Компани: «Все кричали мне: „Не бей по воротам!“»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал свой гол «Лестеру» в матче 37-го тура АПЛ (1:0).

Как вы и сказали, до этого в текущем сезоне я не забивал, но в такие важные моменты я всегда ощущаю необходимость сделать что-то особенное. Я не знал, будет ли это удар головой или что-то другое. Что угодно.

Сегодня присутствовала небольшая ложка дёгтя, так как все кричали мне «Не бей, не бей по воротам!». Я это чётко слышал. Меня это задело, и я подумал, что я не на той ступени карьеры, чтобы молодые игроки говорили мне, когда можно бить, а когда нельзя. И я решил сделать это!

Всё, что я могу сказать, так это то, что я забивал такие голы на тренировках.

Это большой гол. Мы ещё ничего не достигли, но это был важный гол в матче против очень, очень сильной команды.