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Медведев: «Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке»

сегодня, 12:45

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных новостях клуба.

Многочисленные слухи о трансферах игроков, как уходе, так и приходе, не имеют под собой никаких оснований. Ни индивидуальных, ни групповых, ни пакетных вариантов для одобрения советом директоров пока не подготовлено. 

Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке, и по мере подготовки различных вариантов будет выносить свои предложения совету директоров. Вот там уже могут быть как и индивидуальные сделки, так и групповые. Мы работаем, работаем системно, предложения готовятся. А пока всех прошу запастись терпением – чемпионат ещё не окончен. 

Слишком много разговоров началось о группах приходящих игроков, о группах уходящих. Все это не имеет под собой никаких оснований. Контракты действующих игроков и их будущее – ситуация схожая. «Торопиться не надо», – как говорили в известной советской комедии.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   44 / 1067
сегодня в 16:31
Анализировать ситуацию надо было уже вчера , чтобы знать сегодня.
Denkuz
Denkuz
   155 / 1067
сегодня в 15:04
Поменьше Бухаровых, Юсуповых и прочая.
kotmyshka
kotmyshka
   129 / 1067
сегодня в 14:48
Правильно. Торопиться надо при ловле блох...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 1067
сегодня в 13:40
Бартер, опт на опт, группа ненужных на одного нужного.
Распродажа должна быть грандиозной, покупки единичными и точными...
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