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Месси забил уже 26 голов в ворота английских клубов в Лиге чемпионов

вчера, 00:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Барселона» крупно обыграла «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Дубль в этом поединке сделал нападающий хозяев Лионель Месси.

У него теперь 26 голов в ворота английских команд в 33 играх ЛЧ против них.

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KaZёL
KaZёL
   216 / 954
сегодня в 11:59
Здесь попотел гном, это не в пол ноги забивать всякому хламу, отходу а по русски га ну, типа сельтам эйбарас и эльче.
Ismadiyar
Ismadiyar
   284 / 954
вчера в 11:33
только глориики Роналду, будут утверждать что он заиграл бы в АПЛ, уверен забивал бы больше чем в Ла лиге, в этой бей беги лиге всяким Суонси и Хадерсфилдам
Zimka
Zimka ответил Happyboy Barca
   568 / 954
вчера в 11:08
Все равно в апл МЕССИ столько не забивал бы ибо там очень сложно, я прав? ))
Конечно, там же не только какие-то топ 4, но и Хадерсфилд, без шансов.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
вчера в 08:05
Вот тебе и бей беги. Боюсь представить сколько бы он наколашматил всяким уотфордам и суонси, играй против них. По покеру каждый матч?! =D
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
вчера в 06:29
Ему всё равно кому забивать.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Шишанутый
   42 / 954
вчера в 01:04
Англичанам забиь это не показатель. Деревенска ялига слабый команды. Пусть попробует забить Ювентусу тогда поговорим.
Ювентус мы обыгрывали и без его голов даже)))
alex1990for
alex1990for ответил Шишанутый
   439 / 954
вчера в 00:55
Англичанам забиь это не показатель. Деревенска ялига слабый команды. Пусть попробует забить Ювентусу тогда поговорим.
    neomessi
    neomessi
       144 / 954
    вчера в 00:53
    Я сегодня смотрел статистику , у него там было 28 голов в 32 матчах. (До игры с Ливерем)
    Возможно 28 голов с учётом товарищеских игр.
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 954
    вчера в 00:47
    Англичанам забиь это не показатель. Деревенска ялига слабый команды. Пусть попробует забить Ювентусу тогда поговорим.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       156 / 954
    вчера в 00:47
    Все равно в апл МЕССИ столько не забивал бы ибо там очень сложно, я прав? ))
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