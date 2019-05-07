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Назван лучший игрок ЦСКА в апреле

сегодня, 15:02

Болельщики ЦСКА выбрали лучшего футболиста команды по итогам апреля. Им стал полузащитник Арнор Сигурдссон, набравший 22% голосов.

15% голосов поклонники «армейцев» отдали Игорь Акинфееву, а 14% - Николе Влашичу.

Также сегодня был назван лучший футболист «Уфы» по итогам апреля. 

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   238 / 982
сегодня в 20:58
А ГДЕ СУПЕР НАП ЧАЛОВ.
navigators
navigators ответил Serg_Diamond
сегодня в 20:10
второе место Акинфеева - это смешно
Ничего смешного. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя.
Но с тем, что Игорь в данном случае, увы, не заслуживает этого - лично я согласен.
Скорее всего я поставил бы на его место Облякова, несмотря на моё неоднозначное отношение к Ивану.
DEXEZ
DEXEZ
   484 / 982
сегодня в 17:30
Тяжелый месяц для ЦСКА, поэтому и выбор тяжелый в поиске героя. Удачи в мае!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   314 / 982
сегодня в 16:45
второе место Акинфеева - это смешно
cska plus
cska plus
   42 / 982
сегодня в 15:09
Справедливо.
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