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Билялетдинов: «Вчерашний матч показал, что в футболе возможно все»

сегодня, 15:39
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал камбэк «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

Вчерашний матч показал, что в футболе возможно все. При условии, что команда играет агрессивно в отборе и в прессинге. Это был очень показательный матч, я бы сказал исторический. Рад за футбол, за эмоции, которые были подарены нам.

Вчерашнее поражение — это очередной щелчок по носу «Барселоне». Нельзя недооценивать противника, особенно «Ливерпуль» на «Энфилде», тем более счет в первом матче был не по делу.

Рад ли я успеху «Ливерпуля», как бывший игрок «Эвертона»? Я не рад, я в восторге! Независимо от того, какая команда творит такие вещи.

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Все комментарии
drug01
drug01
   148 / 1067
сегодня в 16:16
Это.... Исключение!
Aljban
Aljban
сегодня в 15:59
Игрока Эвертона уже сейчас мало кто помнит.
Культурист Семенович
Культурист Семенович
   784 / 1067
сегодня в 15:59
Возможно всё не всегда, не для всех. Для Ливерпуля с Клоппом возможно всё
История успеха
История успеха
   562 / 1067
сегодня в 15:58
Кроме сегмента мирового футбола, что находится в этой стране. Российские клубы Зенит, ЦСКА, Локомотив, выкачивающие огромные миллиарды из коллапсирующего бюджета рф, не конкурентоспособны даже со слабыми командами Европы типа Вильярреал и Шальке.

Более того. Как показывают соцопросы футбол в россии не является популярным видом отдыха. росиянин предпочитает проводить больше время с пивом и сайтом pоrnhab, что фатальным образом сказывается на проблемах раннего ожирения, потери волос, онкологии и бесплодия. Что же делает государство для организации досуга своих граждан, привлечении к спорту? Покупает новую яхту Усманову за народные деньги от добычи народных ископаемых.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   449 / 1067
сегодня в 15:47
Но не в нашей стране ! Просьба ,не путать !
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