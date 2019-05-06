Влашич: «Мне легче играть в Лиге чемпионов, чем в некоторых матчах РПЛ»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватским СМИ поделился впечатлениями от выступления в России.

Я добился прогресса во многих компонентах, но могу играть еще лучше. В Лиге чемпионов мы дважды обыграли «Реал», но в итоге не попали и в Лигу Европы. Конечно, было бы лучше остаться в еврокубках. Мы привыкли к плотному графику. Количество матчей уменьшилось, и отчасти мы потеряли конкурентный ритм. Да, мне очень жаль, что мы не продолжили наш путь в Европе. Остальным я более-менее доволен.