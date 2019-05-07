Леоненко: «Все восхищаются Зинченко, но я бы вернул в сборную Ракицкого»

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко выразил надежду, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получит приглашение в национальную команду. 29-летний футболист хорошо проявил себя в чемпионате России, но после перехода из «Шахтера» в «Зенит» перестал вызываться в украинскую сборную.

Ярик пошёл в более сильный чемпионат. Но мне бы хотелось его видеть в сборной.

Не позовут? Кто ж знает… Он ведь, даже находясь в запасе, здорово помог бы молодёжи. Вот тут все пишут и восхищаются Зинченко… А я не могу понять всех этих восторгов! Не вижу, что он лидер сборной Украины – как и «Манчестер Сити». На месте Андрея Шевченко, конечно, позвал бы Ярика. Но тут уже в основном политики решают. Так что вопрос не ко мне. Ведь сами футболисты национальной команды не против его возвращения. Вот в чем вся соль.