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Леоненко: «Все восхищаются Зинченко, но я бы вернул в сборную Ракицкого»

сегодня, 04:36

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко выразил надежду, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получит приглашение в национальную команду. 29-летний футболист хорошо проявил себя в чемпионате России, но после перехода из «Шахтера» в «Зенит» перестал вызываться в украинскую сборную.

Ярик пошёл в более сильный чемпионат. Но мне бы хотелось его видеть в сборной. 

Не позовут? Кто ж знает… Он ведь, даже находясь в запасе, здорово помог бы молодёжи. Вот тут все пишут и восхищаются Зинченко… А я не могу понять всех этих восторгов! Не вижу, что он лидер сборной Украины – как и «Манчестер Сити». На месте Андрея Шевченко, конечно, позвал бы Ярика. Но тут уже в основном политики решают. Так что вопрос не ко мне. Ведь сами футболисты национальной команды не против его возвращения. Вот в чем вся соль.

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Все комментарии
GGGringOOO
GGGringOOO ответил Artuom
   603 / 993
сегодня в 11:24
Ну в команду посильнее он не перешел явно... Шахтёр точно не уступает Зениту. А вот в более сильный чемп да - в данный момент чемп Украины слаб, разница между двумя основными клубами и всеми остальными огромна...
Ну да, про силы соглашусь. Но может так кажется из-за того, что шахта в ЛЧ каждый год выступает, а зенька с промежутками
Artuom
Artuom ответил GGGringOOO
   213 / 993
сегодня в 11:11
В спортивном плане: клуб реально усилился, игрок перешёл в команду посильнее на лучших условиях. Политота везде суёт свой нос.
Ну в команду посильнее он не перешел явно... Шахтёр точно не уступает Зениту. А вот в более сильный чемп да - в данный момент чемп Украины слаб, разница между двумя основными клубами и всеми остальными огромна...
GGGringOOO
GGGringOOO
   603 / 993
сегодня в 11:05
В спортивном плане: клуб реально усилился, игрок перешёл в команду посильнее на лучших условиях.
Политота везде суёт свой нос.
Illuha
Illuha
   383 / 993
сегодня в 10:12
Выгнали, так выгнали, во Львове найдете хорошую замену.
рус фан
рус фан
   227 / 993
сегодня в 09:10
Для нас Зенитовцев это не так и плохо что Ярослава не приглашают в сборную, целее будет, вот для Украинской сборной это ослабление их защитных порядков.
112910315
112910315 ответил Литейный 4
   40 / 993
сегодня в 08:52
Ярик пошлёт нафиг этих майданутых скакунов, погрязших в политике. И правильно сделает. Гыгыгы
Играя за Зенит, он уже послал, сделав правильный выбор
Морозовский
Морозовский
   4 / 993
сегодня в 08:30
Ракитский бежал с хохляндии в Россию не для того, чтобы туда возвращаться.
Байкал-38
Байкал-38
   41 / 993
сегодня в 08:08
Лучше бы вернуть Украине здравый смысл!
Литейный 4
Литейный 4
   18 / 993
сегодня в 07:46
Ярик пошлёт нафиг этих майданутых скакунов, погрязших в политике. И правильно сделает. Гыгыгы
Ваня лучший
Ваня лучший
   53 / 993
сегодня в 06:50
Он не знает что отвечать на кричалку Героям сало!
112910315
112910315
   40 / 993
сегодня в 06:43
Леоненко прав на сто процентов
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   406 / 993
сегодня в 05:33
Галиция не позволит.
ДСА
ДСА
   129 / 993
сегодня в 05:23
Его можно задействовать только в играх на выезде.
mihaluch
mihaluch
   74 / 993
сегодня в 04:45
Не приглашают в сборную и не надо - целее будет.
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