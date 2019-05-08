Медведев: «Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных новостях клуба.

Многочисленные слухи о трансферах игроков, как уходе, так и приходе, не имеют под собой никаких оснований. Ни индивидуальных, ни групповых, ни пакетных вариантов для одобрения советом директоров пока не подготовлено.



Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке, и по мере подготовки различных вариантов будет выносить свои предложения совету директоров. Вот там уже могут быть как и индивидуальные сделки, так и групповые. Мы работаем, работаем системно, предложения готовятся. А пока всех прошу запастись терпением – чемпионат ещё не окончен.



Слишком много разговоров началось о группах приходящих игроков, о группах уходящих. Все это не имеет под собой никаких оснований. Контракты действующих игроков и их будущее – ситуация схожая. «Торопиться не надо», – как говорили в известной советской комедии.