Погба - самый ленивый полузащитник АПЛ

Игрок МЮ Поль Погба показывает ужасные статистические показатели по интенсивности передвижения по полю среди всех полузащитников АПЛ.
Сообщается, что он 64% игрового времени передвигался по полю пешком. Это самый высокий процент среди всех хавбеков турнира.
Впрочем, всего француз «нашагал» 322 км во время текущего сезона, а это не самый худший показатель.
Ранее Погба был включен в символическую сборную по итогам сезона чемпионата Англии по версии профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).
Теряет мяч - барса через секунды приносят ему обратно на блюдечке.
Новичок в лучшей позиции - барса дает лео, он забивает потому что соперники не были готово к этому.
Он выходит на изи матч для барсы когда оно проигрывает из за случ гола, дальше происходит вышеописанное, след день заголовки в газетах с лео супергерой.
Выходит на замену когда барса ведёт в счете, барса пропускает, ну чтож соперник был хорош)
Теряет мяч - барса через секунды приносят ему обратно на блюдечке.
Новичок в лучшей позиции - барса дает лео, он забивает потому что соперники не были готово к этому.
Он выходит на изи матч для барсы когда оно проигрывает из за случ гола, дальше происходит вышеописанное, след день заголовки в газетах с лео супергерой.
Выходит на замену когда барса ведёт в счете, барса пропускает, ну чтож соперник был хорош)