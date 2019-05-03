«Динамо» вспомнило работу Карасева в матчах с ЦСКА

В рамках 27-го тура РПЛ ЦСКА примет «Динамо». Матч обслужит арбитр Сергей Карасев.

«Бело-голубые» в своем твиттере вспомнили работу судьи в дерби против армейцев:

Удивительно, но факт. На принципиальное и уже 187-е в истории противостояние «Динамо» и ЦСКА назначение Сергея Карасева является на редкость счастливым билетом для динамовцев. Четырежды Сергей работал на этом дерби и… все четыре раза победу одерживали бело-голубые. Причем в каждом случае у красно-синих побеждали четыре разных тренера – Сергей Силкин, Дан Петреску, Станислав Черчесов и Дмитрий Хохлов.