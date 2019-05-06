Влашич: «Мне легче играть в Лиге чемпионов, чем в некоторых матчах РПЛ»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватским СМИ поделился впечатлениями от выступления в России.
Я добился прогресса во многих компонентах, но могу играть еще лучше. В Лиге чемпионов мы дважды обыграли «Реал», но в итоге не попали и в Лигу Европы. Конечно, было бы лучше остаться в еврокубках. Мы привыкли к плотному графику. Количество матчей уменьшилось, и отчасти мы потеряли конкурентный ритм. Да, мне очень жаль, что мы не продолжили наш путь в Европе. Остальным я более-менее доволен.
Теперь я знаю, что российский чемпионат очень сложный. Команды здесь более ориентированы на оборону. Из всех мировых лиг российская третья с конца по точным ударам! У лучшего бомбардира 12 голов. Есть искусственные газоны, поскольку естественная трава страдает из-за сильного холода. Взятие очков в таких условиях - это искусство. По правде говоря, мне легче играть в Лиге чемпионов, чем в некоторых матчах РПЛ. В Лиге чемпионов открытая игра, а здесь соперники ЦСКА закрываются.
Ранее Влашич отметил, что ЦСКА демонстрирует лучший футбол в Премьер-Лиге.
не надо отвечать за мое мышление- ты его не знаешь !
а вот как человек написал и ты зацепился за то, что он раздельно написал, и при этом ты понял что он хотел сказать/донести - это диагноз!
и меня смешит, то что ты то кидаешь мой акк в игнор, то обратно из игнора! )))
детский сад, одним словом!
не надо отвечать за мое мышление- ты его не знаешь !
а вот как человек написал и ты зацепился за то, что он раздельно написал, и при этом ты понял что он хотел сказать/донести - это диагноз!
и меня смешит, то что ты то кидаешь мой акк в игнор, то обратно из игнора! )))
детский сад, одним словом!
И от качества твоего мышления, зависит и качество твоего общения с реальностью, с которой у "свиней" большие проблемы, раз вы считаете ваш "свинарник" №89 - футбольным грандом. А если вы действительно так считаете, тогда с ЛЮБОЙ АДЕКВАТНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ "Зенит" - это мировой ТОП-клуб, так как находится на 19 месте.
Но у вас от такого признания "пятак" треснет пополам и ниже спины всё оплавится!
И от качества твоего мышления, зависит и качество твоего общения с реальностью, с которой у "свиней" большие проблемы, раз вы считаете ваш "свинарник" №89 - футбольным грандом. А если вы действительно так считаете, тогда с ЛЮБОЙ АДЕКВАТНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ "Зенит" - это мировой ТОП-клуб, так как находится на 19 месте.
Но у вас от такого признания "пятак" треснет пополам и ниже спины всё оплавится!
уже до букав докпыватся))))
уже до букав докпыватся))))
Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо!
Секта! Секта! Секта! Секта! Секта! Секта! Секта!
Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо! Мясо!
Секта! Секта! Секта! Секта! Секта! Секта! Секта!
В чужом глазу узрел соринку, в своём не видит и бревна!
В чужом глазу узрел соринку, в своём не видит и бревна!
Да, и я больше верю в то, что "Спартак" больше никогда не дойдёт до полуфинала ЛЧ, чем "Зенит" или ЦСКА.
Да, и я больше верю в то, что "Спартак" больше никогда не дойдёт до полуфинала ЛЧ, чем "Зенит" или ЦСКА.
Вы бы лучше пятаки свои завалили, и вспомнили бы "Ливерпуль" и ПАОК, а так же - 4 место в группе Лиги Европы!
И У ВАС ЕЩЁ ХВАТАЕТ СТЫДА И НЕ ХВАТАЕТ СОВЕСТИ, ЧТОБЫ ЗАЯВЛЯТЬ ПРО "ЦСКА"?
"Спартак" - стыд и срам всей России как внутри её, так и снаружи! Сплошной визг, при ТОТАЛЬНОМ отсутствие результатов, при втором бюджете лиги.
Или - если сейчас, гипотетически, убрать "Спартак" из чемпионата и таблицы, то ничего принципиально, в российском футболе, не изменится. А если убрать ЦСКА, то наш футбол много потеряет как в России, так и в Европе. Задумайтесь, "свиньи", об этом как-нибудь.
И совет вам "свиньи" - заглядывайте, хотя бы иногда, на сайты о футболе, а не о "Спартаке".
На УЕФА можно зайти и посмотреть на свои "достижения" в Европе, показатели которых сегодня у "Спартака", такие же как и у "Динамо" с 2014-15 годов - по 16 очков принесли российскому футболу, в то время как "Краснодар" - 34,5, ЦСКА - 48, "Зенит" - 72. Но "Динамо" ещё в ФНЛ успело поиграть сезон, и они - 91 в рейтинге УЕФА, а "Спартак" - 89, через "Маккаби".
Вы бы лучше пятаки свои завалили, и вспомнили бы "Ливерпуль" и ПАОК, а так же - 4 место в группе Лиги Европы!
И У ВАС ЕЩЁ ХВАТАЕТ СТЫДА И НЕ ХВАТАЕТ СОВЕСТИ, ЧТОБЫ ЗАЯВЛЯТЬ ПРО "ЦСКА"?
"Спартак" - стыд и срам всей России как внутри её, так и снаружи! Сплошной визг, при ТОТАЛЬНОМ отсутствие результатов, при втором бюджете лиги.
Или - если сейчас, гипотетически, убрать "Спартак" из чемпионата и таблицы, то ничего принципиально, в российском футболе, не изменится. А если убрать ЦСКА, то наш футбол много потеряет как в России, так и в Европе. Задумайтесь, "свиньи", об этом как-нибудь.
И совет вам "свиньи" - заглядывайте, хотя бы иногда, на сайты о футболе, а не о "Спартаке".
На УЕФА можно зайти и посмотреть на свои "достижения" в Европе, показатели которых сегодня у "Спартака", такие же как и у "Динамо" с 2014-15 годов - по 16 очков принесли российскому футболу, в то время как "Краснодар" - 34,5, ЦСКА - 48, "Зенит" - 72. Но "Динамо" ещё в ФНЛ успело поиграть сезон, и они - 91 в рейтинге УЕФА, а "Спартак" - 89, через "Маккаби".
Стыдно за конебомжей.
Стыдно за конебомжей.
ДАВАЙТЕ КА, ВСПОМНИЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ "ЛИВЕРПУЛЬ" И ЗАМОЛЧАЛИ. ВАМ ЕЩЁ НАДО ПОСТАРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ХОТЬ КУДА-ТО В ЭТОМ ГОДУ ПОПАСТЬ. А ОНИ ВСЁ ВЕРЕЩАТ!
В ЗЕРКАЛО СМОТРИТЕСЬ ЧАЩЕ. У САМИХ КОМАНДА - НИКАКАЯ, НУЛЕВАЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ЦСКА, КОТОРЫЙ НА 80% ВООБЩЕ НОВЫЙ!!
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ!
ДАВАЙТЕ КА, ВСПОМНИЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ "ЛИВЕРПУЛЬ" И ЗАМОЛЧАЛИ. ВАМ ЕЩЁ НАДО ПОСТАРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ХОТЬ КУДА-ТО В ЭТОМ ГОДУ ПОПАСТЬ. А ОНИ ВСЁ ВЕРЕЩАТ!
В ЗЕРКАЛО СМОТРИТЕСЬ ЧАЩЕ. У САМИХ КОМАНДА - НИКАКАЯ, НУЛЕВАЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ЦСКА, КОТОРЫЙ НА 80% ВООБЩЕ НОВЫЙ!!
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ!
ЛЧ - школа мастерства, позволяющая игрокам прогрессировать, понять свой уровень, выявить свои недостатки!!! Ну и в конце концов - это деньги и немалые!!!
ЛЧ - школа мастерства, позволяющая игрокам прогрессировать, понять свой уровень, выявить свои недостатки!!! Ну и в конце концов - это деньги и немалые!!!
не можешь .рать не мучай попу
не можешь .рать не мучай попу