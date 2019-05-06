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Влашич: «Мне легче играть в Лиге чемпионов, чем в некоторых матчах РПЛ»

сегодня, 12:26

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватским СМИ поделился впечатлениями от выступления в России.

Я добился прогресса во многих компонентах, но могу играть еще лучше. В Лиге чемпионов мы дважды обыграли «Реал», но в итоге не попали и в Лигу Европы. Конечно, было бы лучше остаться в еврокубках. Мы привыкли к плотному графику. Количество матчей уменьшилось, и отчасти мы потеряли конкурентный ритм. Да, мне очень жаль, что мы не продолжили наш путь в Европе. Остальным я более-менее доволен.

Теперь я знаю, что российский чемпионат очень сложный. Команды здесь более ориентированы на оборону. Из всех мировых лиг российская третья с конца по точным ударам! У лучшего бомбардира 12 голов. Есть искусственные газоны, поскольку естественная трава страдает из-за сильного холода. Взятие очков в таких условиях - это искусство. По правде говоря, мне легче играть в Лиге чемпионов, чем в некоторых матчах РПЛ. В Лиге чемпионов открытая игра, а здесь соперники ЦСКА закрываются.

Ранее Влашич отметил, что ЦСКА демонстрирует лучший футбол в Премьер-Лиге.

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ЛиверпульЧемпион
ЛиверпульЧемпион
   995 / 1005
сегодня в 16:54
Занимать 4 места в ЛЧ конечно достижение ведь ниже места нет
ЛиверпульЧемпион
ЛиверпульЧемпион
   995 / 1005
сегодня в 16:53
Мне легче позориться в ЛЧ чем в РФПЛ
MAUS
MAUS
   59 / 1005
сегодня в 16:13
СПЕЦИАЛЬНО для ЗАПТРА!
не надо отвечать за мое мышление- ты его не знаешь !
а вот как человек написал и ты зацепился за то, что он раздельно написал, и при этом ты понял что он хотел сказать/донести - это диагноз!
и меня смешит, то что ты то кидаешь мой акк в игнор, то обратно из игнора! )))
детский сад, одним словом!
Завтра
Завтра ответил MAUS
   239 / 1005
сегодня в 15:58
Савсем этот ЗАПТРА заболел)))) уже до букав докпыватся))))
Буквы - это проекция твоего мышления, если ты не знал(хотя откуда тебе). Так что, это ты совсем заболел, если считаешь смешным, что писать на родном языке надо правильно!

И от качества твоего мышления, зависит и качество твоего общения с реальностью, с которой у "свиней" большие проблемы, раз вы считаете ваш "свинарник" №89 - футбольным грандом. А если вы действительно так считаете, тогда с ЛЮБОЙ АДЕКВАТНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ "Зенит" - это мировой ТОП-клуб, так как находится на 19 месте.
Но у вас от такого признания "пятак" треснет пополам и ниже спины всё оплавится!
MAUS
MAUS
   59 / 1005
сегодня в 15:26
Савсем этот ЗАПТРА заболел))))
уже до букав докпыватся))))
Завтра
Завтра ответил Scuderia Ferrari
   239 / 1005
сегодня в 15:17
Да, я интересуюсь. Спартак велик. Конебомжи ничто. Да, Коля?)
Поклонение! Поклонение! Поклонение! Поклонение!
Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо!
Секта! Секта! Секта! Секта! Секта! Секта! Секта!
Завтра
Завтра ответил Рубиновый Дракон
   239 / 1005
сегодня в 15:16
Тебе футболом больше интересоваться,а не кнопотыкавством заниматься))
Ахахахахаха))) Ты это себе сказал??)))
В чужом глазу узрел соринку, в своём не видит и бревна!
Завтра
Завтра ответил Scuderia Ferrari
   239 / 1005
сегодня в 15:16
Конечно, молчим! спартаку невыгодно, чтобы всякие Зениты, Рубины и ЦСКА гордились своими европобедами, ведь они считают, что только они еврогранд, полуфиналист ЛЧ, а остальные ничтожество!
А на самом деле - наоборот. Вот их и бомбит дико!
Завтра
Завтра ответил Гавриленко
   239 / 1005
сегодня в 15:15
Ни Рубину, ни ЦСКА, ни Зениту никогда не дойти до полуфиналов ЛЧ. А Великий Спартак смог. Он велик.
Ваш "Спартак", по сравнению со "Стяуа" и "Црвеной Звездой" - барахло и дворовая командочка. Потому что, эти два клуба выигрывали Лигу Чемпионов, а "барахло мясное" - нет.

Да, и я больше верю в то, что "Спартак" больше никогда не дойдёт до полуфинала ЛЧ, чем "Зенит" или ЦСКА.
Завтра
Завтра ответил 112910315
   239 / 1005
сегодня в 15:12
Посмотри с кем играл Реал в финале Клубного Чемпионата Мира. Аль-Айн, Эмираты. Громкое название этого никому не нужного турнира, только и всего. Вот перечень команд этого чемпионата мира, которые играли в плей-офф: Тим Веллингтон, Эсперанс, Касима Антлерс, Гвадалахара-это уровень клубного чемпионата мира)
В общем ты, "гений футбольный" и "супер-эксперт", хочешь сказать этим, что обыграть Реал - невелика задача??
Вы бы лучше пятаки свои завалили, и вспомнили бы "Ливерпуль" и ПАОК, а так же - 4 место в группе Лиги Европы!
И У ВАС ЕЩЁ ХВАТАЕТ СТЫДА И НЕ ХВАТАЕТ СОВЕСТИ, ЧТОБЫ ЗАЯВЛЯТЬ ПРО "ЦСКА"?
"Спартак" - стыд и срам всей России как внутри её, так и снаружи! Сплошной визг, при ТОТАЛЬНОМ отсутствие результатов, при втором бюджете лиги.

Или - если сейчас, гипотетически, убрать "Спартак" из чемпионата и таблицы, то ничего принципиально, в российском футболе, не изменится. А если убрать ЦСКА, то наш футбол много потеряет как в России, так и в Европе. Задумайтесь, "свиньи", об этом как-нибудь.

И совет вам "свиньи" - заглядывайте, хотя бы иногда, на сайты о футболе, а не о "Спартаке".
На УЕФА можно зайти и посмотреть на свои "достижения" в Европе, показатели которых сегодня у "Спартака", такие же как и у "Динамо" с 2014-15 годов - по 16 очков принесли российскому футболу, в то время как "Краснодар" - 34,5, ЦСКА - 48, "Зенит" - 72. Но "Динамо" ещё в ФНЛ успело поиграть сезон, и они - 91 в рейтинге УЕФА, а "Спартак" - 89, через "Маккаби".
Гавриленко
Гавриленко ответил Рубиновый Дракон
   41 / 1005
сегодня в 15:00
Скоро большинство фанов будет, кто не родился во время последнего предрекордного матча И-43
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Гавриленко
   143 / 1005
сегодня в 14:59
Ни Рубину, ни ЦСКА, ни Зениту никогда не дойти до полуфиналов ЛЧ. А Великий Спартак смог. Он велик.
Я наверное в то время еще не родился)))
Гавриленко
Гавриленко ответил Leha-ha50
   41 / 1005
сегодня в 14:56
У Словакии Гамшик в топ-5 лиге играет, а где эти фсе ахметовы и обляковы и заболотные?
Стыдно за конебомжей.
Гавриленко
Гавриленко ответил Рубиновый Дракон
   41 / 1005
сегодня в 14:55
Ни Рубину, ни ЦСКА, ни Зениту никогда не дойти до полуфиналов ЛЧ. А Великий Спартак смог. Он велик.
Завтра
Завтра ответил Klаsse
   239 / 1005
сегодня в 14:54
потому что в лч вас от харчи на асфальте не отличают. ежегодное 4 место и вечный рекорд игаряна))
"Ливерпуль"!
Завтра
Завтра
   239 / 1005
сегодня в 14:53
Вопрос к "свиньям": А ЧЁ ВЫ ТУТ РАЗВИЗЖАЛИСЬ??
ДАВАЙТЕ КА, ВСПОМНИЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ "ЛИВЕРПУЛЬ" И ЗАМОЛЧАЛИ. ВАМ ЕЩЁ НАДО ПОСТАРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ХОТЬ КУДА-ТО В ЭТОМ ГОДУ ПОПАСТЬ. А ОНИ ВСЁ ВЕРЕЩАТ!
В ЗЕРКАЛО СМОТРИТЕСЬ ЧАЩЕ. У САМИХ КОМАНДА - НИКАКАЯ, НУЛЕВАЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ЦСКА, КОТОРЫЙ НА 80% ВООБЩЕ НОВЫЙ!!
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ!
Завтра
Завтра ответил 112910315
   239 / 1005
сегодня в 14:49
Обыграть Реал, который проигрывал всем подряд, не велика заслуга.
Невелика твоя заслуга в изучении русского языка, а в частности - написания "не" с прилагательными и наречиями. Сначала бы научился выражаться, а потом уже начинал))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил MAUS
   5 / 1005
сегодня в 14:44
Умнее и сильнее от этого не становятся!
Даже Словакия и Кипр играют в ЛЧ и никто не отказывается, а ведь 90% команд в ЛЧ ничего не светит.
ЛЧ - школа мастерства, позволяющая игрокам прогрессировать, понять свой уровень, выявить свои недостатки!!! Ну и в конце концов - это деньги и немалые!!!
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   201 / 1005
сегодня в 14:44
Плачишу даже с ручными, гинеровскими судьями тяжело играть.
не можешь .рать не мучай попу
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Scuderia Ferrari
   143 / 1005
сегодня в 14:33
Да, я интересуюсь. Спартак велик. Конебомжи ничто. Да, Коля?)
Рубин велик))А ЦСКА?Что ЦСКА?Постоянные 4-е места в ЛЧ
MAUS
MAUS ответил Leha-ha50
   59 / 1005
сегодня в 14:33
Лучше занять 4е место в ЛЧ и принести хоть какие то очки, чем регулярно пролетать в собеседовании ЛЕ!!!
Умнее и сильнее от этого не становятся!
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 1005
сегодня в 14:20
Особенно тяжело играть против свиней, где за них весь судейский корпус. Гыгыгы
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Рубиновый Дракон
   7 / 1005
сегодня в 14:06
Да, я интересуюсь. Спартак велик. Конебомжи ничто. Да, Коля?)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Klаsse
   5 / 1005
сегодня в 13:56
потому что в лч вас от харчи на асфальте не отличают. ежегодное 4 место и вечный рекорд игаряна))
Лучше занять 4е место в ЛЧ и принести хоть какие то очки, чем регулярно пролетать в собеседовании ЛЕ!!!
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Scuderia Ferrari
   143 / 1005
сегодня в 13:54
В Лиге Европы нет стадии 1/32 Финала.
Тебе футболом больше интересоваться,а не кнопотыкавством заниматься))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Гавриленко
   5 / 1005
сегодня в 13:53
Дыркинфеев: Мне легче играть в 43 матчах Лиги Чемпионов, чем в РФПЛ
Агент 07 : "Мне легче провалить квалификацию в ЛЕ, чем огребать семь штук в ЕК!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   7 / 1005
сегодня в 13:52
Конечно, молчим! спартаку невыгодно, чтобы всякие Зениты, Рубины и ЦСКА гордились своими европобедами, ведь они считают, что только они еврогранд, полуфиналист ЛЧ, а остальные ничтожество!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Казанский
   7 / 1005
сегодня в 13:48
В Лиге Европы нет стадии 1/32 Финала.
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 1005
сегодня в 13:47
Дыркинфеев: Мне легче играть в 43 матчах Лиги Чемпионов, чем в РФПЛ
Казанский
Казанский ответил cska plus
   76 / 1005
сегодня в 13:42
Снова казанский на веточке висит, лучше бы рассказал про туркмена чё нибудь.
Про еврея сказать что-нибудь?))
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