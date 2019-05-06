ГлавнаяНовости

Симонян: «Я рад за Семака. Он стал блестящим тренером»

сегодня, 13:28

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поздравил «Зенит» с чемпионским титулом.

Я от всей души поздравляю всех зенитовцев с победой в чемпионате России, здорово, когда у нас каждый год новый чемпион. Особенно я рад за Семака, он прошел блестяще курсы на получение лицензии тренера, в итоге стал блестящим тренером. Семак проповедуют правильный стиль игры в футбол, тот, которого он сам придерживался, когда был футболистом.

Лига чемпионов? Мы уступаем клубам ведущих чемпионатов, они собирают лучших футболистов, поэтому нашим командам, даже таким, как «Зенит», пока трудно бороться за победу в этом турнире.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин: «Важнее не медаль, а долгожданное чемпионство „Зенита“»
Сегодня, 12:59 Комментарии37
Влашич: «Мне легче играть в Лиге чемпионов, чем в некоторых матчах РПЛ»
Сегодня, 12:26 Комментарии41
Червиченко: «„Спартак“ не заслужил путевки в Лигу Европы»
Сегодня, 11:55 Комментарии65
Нисимура: «Жаль, что мы не сумели победить, но ЦСКА сохраняет шансы на ЛЧ»
Сегодня, 11:47 Комментарии19
Погребняк поздравил «Зенит» с чемпионским титулом
Сегодня, 11:08 Комментарии3
Кирьяков: «У тульского „Арсенала“ есть отличный шанс переписать историю»
Сегодня, 10:56 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   292 / 1005
сегодня в 16:08
Большой вклад, в победу Зенита в чемпионате России по футболу, внесли Азмун и Ракицкий, а остальные средний.
Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Когда пришли эти игроки в команду, то Зенит перестал терять очки, в то время, когда конкуренты их постоянно теряли.
Дзюба затерялся в середине и перестал забивать.
Смольников перестал стабильно играть.
Остальные отбывали номер на поле.
Первую половину сезона Семак не смог наладить коллективную игру Зенита и только приход Азмуна и Ракицкого переломили ситуацию - КАРДИНАЛЬНО, за счёт своего индивидуального мастерства!!!
Если бы не они, то Семак имел бы БЛЕДНЫЙ вид!!!
А так он теперь ГЕРОЙ!
У Зенита не было серьёзной конкуренции.
Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки.
Поздравляем Зенит с золотыми медалями и с прямым выходом на групповой этап Лиги чемпионов.
Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе.
Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса.
В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны.
В нашем чемпионате Зениту где-то повезло с провалом конкурентов, а в Лиге чемпионов надо уже показывать совсем другую игру и выдавать результат.
Желаем Зениту мастерства, удачи, игровой дисциплины в Лиге чемпионов!!!
Вперёд Зенит!
Дмитрий Шнякин
Дмитрий Шнякин
   843 / 1005
сегодня в 15:56
когда у зенита небыло игры он все равно набирал очки а это заслуга тенера
cska plus
cska plus
   26 / 1005
сегодня в 14:51
Дед поздравляет Богданыча с тоской в душе, доведут хрющи дедушек своих.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   305 / 1005
сегодня в 14:42
С "блестящим" уважаемый ветеран несколько погорячился.
МКС
МКС ответил Danrog
   46 / 1005
сегодня в 14:39
С каким таким? У свиней не меньше, кто бы ныл.
Он и говорит про свиней

Про питерских лазурных свиней

Чем ты не доволен
Danrog
Danrog ответил drug01
   493 / 1005
сегодня в 14:17
С бюджетом таким!!!!
С каким таким? У свиней не меньше, кто бы ныл.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   514 / 1005
сегодня в 14:09
" Блестящим " тренером г-н Семак станет только тогда, когда любая руководимая им команда несколько сезонов подряд станет чемпионом РПЛ. Либо, как Жозе Моуриньо, приведет команды к чемпионским титулам в четырех сильнейших чемпионатах Европы. Причем этого эпитета он будет удостоен лишь отдельными личностями в пределах матушки - России, но никак не основной массой болельщиков и специалистов.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   27 / 1005
сегодня в 13:58
Пусть спасибо скажет Азмуну и Ракицкому.
Собирал бы сейчас чемодан до Уфы,а может дальше.
BDA8181
BDA8181 ответил drug01
   354 / 1005
сегодня в 13:30
С бюджетом таким!!!!
У ПСЖ ещё больше бюджет и толку?!
drug01
drug01
   139 / 1005
сегодня в 13:30
С бюджетом таким!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100