Назван лучший игрок ЦСКА в апреле

Болельщики ЦСКА выбрали лучшего футболиста команды по итогам апреля. Им стал полузащитник Арнор Сигурдссон, набравший 22% голосов.
15% голосов поклонники «армейцев» отдали Игорь Акинфееву, а 14% - Николе Влашичу.
Болельщики признали Арнора @arnorsigurdsson лучшим игроком #ЦСКА в апреле: https://t.co/Q5nsP0cv4f pic.twitter.com/6jvapjUxTb— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 мая 2019 г.
Также сегодня был назван лучший футболист «Уфы» по итогам апреля.
Но с тем, что Игорь в данном случае, увы, не заслуживает этого - лично я согласен.
Скорее всего я поставил бы на его место Облякова, несмотря на моё неоднозначное отношение к Ивану.
Но с тем, что Игорь в данном случае, увы, не заслуживает этого - лично я согласен.
Скорее всего я поставил бы на его место Облякова, несмотря на моё неоднозначное отношение к Ивану.