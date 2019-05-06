Симонян: «Я рад за Семака. Он стал блестящим тренером»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поздравил «Зенит» с чемпионским титулом.

Я от всей души поздравляю всех зенитовцев с победой в чемпионате России, здорово, когда у нас каждый год новый чемпион. Особенно я рад за Семака, он прошел блестяще курсы на получение лицензии тренера, в итоге стал блестящим тренером. Семак проповедуют правильный стиль игры в футбол, тот, которого он сам придерживался, когда был футболистом.

Лига чемпионов? Мы уступаем клубам ведущих чемпионатов, они собирают лучших футболистов, поэтому нашим командам, даже таким, как «Зенит», пока трудно бороться за победу в этом турнире.