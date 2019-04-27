Погба - самый ленивый полузащитник АПЛ

27 апреля 2019, 09:17

Игрок МЮ Поль Погба показывает ужасные статистические показатели по интенсивности передвижения по полю среди всех полузащитников АПЛ .

Сообщается, что он 64% игрового времени передвигался по полю пешком. Это самый высокий процент среди всех хавбеков турнира.

Впрочем, всего француз «нашагал» 322 км во время текущего сезона, а это не самый худший показатель.

Ранее Погба был включен в символическую сборную по итогам сезона чемпионата Англии по версии профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).