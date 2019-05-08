Билялетдинов: «Вчерашний матч показал, что в футболе возможно все»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал камбэк «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

Вчерашний матч показал, что в футболе возможно все. При условии, что команда играет агрессивно в отборе и в прессинге. Это был очень показательный матч, я бы сказал исторический. Рад за футбол, за эмоции, которые были подарены нам.

Вчерашнее поражение — это очередной щелчок по носу «Барселоне». Нельзя недооценивать противника, особенно «Ливерпуль» на «Энфилде», тем более счет в первом матче был не по делу.

Рад ли я успеху «Ливерпуля», как бывший игрок «Эвертона»? Я не рад, я в восторге! Независимо от того, какая команда творит такие вещи.