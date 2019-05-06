Кокорин: «Важнее не медаль, а долгожданное чемпионство „Зенита“»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время очередного заседания суда высказался о завоевании «сине-бело-голубыми» чемпионского титула. Ранее сообщалось, что футболисту не разрешат забрать золотую медаль в СИЗО.

О чемпионстве сказал кто-то из сторонних. Важнее не медаль, а что это долгожданное чемпионство. Посмотреть не удалось, потому что по «Матчу» не показывали. Конечно, важно, что клуб даст мне медаль.