ГлавнаяНовости

«Динамо» вспомнило работу Карасева в матчах с ЦСКА

сегодня, 11:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо05.05.2019 в 16:30 Не начался

В рамках 27-го тура РПЛ ЦСКА примет «Динамо». Матч обслужит арбитр Сергей Карасев

«Бело-голубые» в своем твиттере вспомнили работу судьи в дерби против армейцев:

Удивительно, но факт. На принципиальное и уже 187-е в истории противостояние «Динамо» и ЦСКА назначение Сергея Карасева является на редкость счастливым билетом для динамовцев. Четырежды Сергей работал на этом дерби и… все четыре раза победу одерживали бело-голубые. Причем в каждом случае у красно-синих побеждали четыре разных тренера – Сергей Силкин, Дан Петреску, Станислав Черчесов и Дмитрий Хохлов.

Для последнего Сергей Карасев также судья исключительно успешный – две игры, обе – столичные дерби, и две победы. Над ЦСКА и «Спартаком». Хотя в целом баланс матчей при судействе Сергея у «бело-голубых» средний – 18 поединков, 9 побед, 2 ничьи и 6 поражений. Забитых и пропущенных мячей при этом поровну – по 23. Что касается армейцев, то они последний раз побеждали с Сергеем Карасёвым в роли арбитра аж в апреле 2017-го (зато сразу 4:0 у «Локомотива»). С тех пор «красно-синие» провели четыре игры, из которых две проиграли и две свели вничью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Обамеянг пять сезонов подряд забивает 25 или более голов
Сегодня, 12:45 ФотоКомментарии4
Месси забил уже 26 голов в ворота английских клубов в Лиге чемпионов
Вчера, 00:43 ФотоКомментарии10
Месси лидирует в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов этого сезона
Вчера, 00:37 ФотоКомментарии11
Суарес забил свой первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне
01 мая ФотоВидеоКомментарии6
Погба - самый ленивый полузащитник АПЛ
27 апреля Комментарии56
«Спартак» лишился теоретических шансов на чемпионство
25 апреля Комментарии63
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
serh62
serh62
   78 / 954
сегодня в 16:05
у всех команд свои ручные и оплачиваемые судьи. только ЦСКА играем сам, ни на кого не надеясь
kasyak7
kasyak7
   517 / 954
сегодня в 15:13
ничья скорее всего будет
mikysss
mikysss ответил Питермен
   146 / 954
сегодня в 14:24
втб кинуло все силы на то, чтобы проект не вылетел в ФНЛ. Вот уже и федунского Карася перекупили
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 954
    сегодня в 13:58
    Не показательная статистика....
    Карасёв - не плохой судья....
    Неплохо отработал на матче "Краснодар" - "Зенит" ...

    В завершении сезона первый кандидат на престижную премию под названием "Не Лапочкин".....
    oFANATo
    oFANATo ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
       147 / 954
    сегодня в 13:56
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         79 / 954
      сегодня в 13:32
        mihaluch
        mihaluch
           63 / 954
        сегодня в 12:59
        "Спартак" выпал из обоймы, Карась против ЦСКА не будет чудить.
        Питермен
        Питермен
           22 / 954
        сегодня в 12:51
        втб кинуло все силы на то, чтобы проект не вылетел в ФНЛ. Вот уже и федунского Карася перекупили
        mangoх12
        mangoх12
           33 / 954
        сегодня в 12:46
        Менты лучше бы вспомнили своего Николаева, который их тащил из года в год..
        LOpp
        LOpp
           24 / 954
        сегодня в 12:33
        Карасик-мразик много кому кровушки попил.
        Похоже этот лысый деньги у всех берет, а судит как получится.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответил Храневец
           202 / 954
        сегодня в 12:29
        НАДЕЕМСЯ НА УДАЧНЫЙ ИСХОД И В ЭТОМ ДЕРБИ !!!
        Мочи коней ! Удачи Динамо ! Пора уже вставать с колен !
        SHMEL
        SHMEL
           162 / 954
        сегодня в 12:25
        Ручной карась?
        Дмитрий Аександров
        Дмитрий Аександров
           261 / 954
        сегодня в 12:12
        Кони напряглись.
        Остапчук 67
        Остапчук 67
           770 / 954
        сегодня в 12:11
        Интересный факт.
        Parovoznic
        Parovoznic ответил волгодон 2
           56 / 954
        сегодня в 12:05
        Карась вроде является одним из тарасовских ангелов-хранителей,а здесь просто совпадение)
        Акстись! Выражение "ручной карась" откуда взялось?
        Загугли, - посмотри, какая картинка вылетит первой))))
        Kurt Bekelman
        Kurt Bekelman
           189 / 954
        сегодня в 11:56
        а я Карасева больше запомнил по матчам против Спартака.
        Столько ошибок судейских против Динамо я ни у кого другого и не вспомню
        KaZёL
        KaZёL
           216 / 954
        сегодня в 11:53
        Нужно выигрывать, обезопасить себя от зоны вылета и готовиться к новому сезону.
        Морозовский
        Морозовский
           5 / 954
        сегодня в 11:48
        Красно-синие победят в в этот раз бело-голубых и Карасёва.
        волгодон 2
        волгодон 2
           195 / 954
        сегодня в 11:29
        Карась вроде является одним из тарасовских ангелов-хранителей,а здесь просто совпадение)
        Храневец
        Храневец
           553 / 954
        сегодня в 11:28
        НАДЕЕМСЯ НА УДАЧНЫЙ ИСХОД И В ЭТОМ ДЕРБИ !!!
        parallels
        parallels
           3 / 954
        сегодня в 11:27
        ущипните меня. эти даже спартачей переплюнули! так в открытую радоваться ручному судье - это насколько надо страх потерять? кстати, несколько дней назад втб купило д-мо обратно за 1 рубль. сложите 2+2)
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100