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«Локомотив»: «Фарфан, к сожалению, закончил сезон из-за травмы»

сегодня, 15:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив15.05.2019 Не начался

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что нападающий Джефферсон Фарфан в этом сезоне уже не сыграет по причине травмы. Полузащитник Дмитрий Тарасов может вернуться в строй к матчу Кубка России против «Ростова»

Фарфан, к сожалению, закончил сезон из-за травмы задней поверхности бедра. У Тарасова микроповреждение, но к Кубку должен быть готов.

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Все комментарии
161регион
161регион
   56 / 1005
сегодня в 17:00
.....и БУЗОВА НЕ ПОМОЖЕТ)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   198 / 1005
сегодня в 16:50
Ростову желаю победы
beefs
beefs
   178 / 1005
сегодня в 16:43
Потеря...
Parovoznic
Parovoznic ответил Locomotive Breath
   28 / 1005
сегодня в 16:23
''В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что нападающий Джефферсон Фарфан в этом сезоне уже не сыграет по причине травмы. Полузащитник Дмитрий Тарасов может вернуться в строй к матчу Кубка России против «Ростова»'' Блин, лучше бы наоборот... Здоровья Джефу!
Палыч планирует, что он выйдет на поле через две недели.
Пруф дать не могу: говорят, здесь это запрещено
Байкал-38
Байкал-38
   33 / 1005
сегодня в 16:12
Здоровье тебе Джеф!!!!
EAGuar As
EAGuar As
   36 / 1005
сегодня в 15:51
Здоровья .
112910315
112910315
   47 / 1005
сегодня в 15:48
Четыре оставшихся матча без Фарфана, не повезло Локомотиву
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   95 / 1005
сегодня в 15:47
''В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что нападающий Джефферсон Фарфан в этом сезоне уже не сыграет по причине травмы. Полузащитник Дмитрий Тарасов может вернуться в строй к матчу Кубка России против «Ростова»''
Блин, лучше бы наоборот... Здоровья Джефу!
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 1005
сегодня в 15:39
Для Локо - это действительно потеря из потерь!!! "Старичок" всем молодым фору давал, бился в каждом матче до последнего.
11-и метровый
11-и метровый
   697 / 1005
сегодня в 15:22
Здоровья Фарфану.
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