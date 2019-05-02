Месси забил уже 26 голов в ворота английских клубов в Лиге чемпионов

«Барселона» крупно обыграла «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Дубль в этом поединке сделал нападающий хозяев Лионель Месси.
У него теперь 26 голов в ворота английских команд в 33 играх ЛЧ против них.
«Барселона» крупно обыграла «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Дубль в этом поединке сделал нападающий хозяев Лионель Месси.
У него теперь 26 голов в ворота английских команд в 33 играх ЛЧ против них.
Возможно 28 голов с учётом товарищеских игр.
Возможно 28 голов с учётом товарищеских игр.