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Компани: «Все кричали мне: „Не бей по воротам!“»

сегодня, 05:46
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Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал свой гол «Лестеру» в матче 37-го тура АПЛ (1:0).

Как вы и сказали, до этого в текущем сезоне я не забивал, но в такие важные моменты я всегда ощущаю необходимость сделать что-то особенное. Я не знал, будет ли это удар головой или что-то другое. Что угодно.

Сегодня присутствовала небольшая ложка дёгтя, так как все кричали мне «Не бей, не бей по воротам!». Я это чётко слышал. Меня это задело, и я подумал, что я не на той ступени карьеры, чтобы молодые игроки говорили мне, когда можно бить, а когда нельзя. И я решил сделать это!

Всё, что я могу сказать, так это то, что я забивал такие голы на тренировках.

Это большой гол. Мы ещё ничего не достигли, но это был важный гол в матче против очень, очень сильной команды.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   682 / 993
сегодня в 09:54
Это был гол всего сезона в АПЛ. Если бы не забил, чемпионом стал-бы Ливерпуль.
112910415
112910415
   140 / 993
сегодня в 09:24
все кричали...
представляю этот мощный хор !
но герой сумел всё преодолеть, ура
cannongun
cannongun
   81 / 993
сегодня в 09:16
и тут на шару попал как надо гыгы
NbKA555
NbKA555
   57 / 993
сегодня в 09:03
Очень красивый и важный гол!
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 993
сегодня в 08:51
Шальной зашёл.
Neymar 10
Neymar 10
   196 / 993
сегодня в 08:48
таким ударом Компани вчера просто задал вопрос молодежи МС " who is your daddy ?!! " вопрос был риторический .
удав
удав
   149 / 993
сегодня в 08:13
интрига жива до последнего тура,но фактически МС уже чемпион
Алексей Буренин
Алексей Буренин
   840 / 993
сегодня в 07:11
действительно гол очень ажный
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   212 / 993
сегодня в 06:39
Может это Шмейхель ему кричал?
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