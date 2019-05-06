СМИ: Васин успеет восстановиться к матчу с «Зенитом»

СМИ рассказали о характере травмы, которая помешала защитнику ЦСКА Виктору Васину выступить в матче 27-го тура РПЛ против «Динамо». Любопытно, что изначально футболист был включен в стартовый состав «армейцев».
Васин почувствовал мышечный спазм, когда разминался, поэтому тренерский штаб ЦСКА решил не рисковать здоровьем игрока. Ожидается, что оборонец вернется в строй к матчу 28-го тура с «Зенитом» (12 мая).
Я - за!))
Я - за!))
Просто обидно, что благодаря этой халяве ЦСКА может в очередной раз выйти в ЛЧ, занять там традиционное последнее место, а потом великие болелы великого ЦСКА будут тут орать про "ЦСКА в ЕК - великие дартаньяны, остальные - великие тридварасы!" Ну, клуб-то великий! Поэтому и последнее место в группе ЛЧ у ЦСКА всегда великое, - не то, что у остальных)))
Просто обидно, что благодаря этой халяве ЦСКА может в очередной раз выйти в ЛЧ, занять там традиционное последнее место, а потом великие болелы великого ЦСКА будут тут орать про "ЦСКА в ЕК - великие дартаньяны, остальные - великие тридварасы!" Ну, клуб-то великий! Поэтому и последнее место в группе ЛЧ у ЦСКА всегда великое, - не то, что у остальных)))
Да хоть молодёжке?)
Да хоть молодёжке?)