«Динамо» вспомнило работу Карасева в матчах с ЦСКА

В рамках 27-го тура РПЛ ЦСКА примет «Динамо». Матч обслужит арбитр Сергей Карасев.
«Бело-голубые» в своем твиттере вспомнили работу судьи в дерби против армейцев:
Удивительно, но факт. На принципиальное и уже 187-е в истории противостояние «Динамо» и ЦСКА назначение Сергея Карасева является на редкость счастливым билетом для динамовцев. Четырежды Сергей работал на этом дерби и… все четыре раза победу одерживали бело-голубые. Причем в каждом случае у красно-синих побеждали четыре разных тренера – Сергей Силкин, Дан Петреску, Станислав Черчесов и Дмитрий Хохлов.
Для последнего Сергей Карасев также судья исключительно успешный – две игры, обе – столичные дерби, и две победы. Над ЦСКА и «Спартаком». Хотя в целом баланс матчей при судействе Сергея у «бело-голубых» средний – 18 поединков, 9 побед, 2 ничьи и 6 поражений. Забитых и пропущенных мячей при этом поровну – по 23. Что касается армейцев, то они последний раз побеждали с Сергеем Карасёвым в роли арбитра аж в апреле 2017-го (зато сразу 4:0 у «Локомотива»). С тех пор «красно-синие» провели четыре игры, из которых две проиграли и две свели вничью.
Карасёв - не плохой судья....
Неплохо отработал на матче "Краснодар" - "Зенит" ...
В завершении сезона первый кандидат на престижную премию под названием "Не Лапочкин".....
Карасёв - не плохой судья....
Неплохо отработал на матче "Краснодар" - "Зенит" ...
В завершении сезона первый кандидат на престижную премию под названием "Не Лапочкин".....
Похоже этот лысый деньги у всех берет, а судит как получится.
Похоже этот лысый деньги у всех берет, а судит как получится.
Загугли, - посмотри, какая картинка вылетит первой))))
Загугли, - посмотри, какая картинка вылетит первой))))
Столько ошибок судейских против Динамо я ни у кого другого и не вспомню
Столько ошибок судейских против Динамо я ни у кого другого и не вспомню