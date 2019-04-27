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Погба - самый ленивый полузащитник АПЛ

27 апреля 2019, 09:17

Игрок МЮ Поль Погба показывает ужасные статистические показатели по интенсивности передвижения по полю среди всех полузащитников АПЛ.

Сообщается, что он 64% игрового времени передвигался по полю пешком. Это самый высокий процент среди всех хавбеков турнира.

Впрочем, всего француз «нашагал» 322 км во время текущего сезона, а это не самый худший показатель.

Ранее Погба был включен в символическую сборную по итогам сезона чемпионата Англии по версии профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   654 / 954
29 апреля в 15:07
Чушь. Погба не ленивый, у него такая манера передвигаться по полю. Вы же видите, что он бежит, высоко поднимая колени. А это - верный признак человека, по своим физическим данным не имеющего способности к быстрому передвижению. Жаль, что этого не поняли "специалисты", причислившие француза к ленивым.
This is BarCa
This is BarCa ответил Artuom
   932 / 954
28 апреля в 21:48
Как и для Ла лиги, Лео ведь так же пешеходит ;)
Так Лео ничего не создает, он играет в лучшей команде в мире.
Теряет мяч - барса через секунды приносят ему обратно на блюдечке.
Новичок в лучшей позиции - барса дает лео, он забивает потому что соперники не были готово к этому.
Он выходит на изи матч для барсы когда оно проигрывает из за случ гола, дальше происходит вышеописанное, след день заголовки в газетах с лео супергерой.
Выходит на замену когда барса ведёт в счете, барса пропускает, ну чтож соперник был хорош)
marvel777
marvel777
   285 / 954
27 апреля в 19:05
в натуре вирус, теперь пол команды еще заразил
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Imrebellion
   393 / 954
27 апреля в 18:49
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       130 / 954
    27 апреля в 18:12
    Погба политическая проститутка. Уважение к нему уже нет.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Artuom
       180 / 954
    27 апреля в 18:10
    Как и для Ла лиги, Лео ведь так же пешеходит ;)
      Imrebellion
      Imrebellion
         303 / 954
      27 апреля в 17:17
      Bavaria_M, да? Молодец, и разоблачение сделал и посмеялся. Осталось сообщить миру через прессу со статьей "Опасайтесь моды Челси и благодарите безупречных мюнхенцев и их болельщиков". Капни еще дальше, может, найдешь еще что-то для общего развития и во благо человечества.
      dino-hsv
      dino-hsv
         99 / 954
      27 апреля в 16:50
      он, видимо, думает, что он игрок уровня месси и ему можно так же
      NOVA
      NOVA
         168 / 954
      27 апреля в 16:39
      ну он тогда и не нужен Реалу!!! ну а если все таки перейдет. то надеюсь заиграет по новому!!!
      d_fincher
      d_fincher
         170 / 954
      27 апреля в 15:55
      МЮ не достоин таланта Погбы.
      Bavaria_M
      Bavaria_M ответил Imrebellion
         393 / 954
      27 апреля в 15:38
        95-shishani-95
        95-shishani-95
           102 / 954
        27 апреля в 15:28
        И зачем он Реалу? Пусть возвращает Хамеса, и через год Эриксена бесплатно берёт!
        barcamilan
        barcamilan
           451 / 954
        27 апреля в 15:26
        ему самое место в реале, и еще-Месси, оставь шишанутого в покое
        Bayern Best
        Bayern Best
           193 / 954
        27 апреля в 15:22
        Его ждет судьба Куртуа в Реале. Тот тоже голодовку объвлял и рвался в Мадрид. А теперь он даже Жироне или Рекриативо и бесплатно не нужен.
        dok66
        dok66
           688 / 954
        27 апреля в 15:16
        Пешеход забивает регулярно , чуйку то не откинешь
        Ruslik1982
        Ruslik1982
           69 / 954
        27 апреля в 14:35
        Экономит силы для Реала
        сулейман шлагбаум 1
        сулейман шлагбаум 1
           279 / 954
        27 апреля в 14:05
        Где бы у нас хотя бы одного такого ленивого найти ! Так нет, все трудяги , типа Зобнина попадаются!
        Бабушка Маня
        Бабушка Маня
           246 / 954
        27 апреля в 13:58
        ЛеЛеяй!
        Леон Фещенко
        Леон Фещенко
        27 апреля в 13:36
        Black Walker)
        311
        311
           53 / 954
        27 апреля в 13:25
        А вообще СМИ неспроста атакуют Погба в последнее время, выискивают какие-то показатели не в пользу Полю. Похоже на заказуху Райолы, чтобы сбить стоимость футболиста!)
        311
        311
           53 / 954
        27 апреля в 13:22
        Пешехогба!)
        Artuom
        Artuom ответил This is BarCa
           203 / 954
        27 апреля в 13:14
        Так для АПЛ это вполне достаточно.
        Как и для Ла лиги, Лео ведь так же пешеходит ;)
        alex074
        alex074
           376 / 954
        27 апреля в 12:59
        Просто корона жмёт истиному французу головёшку, вот в этом вся проблема
        Imrebellion
        Imrebellion
           303 / 954
        27 апреля в 12:48
        Те, кто хоть как-то оправдывает его, знает что такое профессионализм? Большие клубы, миллионы болельщиков, вся команда и весь персонал должны так зависеть от настроения пацана-понтореза, жертвуя всеми поставленными задачами, целями и достижениями, ради которых существует футбол и оплачивается так много, и позорив всю историческую репутацию и перспективу на будущее? Клал он на свои прямые обязанности, ему важнее прически и танцы прямо на поле
        Zimmer
        Zimmer
           815 / 954
        27 апреля в 12:46
        Прямо в точку.
        Шуnя771
        Шуnя771
           34 / 954
        27 апреля в 12:36
        А это что то серьезное определяет?)
        SSC Napoli
        SSC Napoli
           754 / 954
        27 апреля в 12:20
        Не удивительно.
        vale46
        vale46 ответил Шишанутый
           496 / 954
        27 апреля в 12:17
          Шишанутый
          Шишанутый
             7 / 954
          27 апреля в 12:10
          Самый ленивый в Апл - Погба, а самый ленивый в мире - Месська. Гном ходит пешком по полю 99% игрового времени. Даже вратарь передвигается больше его.
          Рауль и Зидан
          Рауль и Зидан
             570 / 954
          27 апреля в 12:02
          Не дай бог его купят . Хоть бы Барса или ПСЖ его перехватили
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