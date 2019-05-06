ГлавнаяНовости

СМИ: Васин успеет восстановиться к матчу с «Зенитом»

сегодня, 08:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.05.2019 в 19:00 Не начался

СМИ рассказали о характере травмы, которая помешала защитнику ЦСКА Виктору Васину выступить в матче 27-го тура РПЛ против «Динамо». Любопытно, что изначально футболист был включен в стартовый состав «армейцев».

Васин почувствовал мышечный спазм, когда разминался, поэтому тренерский штаб ЦСКА решил не рисковать здоровьем игрока. Ожидается, что оборонец вернется в строй к матчу 28-го тура с «Зенитом» (12 мая).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адвокат: «У Кокорина выявлена значительная отрицательная динамика»
Сегодня, 16:58 Комментарии6
«Локомотив»: «Фарфан, к сожалению, закончил сезон из-за травмы»
Сегодня, 15:21 Комментарии10
Дзюба не играл с «Ахматом» из-за проблем с бедром
04 мая Комментарии9
Фарфан получил травму в матче с «Арсеналом»
04 мая Комментарии6
Мирзов пропускает игру с «Локомотивом» из-за травмы приводящей мышцы
04 мая Комментарии1
Смольников получил травму в матче с «Ахматом»
04 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic ответил Palex
   28 / 1005
сегодня в 17:54
А как тебе такой вариант. В ранге чемпионов, на своем переполненном стадионе,на кураже,раскованно выносят ЦСКА на радость своим болельщикам.
Хороший вариант.
Я - за!))
Palex
Palex ответил Parovoznic
   58 / 1005
сегодня в 16:49
А как тебе такой вариант. В ранге чемпионов, на своем переполненном стадионе,на кураже,раскованно выносят ЦСКА на радость своим болельщикам.
Parovoznic
Parovoznic ответил Palex
   28 / 1005
сегодня в 15:16
А не должен?
Да хз... Я питерских ногомячистов понимаю: настроение фестивальное, мотивации нет, "главное - без травм" и т.д.

Просто обидно, что благодаря этой халяве ЦСКА может в очередной раз выйти в ЛЧ, занять там традиционное последнее место, а потом великие болелы великого ЦСКА будут тут орать про "ЦСКА в ЕК - великие дартаньяны, остальные - великие тридварасы!" Ну, клуб-то великий! Поэтому и последнее место в группе ЛЧ у ЦСКА всегда великое, - не то, что у остальных)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   198 / 1005
сегодня в 13:14
Мое мнение будет ничья
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   189 / 1005
сегодня в 12:54
Здоровья Васину.
Аксинья
Аксинья
   101 / 1005
сегодня в 11:45
Поздновато...Зенит уже чемпион...
Великолепный
Великолепный
   119 / 1005
сегодня в 10:37
Отличная новость!)))
Zenit_84
Zenit_84
   144 / 1005
сегодня в 10:21
Зачем?
Palex
Palex ответил Parovoznic
   58 / 1005
сегодня в 09:32
А не должен?
LOpp
LOpp
   9 / 1005
сегодня в 09:13
Это минус для цска.
Шуnя771
Шуnя771
   40 / 1005
сегодня в 09:09
Концовка чемпов как всегда не предсказуемая...
Parovoznic
Parovoznic
   28 / 1005
сегодня в 08:40
Зениту всё равно, кому сливать игру: хоть Васину, хоть Акинфееву...
Да хоть молодёжке?)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   612 / 1005
сегодня в 08:39
поможет
cska plus
cska plus
   26 / 1005
сегодня в 08:33
Чудненько!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100