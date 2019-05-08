Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал камбэк «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
Вчерашний матч показал, что в футболе возможно все. При условии, что команда играет агрессивно в отборе и в прессинге. Это был очень показательный матч, я бы сказал исторический. Рад за футбол, за эмоции, которые были подарены нам.
Вчерашнее поражение — это очередной щелчок по носу «Барселоне». Нельзя недооценивать противника, особенно «Ливерпуль» на «Энфилде», тем более счет в первом матче был не по делу.
Рад ли я успеху «Ливерпуля», как бывший игрок «Эвертона»? Я не рад, я в восторге! Независимо от того, какая команда творит такие вещи.
Более того. Как показывают соцопросы футбол в россии не является популярным видом отдыха. росиянин предпочитает проводить больше время с пивом и сайтом pоrnhab, что фатальным образом сказывается на проблемах раннего ожирения, потери волос, онкологии и бесплодия. Что же делает государство для организации досуга своих граждан, привлечении к спорту? Покупает новую яхту Усманову за народные деньги от добычи народных ископаемых.
Более того. Как показывают соцопросы футбол в россии не является популярным видом отдыха. росиянин предпочитает проводить больше время с пивом и сайтом pоrnhab, что фатальным образом сказывается на проблемах раннего ожирения, потери волос, онкологии и бесплодия. Что же делает государство для организации досуга своих граждан, привлечении к спорту? Покупает новую яхту Усманову за народные деньги от добычи народных ископаемых.