙ!
У Зенита не было серьёзной конкуренции.
Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки.
Поздравляем Зенит с золотыми медалями и с прямым выходом на групповой этап Лиги чемпионов.
Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе.
Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса.
В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны.
В нашем чемпионате Зениту где-то повезло с провалом конкурентов, а в Лиге чемпионов надо уже показывать совсем другую игру и выдавать результат.
Желаем Зениту мастерства, удачи, игровой дисциплины в Лиге чемпионов!!!
Вперёд Зенит!
Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Когда пришли эти игроки в команду, то Зенит перестал терять очки, в то время, когда конкуренты их постоянно теряли.
Дзюба затерялся в середине и перестал забивать.
Смольников перестал стабильно играть.
Остальные отбывали номер на поле.
Первую половину сезона Семак не смог наладить коллективную игру Зенита и только приход Азмуна и Ракицкого переломили ситуацию - КАРДИНАЛЬНО, за счёт своего индивидуального мастерства!!!
Если бы не они, то Семак имел бы БЛЕДНЫЙ вид!!!
А так он теперь ГЕРОЙ!
У Зенита не было серьёзной конкуренции.
Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки.
Поздравляем Зенит с золотыми медалями и с прямым выходом на групповой этап Лиги чемпионов.
Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе.
Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса.
В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны.
В нашем чемпионате Зениту где-то повезло с провалом конкурентов, а в Лиге чемпионов надо уже показывать совсем другую игру и выдавать результат.
Желаем Зениту мастерства, удачи, игровой дисциплины в Лиге чемпионов!!!
Вперёд Зенит!
Про питерских лазурных свиней
Чем ты не доволен
Про питерских лазурных свиней
Чем ты не доволен
Собирал бы сейчас чемодан до Уфы,а может дальше.
Собирал бы сейчас чемодан до Уфы,а может дальше.