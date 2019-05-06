«Локомотив»: «Фарфан, к сожалению, закончил сезон из-за травмы»

сегодня, 15:21

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что нападающий Джефферсон Фарфан в этом сезоне уже не сыграет по причине травмы. Полузащитник Дмитрий Тарасов может вернуться в строй к матчу Кубка России против «Ростова»