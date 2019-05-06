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Кокорин: «Важнее не медаль, а долгожданное чемпионство „Зенита“»

сегодня, 12:59

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время очередного заседания суда высказался о завоевании «сине-бело-голубыми» чемпионского титула. Ранее сообщалось, что футболисту не разрешат забрать золотую медаль в СИЗО.

О чемпионстве сказал кто-то из сторонних. Важнее не медаль, а что это долгожданное чемпионство. Посмотреть не удалось, потому что по «Матчу» не показывали. Конечно, важно, что клуб даст мне медаль.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   25 / 1005
сегодня в 17:26
Да как вы задрали со своим Матч Премьер!!!
Жадные до денег твари!
ziborock
ziborock
   17 / 1005
сегодня в 16:58
Какими же в Питере становятся лицемерами по прибытии в этот городок!
Кокорин Соловьеву: "Я в Зенит никогда не пойду!"
Про Дзюбу скромно промолчу, не хочу тревожить умы его Питерских поклонников!)))
МКС
МКС ответил Sysanin101
   46 / 1005
сегодня в 16:54
Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ. Пока другие выкладывались, Кокорин сидел в СИЗО и прохлаждался тамошним распорядком. Сидел на НАРАХ, как "король" на именинах криминального авторитета Мамаева. Это НОНСЕНС давать игроку медаль за то, что он весь чемпионат просидел в СИЗО!!! Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Мамаев изенил Краснодару сыграв в тюремной лиге за другую команду

А коко истинный бомж сидел на нарах плакал и теребил больную ножку

Кто как не он заслужил медальку

А если бы Бревно попал в тюрягу

коко был бы лучшим бомбардиром
Sysanin101
Sysanin101 ответил Дмитрий Шнякин
   292 / 1005
сегодня в 16:24
а может он еще в микроволновке баланду разогревает
Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ.
Пока другие выкладывались, Кокорин сидел в СИЗО и прохлаждался тамошним распорядком.
Сидел на НАРАХ, как "король" на именинах криминального авторитета Мамаева.
Это НОНСЕНС давать игроку медаль за то, что он весь чемпионат просидел в СИЗО!!!

Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Drossel
Drossel ответил Sysanin101
   307 / 1005
сегодня в 16:14
У Зенита не было серьёзной конкуренции. Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки. Большой вклад, в победу Зенита в чемпионате России по футболу, внесли Азмун и Ракицкий, а остальные средний. Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось. Сказалось индивидуальное мастерство игроков. Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали! Игрок должен сыграть половину игр чемпионата - в основе и с выходом на замену - ПОЛОВИНУ!!!. Кокорин сыграл всего три игры и то плохо!!! Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ. Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
чушь полная, в первой половине азмуна небыло а зенит был на первом месте от начала и до конца. Наибольший вклад внёс Дзюба я считаю.
Дмитрий Шнякин
Дмитрий Шнякин
   843 / 1005
сегодня в 16:07
а может он еще в микроволновке баланду разогревает
Sysanin101
Sysanin101
   292 / 1005
сегодня в 16:07
У Зенита не было серьёзной конкуренции.
Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки.
Большой вклад, в победу Зенита в чемпионате России по футболу, внесли Азмун и Ракицкий, а остальные средний.
Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось.
Сказалось индивидуальное мастерство игроков.
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Игрок должен сыграть половину игр чемпионата - в основе и с выходом на замену - ПОЛОВИНУ!!!.
Кокорин сыграл всего три игры и то плохо!!!
Это просто ПРОФАНАЦИЯ если Кокорину выпишут медаль по БЛАТУ.
Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Шамаич
   6 / 1005
сегодня в 15:57
Не.....
Там без вариантов...
Весь судейский корпус в этом сезоне с утешительными вымпелами....За 5-е место....
Дмитрий Шнякин
Дмитрий Шнякин
   843 / 1005
сегодня в 15:50
вот мы все и узнали что у него в СИЗО есть телевизор
ermak6848
ermak6848
   133 / 1005
сегодня в 15:31
Все пишем - прикалываемся... а суд учтёт награду Чемпиона как смягчающее обстоятельства при вынесение приговора..!?
Agamaga
Agamaga
   208 / 1005
сегодня в 15:30
Долгожданное чемпионство.... А раньше сидели там, где им Спартак указывал? По логике Боярских.
Шамаич
Шамаич
   206 / 1005
сегодня в 15:16
Сиди теперь клован лазурный,вспоминай обнималки с мамаем,жаркие встречи с молло.
mihaluch
mihaluch
   67 / 1005
сегодня в 15:14
Перед дверью камеры повесят мемориальную табличку.
Шамаич
Шамаич ответил Jeck Denielse
   206 / 1005
сегодня в 15:12
Главное никого не забыть...медали всем причастным к победам раздать... Кокорину... Паредесу... Джорджевичу.... Михе Мевле...
Еськову!!!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Jeck Denielse
   193 / 1005
сегодня в 15:09
Главное никого не забыть...медали всем причастным к победам раздать... Кокорину... Паредесу... Джорджевичу.... Михе Мевле...
Адвокату Кокорина тоже..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1005
сегодня в 15:06
Главное никого не забыть...медали всем причастным к победам раздать...
Кокорину...
Паредесу...
Джорджевичу....
Михе Мевле...
BARCDJIN
BARCDJIN
   193 / 1005
сегодня в 15:04
А ему статью пропишат в документах..Уголовничек в Зените официально?
drug01
drug01
   139 / 1005
сегодня в 14:58
.... Важнее свобода!!!!
Palex
Palex ответил Гавриленко
   58 / 1005
сегодня в 14:49
И прчем здесь Акинфеев?
Mangur
Mangur
   449 / 1005
сегодня в 14:43
Первый чемпион тюрьмы
Alladins
Alladins
   153 / 1005
сегодня в 14:32
Кокорина с чемпионством. Не каждый в тюрьме может стать чемпионом.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   104 / 1005
сегодня в 14:29
Кокорин получит премиальные за чемпионство.
правда денег ему нельзя передавать, решили на все деньги купить ему заварку и сигареты.
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 1005
сегодня в 14:27
Сиди уж тихо,ритор...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гавриленко
   52 / 1005
сегодня в 14:16
Ты не забывай, что рекорд Реброва в ЛЧ вечен.. Он навсегда остался сухим. А рекорд Селихоаа(7 в одной игре) и три в среднем за игру в группе Л Ч тоже не побит. Тебе есть чем гордиться, а ты отвлекаешься на ерунду
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 1005
сегодня в 14:16
Ну вот!!! Теперь и сидя в год на киче можно стать чемпионом!!!
Интересное и удивительное нововведение !!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Leha-ha50
   27 / 1005
сегодня в 14:10
А Кокорину то за что???
А Заболотному?
А Дзюба пол года не забивал?
Медали надо давать выборочно.
Боярскому надо дать,жилы рвал.Особенно вчера.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 1005
сегодня в 14:02
А Кокорину то за что???
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   27 / 1005
сегодня в 13:59
Важнее всего свобода.
Золотая медаль в тумбочке на киче веса не имеет.
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 1005
сегодня в 13:50
Дыркинфеев: Важна не медаль, а очередной рекорд в ЛЧ
LOpp
LOpp
   9 / 1005
сегодня в 13:42
Кокорину уже передали шоколадную медаль?
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