«Локомотив»: «Фарфан, к сожалению, закончил сезон из-за травмы»

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что нападающий Джефферсон Фарфан в этом сезоне уже не сыграет по причине травмы. Полузащитник Дмитрий Тарасов может вернуться в строй к матчу Кубка России против «Ростова»
Фарфан, к сожалению, закончил сезон из-за травмы задней поверхности бедра. У Тарасова микроповреждение, но к Кубку должен быть готов.
Пруф дать не могу: говорят, здесь это запрещено
Пруф дать не могу: говорят, здесь это запрещено
Блин, лучше бы наоборот... Здоровья Джефу!
Блин, лучше бы наоборот... Здоровья Джефу!