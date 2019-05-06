Кокорин: «Важнее не медаль, а долгожданное чемпионство „Зенита“»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время очередного заседания суда высказался о завоевании «сине-бело-голубыми» чемпионского титула. Ранее сообщалось, что футболисту не разрешат забрать золотую медаль в СИЗО.
О чемпионстве сказал кто-то из сторонних. Важнее не медаль, а что это долгожданное чемпионство. Посмотреть не удалось, потому что по «Матчу» не показывали. Конечно, важно, что клуб даст мне медаль.
Жадные до денег твари!
Жадные до денег твари!
Кокорин Соловьеву: "Я в Зенит никогда не пойду!"
Про Дзюбу скромно промолчу, не хочу тревожить умы его Питерских поклонников!)))
Кокорин Соловьеву: "Я в Зенит никогда не пойду!"
Про Дзюбу скромно промолчу, не хочу тревожить умы его Питерских поклонников!)))
А коко истинный бомж сидел на нарах плакал и теребил больную ножку
Кто как не он заслужил медальку
А если бы Бревно попал в тюрягу
коко был бы лучшим бомбардиром
А коко истинный бомж сидел на нарах плакал и теребил больную ножку
Кто как не он заслужил медальку
А если бы Бревно попал в тюрягу
коко был бы лучшим бомбардиром
Пока другие выкладывались, Кокорин сидел в СИЗО и прохлаждался тамошним распорядком.
Сидел на НАРАХ, как "король" на именинах криминального авторитета Мамаева.
Это НОНСЕНС давать игроку медаль за то, что он весь чемпионат просидел в СИЗО!!!
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Пока другие выкладывались, Кокорин сидел в СИЗО и прохлаждался тамошним распорядком.
Сидел на НАРАХ, как "король" на именинах криминального авторитета Мамаева.
Это НОНСЕНС давать игроку медаль за то, что он весь чемпионат просидел в СИЗО!!!
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки.
Большой вклад, в победу Зенита в чемпионате России по футболу, внесли Азмун и Ракицкий, а остальные средний.
Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Игрок должен сыграть половину игр чемпионата - в основе и с выходом на замену - ПОЛОВИНУ!!!.
Кокорин сыграл всего три игры и то плохо!!!
Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ.
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки.
Большой вклад, в победу Зенита в чемпионате России по футболу, внесли Азмун и Ракицкий, а остальные средний.
Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Игрок должен сыграть половину игр чемпионата - в основе и с выходом на замену - ПОЛОВИНУ!!!.
Кокорин сыграл всего три игры и то плохо!!!
Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ.
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Там без вариантов...
Весь судейский корпус в этом сезоне с утешительными вымпелами....За 5-е место....
Там без вариантов...
Весь судейский корпус в этом сезоне с утешительными вымпелами....За 5-е место....
Кокорину...
Паредесу...
Джорджевичу....
Михе Мевле...
Кокорину...
Паредесу...
Джорджевичу....
Михе Мевле...
правда денег ему нельзя передавать, решили на все деньги купить ему заварку и сигареты.
правда денег ему нельзя передавать, решили на все деньги купить ему заварку и сигареты.
Интересное и удивительное нововведение !!!
Интересное и удивительное нововведение !!!
А Дзюба пол года не забивал?
Медали надо давать выборочно.
Боярскому надо дать,жилы рвал.Особенно вчера.
А Дзюба пол года не забивал?
Медали надо давать выборочно.
Боярскому надо дать,жилы рвал.Особенно вчера.
Золотая медаль в тумбочке на киче веса не имеет.
Золотая медаль в тумбочке на киче веса не имеет.